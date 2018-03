Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager Actualité nationale Le nombre de places à la l'université dans une filière dépendra des besoins des entreprises: la sélection à l'université est donc décidé par les multinationales

le savoir n'est pas une marchandise

Malgré le froid, malgré la neige, la manifestation parisienne contre la sélection à l'université, Parcoursup et la réforme du bac et du lycée, a réuni une dizaine de milliers de personnes, soit presque autant que celle du 1er février. Cette fois-ci elle était appelé par le syndicat majoritaire du secondaire, le Snes, et rejointe par la Coordination Nationale de l'Education (Snesup-FSU, CGT Ferc', FO, Snasub-FSU, Unef, Unl, ASES, SUD Education...). Des étudiant-e-s, des enseignant-e-s du secondaire surtout, mais également des lycéen-ne-s et des personnels des universités ont défilé depuis le parc du Luxembourg jusqu'aux portes des bureaux du ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer.





La météo en aura découragé beaucoup. Et pourtant, ce sont près de 10 000 manifestants qui ont bravé la neige et le froid des rues parisiennes pour dire non au plan Vidal qui prévoit la sélection à l’université et s’opposer à la disparition du bac, comme diplôme national. Presque le double sur l’ensemble du territoire. A l’avant de la manifestation parisienne, les cortèges étudiant-e-s des universités parisiennes entrées dans la mobilisation. L’université Paris 1- Panthéon Sorbonne en tête, avec un cortège fourni, suite à une assemblée générale ayant réuni 300 personnes, où la mobilisation se stabilise. Mais aussi Paris 4 – Sorbonne et Paris 3- Censier dont les cortèges se sont gonflés depuis jeudi dernier. On pouvait également apercevoir les banderoles de l’IHEAL, de l’EHESS, de Paris 6 – Jussieu, entre autres.



Fait notable, la présence de personnels enseignants du second degré derrière leurs banderoles d’établissement. Contrairement au 1er février, où la mobilisation des enseignants a été relativement minoritaire, ce sont le profs qui, ce mardi, ont notoirement investi le pavé parisien. Et si le SNES a voulu concentrer son appel du 6 février contre la réforme du bac et du lycée, c’est également contre Parcoursup que les enseignant-e-s se sont mobilisé-e-s... Tout autant que sur la baisse des moyens, qui touche en particulier les collèges.



« Dans le collège Barbara à Stains, ce sont près de 70% des profs qui se sont mis en grève » raconte Elise, enseignante d’histoire-géographie. Dans ce collège sensible, classé REP+, alors qu’une classe supplémentaire doit ouvrir l’année prochaine, ce sont presque vingt heures d’enseignement qui sont sur la sellette. Comme elle, ce sont beaucoup d’enseignant-e-s de la Seine-Saint-Denis qui sont venus en manifestation, du lycée Paul Eluard de Saint-Denis en passant par celui d’Utrillo à Stains, du Blanc-Mesnil, ou d’Aubervilliers. « Il y a plus de collègues en grève que dans la rue. Chez nous, ce sont aussi les problématiques locales qui mobilisent beaucoup » assure Léa, enseignante en collège à Saint-Denis.



Les collèges, après la mise en place de la réforme de 2016 commencent à souffrir des baisse des DHG, ces blocs de moyens alloués aux établissements pour constituer les classes et les heures d’enseignement. Maria, enseignante en lycée en Seine-et-Marne, n’est pas dupe sur ce qui devrait se passer au lycée. Cette méthode « en deux temps » qui a été utilisée pour faire passer la réforme du collège, elle l’anticipe pour le lycée.« On sait que c’est ce qui nous pend au nez, aussi dans les lycées. Pour l’instant les DHG restent stables pour l’année prochaine pour que ça ne bouge pas trop. Mais une fois la réforme du lycée passée, le ministère va commencer les coupes ! »



Beaucoup s’accordent à la dire. Il y a encore à faire pour amplifier la mobilisation en particulier auprès des enseignant-e-s du secondaire. Le taux de gréviste sont bien en deçà de ceux du 10 octobre dernier, dernière journée de grève suivie dans la fonction publique contre le gel du point d’indice et le



rétablissement du jour de carence : 5,49% des professeurs de collèges et de lycées auraient fait grève selon les chiffres publiés par le ministère contre près de 20% en octobre dernier. Mais la publication du contenu exacte de la réforme du baccalauréat et du lycée, ainsi que les modifications des programmes, qui devraient être rendus mercredi prochain 14 février pourrait faire l’effet d’un électrochoc, salutaire pour la mobilisation.



En attendant, dans les facs et certains lycées, la mobilisation continue, doucement mais sûrement à se construire. Avec un élargissement du nombre de facs franciliennes où se sont tenues des Assemblées Générales et qui sont apparues dans les cortèges. Avec une montée de la mobilisation dans certaines villes de province, non plus seulement à Toulouse, mais aussi à Strasbourg, à Rennes, à Lille. Comme l’a écrit le Snesup-FSU, « A cette première étape, il s’agit maintenant de poursuivre et d’amplifier la mobilisation ». La 3ème réunion de la Coordination Nationale de l’Education, appelée pour jeudi 8 février au soir, dans les locaux de l’université de Paris 3, devrait donner le ton, tout autant que les initiatives de coordination qui émergent localement, comme à Marne-La-Vallée, entre l’université et les lycées des alentours, ou encore l’appel à une Assemblée Générale départementale de l’Education en Seine-Saint-Denis. Après tout, il y a encore quelques mois pour préparer les cinquante ans du joli mois de mai...

https://www.revolutionpermanente.fr/Paris-gele-mais-Paris-mobilise-contre-Parcoursup-et-la-reforme-du-lycee







Difficile, à l’heure ou nous écrivons ces lignes, de savoir très exactement combien de manifestants, profs, personnels, étudiants et lycéens, ont battus le pavé ce 6 février. Dans les différents journaux de la presse dominante, le chiffre de 30 000 est annoncé, ce qui marquerait un progrès par rapport à la journée du 1er février – qui, selon ces mêmes journaux, aurait réuni 20 000 manifestants. Bien sur, ces chiffres sont ceux avancés par la police.



