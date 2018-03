Le journal L'Humanité condamné en APPEL

L’Huma condamné en Appel, à la CA de Paris face aux abonneurs de l’Huma 23/05/2013.



Un Jugement en 12 pages ! La direction de l'Huma se fait étriller par le Juge d'Appel pour tous ses mensonges innombrables... Si on était du temps où l'Huma était un grand journal d'oppsition, il y a 20 ans, toute la presse se déchainerait contre lui. Maintenant elle l'ignore et rigole en espérant que la "modernisation" va continuer, que le "tournant" va se poursuivre !



Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale, dite UES , entre la SA SNJH 'journal l'humanité) et la Sarl SPDP (abonneurs) , représentée par Me Moyrand, ès qualités de mandataire liquidateur,



.Cela s’ajoute aux derniers HD qui étaient plutôt gratinés !



Contrairement à l’Huma Quotidienne, l’HD nous avait habitué à être un peu plus proche des réalités et un peu moins inféodé aux officines peu ragoûtantes, politiquement correctes.







1°) Nous avons eu droit à un « Fausse route camarade ! » sur la Une de l’HD, aurions nous lu il y a 5 ans la même Une pour la même politique faite par Sarko ! Hollande et son gouvernement du MEDEF serait donc des camarades ? ! Pourquoi pas Camarade Parisot pendant qu’on y est ? !



Les journalistes de l’Huma croient sans doute que les ministres socialistes sont comme les conseillers municipaux PS des communes communistes qui font leur possible sous pression des communistes pour apparaître comme de bons petits hommes de gauche. Les ministres eux, font des discours pour faire croire qu’ils sont à gauche, mais des actes depuis un an pour que le patronat ne les différencie pas des hommes de droite !







2°) Un article d’un des derniers HD s’intitulait « le Nouvel Ordre Mondial de la Chine ». Comment peut-on manipuler les esprits à ce point !



Le Nouvel Ordre Mondial, ce sont :



- a) 10 guerres coloniales de l’OTAN au profit des lobbies occidentaux du pétrole, de l’armement et quelques autres suivant les pays victimes.



- b) Des Lois de plus en plus liberticides passées tous els 6 mois par les gouvernements occidentaux PS-Droite-centre



- c) Le tout organisé grâce à des attentats de l’OTAN sous faux drapeua islmaique (Al Qaeda ou autres gangs +/- islamo-fashistes armés et financés par les pays de l’OTAN et le Qatar







**** La Chine n’a rien à voir avec cette conception de la démocratie et de la liberté, même si on n’est pas d’accord avec ce qu’elle fait on ne peut l’accuser d’avoir assassiné délibérément 3 millions de gens pour ses profits comme l’OTAN en 12 ans ! L’auteur a confondu la mondialisation et le « Nouvel Ordre Mondial » des Bush, Obama, Blair et Sarko ….







3°) L’article « La guerre civile en Syrie ne peut pas se simplifier à un choc entre chiites et sunnites »



-Au début, le sujet est totalement faussé par l’expert chercheur qui ne connaît pas le B A BA de la Syrie : « Pour influer sur l’issue de la guerre, il faut dépasser 2 simplifications. D’abord la simplification »par le pétrole », facteur non syrien…



FAUX :



Syrie 32ème rang, 367.500 barils en 2008 (la France 56ème à la même époque) réserves de la Syrie 350 millions de tonnes dans le Nord Est du pays.



« L’expert » « oublie » ? ! Les autres raisons de l’attaque del’OTAN :



Le gaz qui intéresse aussi les stratèges de l’OTAN.



Plus de 6 milliards de mètres cubes en 2010, 46ème, loin devant la France 63 avec 877 millions à la même époque. Réserves de la Syrie 241 milliards de mètres cubes.



Électricité : actuellement 30 milliards de kwh, en partie exportés.



Phosphates : 2 175 000 tonnes en 1997, 10ème rang mondial, dans le centre du pays.



Autres : Manganèse, Chrome, Fer, marbre, gypse, lignite, asphalte, sel.



Tout cela bon à piller, tout cela censuré !







Pour l’auteur, il suffit de nier la cause de la guerre pour résoudre le conflit ! Génial !



Depuis 12 ans, l’OTAN a bien préparé ses coups, elle ne s’attaque jamais par hasard à un pays, mais pour piller ses richesses ! Le plus souvent le pétrole (Irak, Iran, Syrie, Libye, Mali) mais il peut y avoir d’autres richesses ! Exemple l’agro-alimentaire (cacao) an Côte d’Ivoire)…







L’expert chercheur n’est même pas au courant que l’ONU a pris une décision sur le Mali ! ! !



« L’intervention a-t-elle sauvé l’État démocratique ? CE but est-il valable dans le cadre du seul état malien ou exige-t-il aussi une mobilisation onusienne débordant de l’échelle de l’action française isolée ? » Un mois après, « l’expert » n’est toujours pas au courant !



Mali : l'ONU annonce l'envoi de 12 600 Casques bleus

Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté jeudi 25/04 à l'unanimité la résolution prévoyant la création d'une force de maintien de la paix au Mali. 12 600 Casques bleus, épaulés (sic) par un contingent de soldats français, vont être déployés dans le pays.



Source et suite : http://www.rmc.fr/editorial/373312/mali-lonu-annonce-lenvoi-de-12-600-casques-bleus/



Hollande chante victoire, mais c’est plutôt une défaite pour la France de n’être pas membre de la force de l’ONU et donc considérée comme un des belligérant, obligé de faire appel à l’ONU pour se sortir du guêpier dans lequel elle s’est fourrée toute SEULE !



Il ignore aussi qu’au Mali Hollande a décrété la censure militaire et se plaint que les journaux ne parlent pas de ce qui s’y passe ? ? ? ! ! ! Encore un expert qui devrait s’informer ! ! ! ! ! !







Les auteurs nous égarent en fait dès le titre !



- a) Le mot « civile » introduit discrètement dès le début en orientant le lecteur sur une autre partie de la phrase fait oublier qu’il y a 80 % d’étrangers du côté des libérateurs et autres démocrates, traduire islamo-fascistes armés et financés par l’occident et leurs alliés depuis 27 mois en Syrie.



La Guerre « civile » est donc une vraie guerre extérieure menée par l’OTAN !



-b) Malgré les mensonges et la désinformation des « démocrates et autres libérateurs », beaucoup de gens ont fini par savoir qu’il y a une 40aine de religions qui vivaient en bonne intelligence il y a 27 mois, avant les pogroms de l’OTAN et de ses supplétifs, ces pogroms contre tout ce qui n’est pas sunnites fondamentalistes du type de notre allié l’Émir du Qatar, est chassé de Syrie, ce qui provoque un nombre impressionnant de migration de toutes les des populations des autres obédiences religieuses ! ! ! ! En disant que cela ne se réduit pas à une lutte entre Chiites et sunnites, on a l’impression que c’est plutôt lui qui réduit à cette dimension la guerre de l’OTAN !







On ne détaillera pas toutes les énormités qui fourmillent, à chaque paragraphe, dans le texte de « l’expert » en désinformation citons tout de même ‘Europe paralysée, … privée de souveraineté militaire propre, n’a aucune possibilité d’intervenir de manière politiquement active… ainsi pour l’auteur, que la France et d’autres pays d’Europe fiancent et arment les islamo-fascistes n’est pas suffisant, toute l’Union Européenne devrait s’y mettre, puisqu’il semble bien que politique et militaire soit synonymes dans la bouche de l’expert !











Conclusion : Comment soutenir cette presse ? ? ? qui ne se distingue pas du Monde ou du Figaro sur de nombreux sujets !