Une donnée qui démontre objectivement que la mobilisation est en hausse, mais qui s’accompagne d’interprétations étonnantes de la part des « spécialistes » de l’actualité. « Faible » selon Le Monde, « timide » selon Le Figaro ou encore « sans grand élan » selon Libération, la lecture de la presse semble indiquer que la mobilisation est bien mal embarquée. Pourtant, plusieurs éléments laissent à penser que le scénario d’une massification, pour une première bataille d’ampleur contre Macron, est tout à fait envisageable.



Cette journée du 6 février est d’abord celle d’une confirmation. A nouveau bloquée, avec à nouveau près de 1 000 personnes en assemblée générale et surtout toujours marquée par la convergence entre personnels et étudiants, l’Université du Mirail à Toulouse apparaît aujourd’hui clairement comme un exemple à suivre. Mobilisée sur la très spécifique et locale fusion des universités toulousaines depuis maintenant plus d’un mois, la mobilisation au Mirail témoigne d’un enracinement de la colère et d’une mobilisation aux bases solides. Avec un mouvement auto-organisé, aussi bien chez les étudiants que chez les personnels, et une détermination palpable à poursuivre la mobilisation jusqu’à la victoire, le Mirail ouvre la voie aux autres universités et aux autres secteurs, et apparaît comme un point d’appui pour l’élargissement et la massification de la grève à échelle nationale.



Autre donnée qualitative importante, il y a eu, ce 6 février, deux fois plus de manifestations que le 1er (70 contre 35) selon la page Facebook Luttes Invisibles. Une dynamique qui témoigne d’une mobilisation qui est non seulement en hausse, mais qui rappelle que le mouvement n’en est encore qu’à ses balbutiements. Les assemblées générales se multiplient à l’instar des grèves étudiantes, de personnels et de professeurs.

force est de constater que les conclusions hâtives de la presse dominante masque mal la dynamique de fond, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, qui secoue le secteur de l’éducation et au-delà. En effet, les multiples mobilisations en cours, notamment dans le secteur de la santé, offrent des possibilités d’une convergence entre différents secteurs en lutte. Un véritable cauchemar pour les classes dominantes, et en premier lieu pour Macron qui tente – jusqu’ici avec succès – de fragmenter au maximum les résistances.



Massifier le mouvement et tisser des liens de convergence, tant dans la rue que dans l’organisation de la mobilisation, telle sont les tâches indispensables dans les jours et les semaines à venir, afin d’imposer un rapport de force qui pourrait mettre à mal le gouvernement et ses plans !

https://www.revolutionpermanente.fr/Plan-etudiant-Selon-la-presse-bientot-le-clap-de-fin-Rien-n-est-moins-sur





Alors que ce mardi avait lieu la deuxième journée de mobilisation contre le Plan étudiant et ParcourSup, le sénateur LR Jacques Grosperrin lançait un pavé dans la mare : fixer le nombre de places dans les universités en fonction du « taux de réussite et d’insertion professionnelle observés pour chacune des formations ». En somme un numerus clausus directement adapté aux besoins du marché et une sélection ouvertement discriminante pour les plus défavorisés.



« Ce ne sont pas les vœux des candidats qui doivent guider les choix d’ouvertures de places dans les filières de l’enseignement supérieur mais les débouchés professionnels réels qui s’offrent aux diplômés », l’amendement 37 au projet de loi « Orientation et réussite des étudiants » a le mérite d’être clair. À peine mise en place la sélection généralisée à l’université via ParcourSup et les prérequis, que le sénateur LR du Doubs Jacques Grosperrin se sent pousser des ailes pour mener à ses ultimes conséquences la réforme de l’éducation et de l’enseignement supérieur.



Concrètement, le projet que les sénateurs discutent revient à fixer le nombre de places dans les universités en fonction des besoins du marché et de totalement remettre en cause le droit à faire les études de son choix. Après le parcours du combattant que sera le lycée modulaire que veut imposer le gouvernement, après la sélection drastique imposée par ParcouSup, c’est la faculté elle-même qui se trouve mise sous tutelle du marché par cet amendement.



Comme le souligne Hervé Christofol, secrétaire général du Snesup, cette réforme reviendrait à laisser l’État planifier les carrières des gens pour rendre service au marché. C’est d’ailleurs la position qu’assume intégralement Jacques Grosperrin lorsqu’il affirme qu’ « il faut sortir du schéma selon lequel on ouvre des formations simplement parce que des jeunes ont envie de faire des études mais il faut adapter les formations pour que chaque jeune puisse suivre une voie qui permet de s’insérer dans le monde du travail ». Traduction : il faut que l’université soit la chambre du marché et qu’elle forme des travailleurs triés sur la volet.



L’amendement 37 proposé par Jacques Grosperrin pourrait potentiellement radicaliser le mouvement tant il démontre avec clarté la volonté ultime du gouvernement d’inféoder l’éducation à la logique de rentabilité du marché.

https://www.revolutionpermanente.fr/Numerus-clausus-a-la-fac-le-Senat-va-t-il-mettre-le-feu-aux-poudres





«Il faut que l’université s’adapte aux besoins du marché du travail qui va tout droit vers le numérique»

https://radio-dzair.com/il-faut-que-luniversite-sadapte-aux-besoins-du-marche-du-travail-qui-va-tout-droit-vers-le-numerique/





L’université dans les filets du marché



En décortiquant l’évolution des pratiques dans le domaine universitaire, des chercheurs ont observé la mise en place d’une logique capitaliste de production et de consommation du savoir, par opposition à la perception du savoir comme un bien public. Le concept a été baptisé «Économie du savoir».



La place de l’économie de marché dans les institutions d’enseignement supérieur a augmenté depuis les dernières décennies, dénonce l’auteur Christophe Granger dans son livre au titre sans équivoque La destruction de l’université française. «Partout, elle fait des étudiants de simples consommateurs-payeurs. Et partout, elle a ravalé les connaissances au rang de triste marchandise», s’applique à démontrer l’historien français.«Depuis quelques années, on observe de plus en plus de collaboration entre l’université et le marché de l’emploi, dont les entreprises. L’éducation étant un service public, il est néanmoins légitime de lancer le débat sur la place qu’elle devrait occuper dans les besoins du marché.

http://espritsimple.com/?p=2916





Le système d’éducation est toujours menacé par un utilitarisme latent. J’ai vécu à l’université assez longtemps pour toucher du doigt cette tendance tous les jours. Chez les étudiants, chez les collègues, à la direction de l’université, peu importe, partout, on est toujours tenté par la préparation au marché du travail tel qu’on l’imagine à ce moment.





Avec le concept d’économie de la connaissance, le projet de la finance internationale est de soumettre au plus près l’Enseignement Supérieur et la Recherche aux lois du marché et de ses intérêts. Et la revendication du retrait du secteur éducatif dans son ensemble de l’OMC est probablement une des premières revendications à soutenir.







L’université a ceci de particulier qu’il ne s’agit pas seulement d’un espace de diffusion de connaissances, mais aussi et surtout d’un espace de création de connaissances. La fonction même des enseignants chercheurs, qui représentent l’essentiel du personnel enseignant, est d’articuler enseignement et recherche. C’est-à-dire que l’activité d’enseignement et l’activité de recherche sont consubstantiellement liées au point qu’elles se nourrissent l’une et l’autre par des allers-retours dialectiques. Vouloir découpler ces deux missions essentielles en licence comme cherche à le faire les deux derniers gouvernement français est non seulement un non-sens, mais relève d’une conception à la fois utilitariste et technocratique de l’université



C’est un enjeu national mais, le processus de Bologne l’a bien montré, c’est un enjeu à l’échelle internationale dans la course aux profits des grands groupes économiques et financiers.



En traitant l’Université comme une marchandise et comme une source de profit, immédiat et à venir, la finance internationale a induit des réformes profondes qui, non seulement remettent en cause, de fait, les missions fondamentales de l’université, mais organisent une véritable « vente par appartements ». Cette politique se caractérise par trois documents majeurs : les accords de l’OMC, le traité de Lisbonne et le processus de Bologne. Les accords de l’OMC visent en fait à organiser le pillage systématique des pays les plus pauvres au profit des grandes multinationales, mais surtout à sanctionner tout ce qui peut être considéré comme pouvant empêcher le développement de la concurrence. Les services publics d’État sont directement concernés, et l’Éducation au premier chef, dans la mesure où ils peuvent être dénoncés comme des situation de monopole qui, du fait de leur financement public, empêche le développement de la compétition (entendez le développement des multinationales).







Si, en France, la notion de service public d’État est encore trop fortement ancrée dans l’histoire du peuple français, depuis la libération, notamment, et le programme du Conseil National de la Résistance, pour privatiser d’un coup l’Enseignement Supérieur et la Recherche, tout est fait néanmoins pour préparer cette privatisation, à terme, et pour que, en attendant, le capitalisme international puisse en tirer un maximum de profit à court terme.



Plusieurs dispositifs, législatifs ou non, sont progressivement mis en place pour arriver à ces fins.







Au niveau international, d’abord, il y a le fameux classement de Shangaï, qui vise à mettre les universités en concurrence entre elles selon des critères totalement arbitraires, ou en tout cas, qui ne tiennent compte ni des réalités, ni des nécessités locales. Les universités sont classées dans l’absolu et, comme par hasard, on se rend compte que celles qui arrivent en tête sont, pour la plupart, des universités anglo-saxonnes, très huppées généralement, et bien souvent sur fond privés et/ou avec des frais d’inscription très élevés. Des universités, donc, qui ne se soucient pas de former le maximum d’une classe d’âge, comme le font les universités de service public, mais une toute petite élite destinée à être pour l’essentiel l’élite marchande de demain.



Ensuite, il y a l’uniformisation des structures universitaires. C’est le contenu du processus de Bologne qui, sous couvert de faciliter la circulation des étudiants au sein de l’Europe, oblige tous les systèmes universitaires à adopter le système LMD, sans tenir compte des histoires locales. Chaque système universitaire dans chaque pays est le fruit de toute une culture forgée par l’histoire, mais aussi par les luttes et l’uniformisation est déjà en soi un véritable non-sens. Les différences de systèmes n’ont jamais empêché les échanges internationaux qui se pratiquent à tous les niveaux depuis des siècles déjà.







En revanche, le système LMD est un coup porté au cadre national des diplômes. En effet, si les systèmes administratifs sont normalisés d’un pays à l’autre, les contenus se sont considérablement diversifiés au point que pour un même diplôme, on peut se retrouver avec des contenus très différents. Mais surtout, avec la disparition des diplômes intermédiaires, la sélection s’est considérablement renforcée. Comme le dit Marion Guenot : « Le processus de Bologne a surtout instauré la marchandisation des savoirs. Il n’est plus question de service public de la formation, ni de qualifications et de leur reconnaissance dans les conventions collectives. Les nouveaux mots d’ordre sont “rentabilité pour les entreprises” et “compétitivité”…[2] »







On voit très clairement comment ces objectifs s’énoncent dans les propos de l’actuelle ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en France lorsqu’elle prétend faire évaluer les formations par les entreprises principalement en fonction de la façon dont ces formations permettent l’employabilité immédiate des étudiants. Si le souci de faire en sorte que les étudiants trouvent effectivement un emploi est un souci qui doit nous préoccuper en permanence, cela ne veut pas dire pour autant que l’Université doit se transformer en pourvoyeuse de main d’œuvre dans un système où, en plus, le sous emploi est considéré comme un mode de fonctionnement économique normal.



Comme le souligne George Caffentzis, professeur à l’université du Maine du sud, à Portland (États-Unis) « Le processus de Bologne met ouvertement l’université au service des entreprises. Il redéfinit l’éducation comme la production de travailleurs mobiles et souples, possédant les compétences exigées par les employeurs. Il centralise la création de normes pédagogiques, retire leur autorité aux acteurs locaux et dévalue le savoir comme les intérêts locaux. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que la crise financière internationale de 2008 met à rude épreuve la résistance du milieu universitaire, en supprimant les dernières protections, par la voie de réductions budgétaires…[3] »







Les appels du pied immodérés de la ministre vers le président des patrons français en disent long sur le processus mis en œuvre et sur ses objectifs réels. Ainsi que le fait que le Comité Sup’emploi destiné à « améliorer l’insertion professionnelle des jeunes et à faire contribuer l’enseignement supérieur au redressement du pays et à sa compétitivité » soit piloté par deux patrons avec la bénédiction conjointe de Pierre Gattaz, le patron des patrons français, même s’il en réclame encore plus : « Il faut aller beaucoup plus loin et plus vite [pour que] les entreprises ou les branches s’intègrent davantage dans les universités pour définir les métiers de demain[4] ».





Le cadre national des diplômes était déjà une contrainte insupportable au remodelage de l’université pour les besoins du marché, mais ce n’était pas encore suffisant. C’est le caractère national du service public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui devient la prochaine étape de cette déconstruction. Et ce détricotage va s’effectuer en deux temps. Un premier temps, qui est en œuvre actuellement, où on va obliger les universités d’une même région ou d’un même secteur géographique à se regrouper en un seul et même établissement doté de structures de gouvernance desquelles le fonctionnement démocratique et paritaire qui faisait la caractéristique de l’université a complètement disparu au profit de personnalités nommées et d’une forte représentation du tissu économique.







L’objectif est de créer de grosses structures, lisible au niveau international et potentiellement concurrentielles avec les grosses universités anglo-saxonnes. Nous sommes dans une logique transnationale dans laquelle les intérêts des nations ont vraiment bien peu de poids, au même titre que le développement du capitalisme financier n’a que faire des intérêts des peuples. C’est d’ailleurs la même logique qui a vu la création des régions en France il y a quelques décennies. De la même façon, d’ailleurs, tout porte à croire que l’Enseignement Supérieur et la Recherche va perdre son statut national au profit d’un statut régional. Ce seront donc les régions qui piloteront directement les nouveaux établissements autant au niveau politique que financier, avec les inégalités que cela suppose selon la richesse des régions. Cela signifie que chaque groupe d’établissement définira ses propres orientations en matière d’enseignement et de recherche, bien sûr à l’intérieur du cadre défini par les exécutifs régionaux. Plus que jamais, donc, le principe républicain de la continuité territoriale qui veut que chaque citoyen puisse trouver les mêmes services publics quel que soit l’endroit du territoire où il se trouve est remis en question.







Le processus est déjà largement entamé au niveau de la Recherche avec, notamment, le principe des pôles de compétitivité. Les entreprises compétitives au niveau international sont regroupées en un pôle défini, selon les cas, par un à deux, voire trois, axes économiques et productifs. Ces structures ont pour fonction de permettre de façon plus efficace le drainage des finances publiques. La Recherche est donc littéralement mise au pas par les intérêts économiques de ces structures qui ont été essentiellement conçues pour ça.



Les crédits récurrents qui permettent de faire tourner les laboratoires étant en chute libre depuis plusieurs années, les laboratoires sont de plus en plus amenés à trouver des financements extérieurs. À l’incitation politique des exécutifs régionaux s’ajoute donc une incitation financière qui oblige peu ou prou les laboratoires à orienter leurs axes de recherche en fonction des intérêts immédiats des grandes entreprises constituant les pôles de compétitivité. La ministre a d’ailleurs ouvertement bâti le cadre en fixant aux universités et aux grands établissements la mission de transfert technologique par l’innovation.

C’est dans le même temps d’ailleurs que les grandes entreprises se sont de plus en plus départies de leurs propres secteurs de recherche, pas assez source de profits, pour piller la Recherche publique, largement aidées en cela par le Crédit Impôt Recherche mis en place par le précédent gouvernement, mais soigneusement conservé par celui-ci, dont on a vu qu’il a plus constitué un effet d’aubaine pour les entreprises concernées qu’un véritable apport financier à la Recherche publique. Les laboratoires fabricants de vaccins vont donc utiliser l'argent public donné aux universités pour y faire leurs recherches.



. Vouloir faire passer à tout prix les activités de la recherche publique par les fourches caudines des marchés financiers, c’est nécessairement, à court terme assécher la Recherche dans son ensemble. La recherche n’est pas saucissonnable et le respecte des libertés académiques est une donnée incontournable pour sa pérennité.

http://bernard-gensane.over-blog.com/2014/03/l%E2%80%99universit%C3%89-est-elle-soluble-dans-les-march%C3%89s-1.html





Enseignement supérieur : Avec Macron, l’université au service du grand capital



Aujourd’hui, pour former une main-d’œuvre plus proche des besoins du grand patronat, réformer l’université est d’une importance cruciale pour les classes dominantes françaises, bien en retard à cet égard vis-à-vis des autres bourgeoisies européennes. L’université a toujours été, ne nous y trompons pas, une institution clé de consolidation de l’idéologie dominante, et un outil de reproduction sociale. Néanmoins subsiste encore en France un certain nombre d’acquis, qui constituent une importante épine dans le pied des classes dominantes.



Si les plus précaires sont déjà exclus de fait des facultés, les frais de scolarité restent en France relativement faibles, comparés à d’autres pays européens comme le Royaume-Uni, l’Italie ou l’Espagne, où ont déjà eu lieu des réformes semblables à celles en cours en France. L’université de masse, ouverte trop largement selon certains, forme des intellectuels et des techniciens qui ne trouveront pas de place sur le « marché du travail » en laissant encore aujourd’hui la possibilité de suivre des études tout bonnement « inutiles » – dans le sens d’être adaptables immédiatement au marché du travail – comme les sciences humaines. De même le projet de privatisation de l’apprentissage annoncé par Macron est celui d’une éducation toujours plus au service du patronat, dont le seul but est de former une jeunesse corvéable à merci.



Ces réformes ont aussi pour corollaire le raffermissement du contrôle social sur les lycéenEs et les étudiantEs, une jeunesse qui, depuis 1968, a eu un rôle clé dans les mobilisations sociales au côté du mouvement ouvrier. Le plan Vidal poursuit ainsi le durcissement du contrôle continu, en instaurant les fiches avenir qui donnent au conseil de classe une place centrale dans l’orientation des lycéens. De même la suppression du système de compensation des notes à la fac et l’instauration des contrats pédagogiques vont mettre une pression encore accrue sur les étudiantEs, en particulier les 50 % d’entre elles et eux obligés de travailler pour payer leurs études. Des mesures visant à resserrer l’étau sur une jeunesse qui pourrait bien être l’étincelle à même de jouer un rôle d’entraînement du mouvement ouvrier, et rappeler mai 1968 à un Macron qui tente de faire oublier ce qu’il en reste aujourd’hui.

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/300118/enseignement-superieur-avec-macron-l-universite-au-service-du-grand-capital



Le classement de Shanghai ou le nouveau "marché de l'éducation"



Le classement de Shanghai des universités a de nouveau libéré les commentaires et les prises de position. Mais derrière ce palmarès médiatique se cache aussi un processus de sélection très particulier, qui tend à constituer un véritable "marché de l'éducation".





Les universités marocaines s'adaptent au marché du travail

les responsables gouvernementaux ont tenté d'améliorer l'image de ces établissements de l'enseignement supérieur, qui s'adaptent de plus en plus aux exigences du monde de l'entreprise.

http://fr.allafrica.com/stories/201405030070.html



Ce sont les multinationales qui décideront qui ont le droit d'aller à l'université.



Soumission de l'université à l'économie de marché: attention danger!



D’une soumission de l’université à la logique de l’économie capitaliste et du marché du travail. La science s’efface: désormais, on raisonne en termes d’appels d’offre, de rentabilité, de flexibilité. Les cours doivent répondre aux besoins du marché, pour former de futurs travailleurs: ils doivent être utiles. Au-delà des réformes ponctuelles, de la «Loi relative aux libertés et responsabilités des universités» (LRU) de Valérie Pécresse à la «Loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche» (ESR) de Geneviève Fioraso, on est face à une entreprise



Derrière, il y a une technique de gouvernement, qui brandit la crise comme une menace permanente imposant, et même exigeant des réformes–la peur, toujours, comme moyen de gouvernement... La crise joue dès lors comme le prétexte des réformes, imposant «un acquiescement dramatique au désastre présent au nom du désastre à venir». Avec la LRU, l’État se désengage et les universités doivent s’auto-financer, ce qui leur impose de chercher des capitaux privés et de diminuer leurs dépenses.



La course à l’excellence, manifestée par les classements des universités, cache en fait une volonté de restructurer le champ universitaire sur le modèle du marché, dominé par la compétition–certains universitaires vont jusqu'à proposer le concept de «désexcellence» pour résister. On «mesure» les universités en fonction du nombre de leurs étudiants, de la taille de leurs campus, des prix remportés par les professeurs. On insiste sur le fait que les enseignements ne doivent plus fournir des savoirs mais bien des compétences, un «capital professionnel»; les études ne sont plus un temps à part, permettant de se former un esprit critique, mais une antichambre du temps du travail.



L’invasion du discours et de la logique économique se traduit également par une augmentation très sensible des frais d’inscription, les étudiants étant de plus en plus considérés comme des clients et les universités comme des entreprises. Les chefs d’entreprise envahissent les conseils d’administration des universités, les passerelles vers le secteur privé se multiplient, les formations «professionnelles» représentent désormais plus de la moitié des diplômes délivrés



.



Appuyé sur des enquêtes récentes, l’auteur ne cesse de révéler des éléments tous plus choquants les uns que les autres: les salaires des présidents d’université augmentent prestigieusement alors que de plus en plus d’universités sont en faillite, la mixité sociale s’effondre à l’université (les étudiants bourgeois dominent tandis que les enfants d'ouvriers disparaissent), l’État finance très lourdement des établissements privés comme HEC ou Sciences Po, qui font concurrence à l’université publique, et les chercheurs passent parfois plus de temps à remplir des dossiers de demande de financements qu’à faire véritablement la recherche.



Les conséquences sont importantes et se feront sentir à long terme: la mise en place d’un marché de la recherche qui pousse les chercheurs à publier vite–c’est le fameux «Publish or Perish»–interdit le libre choix des questionnements scientifiques (comme le fait que les vaccins à l'aluminium ou les OGM peuvent poser des risques pour la santé) et pousse à rester dans des territoires bien connus. La compétition et la pression poussent également à l’apparition de fraudes à la publication, telles que les dénonçait récemment Pierre Barthélémy sur le blog «Passeur de sciences».16 % des docteurs en chimie sont au chômage; un chercheur sur deux est un précaire



Les témoignages individuels de docteurs soulignent que ce statut se paye cher: démissions, dépressions, suicides...(Cf. En 2008, Marie-Claude Lorne, agrégée de philosophie, se suicide après avoir appris sa non-titularisation à l'université française.)

Là encore, cette situation n’est pas présentée par Christophe Granger comme une conséquence de la crise, mais comme une des conditions de la dérégulation, de la mise en place volontaire d’un système qui éclate les statuts pour mieux écraser les hommes. Les précaires sont placés dans une perpétuelle situation d’incertitude, forcés de se montrer humbles, de prendre ce qu’on leur offre, dans l’espoir, sans cesse repoussé, de décrocher enfin un poste.



Là encore, les conséquences sont lourdes: au-delà des existences broyées, c’est l’ensemble de la communauté des universitaires qui s’atomise, perdant en cohérence, et donc aussi en capacité d’action collective. «Ce qui a cédé, c’est le nous ancien qui faisait la profession», «l'honneur des universitaires», pourrait-on dire en reprenant le titre de l'ouvrage sur l'université au Moyen Âge d'Antoine Destemberg. Cette précarité frappant surtout les chercheurs les plus jeunes, elle contribue également au non-renouvellement des savoirs, et donc à la fossilisation de la science. (il ne s'agirait pas de découvrir que la radioactivité est dangereuse pour la santé, par exemple)





Pour une université «hors du monde du marché»



L’auteur revient enfin sur les luttes étudiantes, du Chili de 2011 au «printemps érable» canadien. Il faut briser l’image des étudiants grévistes parce que bordéliques ou paresseux: les mobilisations étudiantes expriment un vrai «désir d’avoir prise sur les événements». On croisera utilement ces réflexions avec l'ouvrage d'Eric Hazan sur la dynamique des révoltes,





L'auteur appelle à inventer une université qui ne soit plus pensée comme un marché mais comme une forme de vie collective



L’auteur appelle en effet à inventer une université «hors du monde», qui ne soit plus pensée comme un marché mais comme une forme de vie collective; à conquérir l’université pour en faire un «lieu perpétuellement bouillonnant de refondation de l’édifice social»

https://www.slate.fr/story/113921/destruction-neoliberale-universite





de l’aveu même de notre gouvernement, un des enjeux de cette hausse des droits de scolarité consiste à permettre aux universités québécoises d’atteindre un niveau de ‹‹classe mondiale››. Par contre, notre gouvernement est avare de détails sur ce qu’il entend par là. Il nous semble pourtant indispensable de connaître les objectifs qu’il vise afin de légitimer cette hausse qui semble, à première vue, injustifiable lorsqu’on sait qu’elle affectera l’accessibilité de certains étudiants québécois. Qu’est-ce qu’une université de classe mondiale? Pour qui et pourquoi?







Définition d’une université de rang mondial



Dans un rapport de la Banque mondiale publié en 2009 (Le défi d’établir des universités de rang mondial), sont définis les piliers fondamentaux devant mener à une nouvelle économie mondiale du savoir et le rôle indispensable que sont appelées à jouer les études supérieures dans cette nouvelle économie. En effet, l’enseignement supérieur a un rôle central à jouer dans les quatre piliers à atteindre, notamment dans la ‹‹formation d’un capital humain fort›› et pour ‹‹contribuer à un système d’innovation national efficient››.



Une université de rang mondial devra pouvoir remplir ces fonctions, notamment en mettant l’accent sur la recherche de pointe et en ‹‹produisant des diplômés hautement qualifiés›› très demandés sur le marché du savoir. Ces scientifiques et ces chercheurs sont ceux qui publient dans les meilleures revues scientifiques. Telle est la définition que donne la Banque mondiale d’une université de rang mondial. Une université de ce calibre met l’accent sur la recherche et non plus sur l’enseignement, car l’objectif est désormais de ‹‹produire un capital humain››, comme des scientifiques et des professionnels jugés indispensables. En somme, il s’agit d’une université au service du développement et de la croissance au sein d’une nouvelle économie du savoir, plutôt qu’un lieu dans lequel le savoir et l’enseignement de la personne humaine sont valorisés. Ce processus dans lequel les professeurs d’université se consacrent de plus en plus à la recherche au détriment de l’enseignement – qui est de plus en plus dispensé par des chargés de cours – est d’ailleurs déjà entamé dans nos universités à l’heure actuelle. Dans son petit ouvrage, Je ne suis pas une PME, Normand Baillargeon explique très bien la mise en place au Québec d’une université où la recherche se fait de plus en plus au service de l’économie et de l’entreprise privée.



Un aspect important du rapport de la Banque mondiale met l’accent sur le rôle indispensable des gouvernements nationaux dans la mise en place des universités de rang mondial. Entre autres, le gouvernement doit s’assurer d’un financement public adéquat visant à répondre aux coûts élevés entraînés par ‹‹la mise en place des infrastructures de recherche de pointe››. Ici, le lien entre la hausse des droits de scolarité et le besoin accru de ressources afin de répondre aux exigences mondiales est flagrant. Dans un contexte où notre gouvernement est lourdement endetté et n’est pas en mesure de financer nos universités, les hausses des droits aux étudiants québécois visent à répondre aux besoins financiers accrus pour la ‹‹recherche de pointe›› et pour favoriser le recrutement des meilleurs étudiants étrangers au sein de la concurrence qui se met en place entre les universités du monde. Tout ce processus vise ensuite à faciliter l’accréditation de la ‹‹prestigieuse›› appellation d’‹‹université de classe mondiale››.



La question est de savoir si les étudiants québécois sont prêts à payer davantage uniquement pour que leurs universités soient reconnues internationalement par une minorité d’individus se basant sur les critères d’un marché mondial néolibéral et pour répondre aux besoins des entreprises privées. Dans le débat actuel sur la hausse des droits de scolarité, cet enjeu fondamental mérite d’être davantage discuté.



Plusieurs intervenants et commentateurs se sont récemment demandé comment il se faisait que notre gouvernement renonce aussi sèchement aux objectifs qu’avait fixés le rapport Parent en 1964, objectifs qui visaient éventuellement à rendre l’éducation gratuite pour les étudiants québécois du primaire à l’universitaire. La réponse à cette question est simple : si le système d’éducation préconisé par le rapport Parent visait, lui aussi, à répondre aux exigences du monde du travail de la société moderne, il visait également et surtout à répondre à des critères philosophiques humanistes inspirés, notamment, du personnalisme dans lequel l’épanouissement de la personne humaine devait se faire au sein du système éducatif. C’est ce qui motivait les commissaires à préconiser la gratuité pour tous afin que chaque personne puisse avoir accès à ce système perçu comme le lieu de prédilection pour lui permettre de s’épanouir.



Les études supérieures telles que préconisées par les grandes instances mondiales à l’heure actuelle sont influencées uniquement par une philosophie néolibérale mettant l’accent sur le marché mondial, la concurrence et l’économie comme voies du progrès. C’est évidemment cette dernière voie que préconise le gouvernement Charest.



Le problème, c’est de savoir si la population québécoise est en accord avec l’orientation donnée à sa société et à son système d’éducation par notre gouvernement, orientation qui n’émane visiblement pas d’elle, mais plutôt d’une élite mondialisée qui poursuit ses propres objectifs.

http://histoireengagee.ca/?p=1775



Sur tous les continents, le partenariat universités-entreprises augmente dans les systèmes d’enseignement supérieur.

Ainsi, en 2000, l’OCDE a réuni des administrateurs universitaireset gouvernementaux provenant de plus de 40 pays dans

une série de conférences sur les relations entre les entreprises et les universités. On y met en lumière l’importance stratégique de

la recherche universitaire répondant au besoin des entreprises

,http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/part-abF.pdf





En résumé, ce sont les multinationales qui notent elles-mêmes les universités dans les rangs internationaux. Celles qui servent le plus les intérêts des multinationales sont les mieux notés.. Citons l’université Warwick, qui a créé son propre groupe de recherche industrielle, auquel les entreprises font confiance : Nissan, Jaguar ou IBM en sont les clientes !

En savoir plus sur



Ayming, Groupe international, leader du conseil en Business Performance, et l’Université de Lyon, ont décidé d’unir leurs forces pour mettre en relations les entreprises, les laboratoires et les jeunes docteurs autour d’un projet de Recherche & Développement.



l’Université de Lyon identifiera ainsi les laboratoires et les candidats docteurs en fonction de leur expertise et des besoins des entreprises



Bruno Coulmance, Directeur du Consulting Innovation d’Ayming commente : « Ce partenariat inédit université-entreprise est une formidable opportunité pour les entreprises d’être accompagnées par les universités pour recruter et intégrer les meilleurs profils afin d’améliorer leur innovation et leur R&D et d’accélérer la mise sur le marché de leurs produits.»

http://presse.ayming.com/communique/163294/Ayming-l-Universite-de-Lyon-partenaires-pour-recrutement-de-profils-doctorants-Docteurs?EMAILID=18985082



Un étudiant donc ne pourra plus faire de la recherche pour lui-même mais dépendra uniquement des demandes de l'entreprises pour ses futurs produits. C'est la marchandisation du savoir. Cela ne rapporte pas de faire de la recherche pour savoir que les vaccins à l'aluminium puissent être dangereux par exemple. Par contre, fabriquer des OGM, cela rapporte.



Par exemple, une université qui découvre un OGM et qui plait à Monsanto qui l'achète, va avoir un rang plus élevé qu'une université qui ne fait que du bio et ne fait pas de recherche d'OGM au bénéfice d'entreprise privé.



C'est dans les universités que sont créés les insectes génétiquement modifiés,

https://www.lesechos.fr/02/08/2017/lesechos.fr/010163365516_des-chercheurs-modifient-genetiquement-des-embryons-humains--une-premiere-scientifique.htm



Des chercheurs ont fabriqué des virus mutants et les ont congelés dans les laboratoires dans des universités Erasmus d'Amsterdam ou de l'université du Wisconsin aux Etats-Unis, pour citer les deux institutions en pointe dans ces travaux.

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/03/10/virus-mutants-les-furets-de-la-discorde_4380437_1650684.html



Des chevaux clonés fabriqué par un laboratoire d'une université du Texas pour plaire aux entreprises

https://www.lesechos.fr/24/04/2007/LesEchos/19905-060-ECH_les-clones-d-equides-sortent-du-laboratoire.htm



En Corée du Sud, le clonage de chiens s’industrialise par Un scientifique qui a été mis en cause dès 2005 pour ses pratiques éthiques particulièrement douteuses ainsi que pour la falsification de ses résultats sur le clonage de cellules-souches et condamné. Il est le premier dans le monde à avoir réussi le clonage d’un chien.

http://loups.e-monsite.com/pages/des-loups-clones.html



les scientifiques de l'Université d'Hawaï nécessaire que la pointe de l'histoire de la souris pour créer le premier clone masculin

http://fr.viva-read.com/article/universit-d-hawaii-scientifiques-annoncent-la-premire-clone-mle







Des chercheurs en Chine sont parvenus à faire naître pour la première fois des primates génétiquement identiques par la même technique de clonage utilisée il y a plus de vingt ans pour la célèbre brebis Dolly

Les primates sont les animaux les plus proches des humains.



"On peut maintenant produire des singes clonés génétiquement identiques

a relevé Qiang Sun

Les scientifiques chinois ont reconnu que leurs travaux allaient susciter de nouvelles craintes concernant le clonage humain. "On peut, en principe, cloner des humains", a lancé Muming Poo

Pour le professeur Darren Griffin de l'université britannique de Kent, "l'annonce du premier clonage d'un primate va sans aucun doute soulever des inquiétudes éthiques, les critiques évoquant l'argument du pas de plus nous rapprochant du clonage humain."

https://www.francetvinfo.fr/sciences/naissance-de-deux-singes-clones-avec-la-complexe-technique-de-dolly-une-premiere_2578014.html



Des embryons humains clonés à l'université de STANFORD,

LA PRESTIGIEUSE UNIVERSITÉ DE STANFORD, en Californie, a annoncé qu'elle allait produire des cellules souches obtenues à partir d'embryons humains clonés, devenant ainsi la première université américaine à engager publiquement des recherches dans ce domaine.

http://www.lalibre.be/actu/international/des-embryons-humains-clones-a-l-universite-51b87bffe4b0de6db9a80966





Une université chinoise crée des embryons humains génétiquement modifiés

http://www.huffingtonpost.fr/2015/04/23/embryons-humains-modifies-genetiquement-scientifiques-chine-sciences_n_7127824.html





A quand le clonage eugéniste secret des êtres humains génétiquement modifiés dans les laboratoires d'université?



On comprend donc que les universités veulent cacher leurs magouilles en accueillant le moins possible d'étudiants.





Si vous faites des recherches, vous constaterez par vous mêmes que toutes les universités haut classées font des OGM, clonage et autres....



Et comme les multinationales ont de moins en moins besoin de main d'œuvre humaine, les universités obéissantes aux multinationales forment de moins en moins d'étudiants, d'où la sélection qui soumet les universités au besoin du marché du travail d'El Khomri.



Université : Macron profite du bazar pour introduire la sélection et pousser les pions du marché de l’éducation



Ce mardi 12 décembre commence en séance publique à l’Assemblée nationale l’examen du projet de loi dit « Education : orientation et réussite des étudiants ». Un projet qui introduit la sélection à l’université, la fin du choix libre d’études pour les bacheliers et qui est en réalité un véritable cheval de Troie pour le marché privé de l’éducation. Analyse.



Le bazar : la technique des libéraux



Pour mettre en l’air un service public, la recette des libéraux est assez simple. Elle consiste à ne pas y allouer assez d’argent et à inviter les gens à se plaindre des effets de ce manque. S’il y en a qui disent que, quand même, le problème vient du fait qu’il n’y a pas assez d’argent, ils rétorquent un « oui mais il y a la dette », censé mettre fin à toute discussion. Enfin, ils répètent en boucle que « le privé, c’est moins cher pour la collectivité » parce que « chacun paye ce qu’il doit et seulement ce qu’il doit ». Finie la solidarité, place au chacun pour soi. Le fait que cela coûte en réalité plus cher (parce qu’il faut rémunérer les « investisseurs », parce qu’il faut faire de la publicité pour attirer les « clients », parce que pour ces derniers l’augmentation du coût peut impliquer la souscription d’assurances complémentaires ou d’emprunts) n’est évidemment jamais débattu.



Tout commence donc toujours par la même technique : organiser le bazar pour s’en plaindre et faire passer des mesures qui aggraveront encore les choses jusqu’à un point de non retour. Cela vaut pour tous les services publics : les transports en commun (quel bazar la SNCF, les trains ne sont pas à l’heure… vivement la privatisation !), l’hôpital (quel bazar les urgences, on attend des plombes… la prochaine fois j’irai dans une clinique privée !), et ainsi de suite. Aujourd’hui, c’est avec l’éducation qu’Emmanuel Macron est en train de nous faire le coup ; après avoir organisé le bazar de l’admission post-bac, voici venir la solution miracle : la sélection.



Voici donc venue l’heure de la bataille de l’université. Profitant du désordre que ses amis et lui ont créé, Emmanuel Macron a décidé que désormais, l’université ne serait plus pour tout le monde. Il a donc décidé d’introduire la sélection et d’en finir avec la liberté de choix. C’est ainsi que le projet de loi intitulé « orientation et réussite des étudiants » (oui, ils sont toujours comiques dans les choix des titres) supprime pour de bon du code de l’éducation les deux phrases suivantes : « Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix » et « Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection ».



Compétition



C’est là le cœur de la stratégie libérale sur l’éducation : qui dit sélection dit à la fois compétition et exclusion. Compétition d’abord. Car dans une logique de compétition scolaire, il faudra recevoir la meilleure formation possible, c’est à dire non seulement celle qui permettra d’avoir le bac et d’accéder à l’étape suivante, mais aussi celle qui permettra à coup sûr d’obtenir, par la sélection, la place voulue. Mais entre deux élèves qui auront la même moyenne, comment choisir ? Par l’établissement lui-même.



Car avoir 16 dans tel établissement ne vaut pas autant qu’avoir 16 dans tel autre établissement mieux « coté ». Donc l’établissement « coté » aura désormais un attrait renforcé. Oui mais, voilà : il se trouve qu’il s’agit d’un établissement privé et donc payant. On voit comment s’impose dès lors un marché de l’éducation remplaçant le service public gratuit qui prévalait jusqu’alors. Serez-vous prêt à mettre la main à la poche pour assurer la réussite de vos enfants ? Et si vous n’avez pas assez d’argent, serez-vous prêt à souscrire un emprunt pour leur donner une chance de réussir ? Non ? Alors vous les condamnerez à l’exclusion.



Exclusion



L’exclusion. C’est le deuxième pan de la stratégie libérale. Celui qui consiste à laisser hors de l’enseignement supérieur les classes populaires. Car le savoir est une arme pour comprendre le monde. Et avec la compréhension du monde vient souvent celle des injustices et des inégalités. Le monde merveilleux de « l’égalité des chances » à l’école n’existe pas tant que subsistent des inégalités sociales, géographiques, culturelles. On n’a pas les mêmes chances à l’école quand on vient d’un milieu populaire où on a juste assez d’argent pour payer les factures et se nourrir à peu près convenablement et quand on vient d’une famille où la bibliothèque est remplie de livres qu’on a lus chaque jour avant de dormir et où on reçoit des cours du soir parce qu’on a les moyens de payer un prof à domicile.



C’est ainsi que 90% des enfants d’enseignants obtiennent le bac, 87% des enfants de cadres supérieurs et 84% des enfants de chefs d’entreprise mais que ce chiffre tombe à 62% pour les enfants d’employés de bureau, 59% pour les enfants d’employés de commerce, 53% pour les enfants d’ouvriers qualifiés, 40% pour les enfants d’ouvriers non qualifiés et 38% pour les enfants d’employés de service. Ainsi, le taux de réussite au bac, qui frôle chaque année les 90%, est surtout le signe que les enfants des classes populaires n’accèdent pas à la terminale à l’issue de laquelle on passe le bac et sont déjà exclus du système éducatif avant d’arriver à cette échéance.



Conclusion : Macron se fout de notre gueule



On voit donc ici comment ce qui est présenté par Macron comme un petit changement pour une plus grande efficacité du système d’admission post-bac signifie en réalité un bouleversement profond de tout le système éducatif en amont. La sélection à l’université, c’est surtout, comme je l’ai expliqué, la porte grande ouverte au marché de l’éducation dans le secondaire (c’est à dire au collège et au lycée) et l’exclusion toujours plus grande des classes populaires de l’éducation supérieure dans un mouvement inverse à ce qu’avait été jusqu’alors l’école de la République. C’est dire combien l’intitulé de la loi d’Emmanuel Macron, « orientation et réussite des étudiants », ressemble sérieusement à du foutage de gueule.

https://le-bon-sens.com/2017/12/12/universite-macron-profite-bazar-introduire-selection-pousser-pions-marche-de-leducation/



En résumé, une population ignorante qui dans 10 ans, n'aura aucune idée de ce qu'est un OGM.



Déjà les crypto OGM , les CRISPR (nouvelle génération d'OGM dans 5 ans qui n'aura pas d'étiquette et qui sera considéré comme biologique



