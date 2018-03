Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager RELIGIONS ET CROYANCES Le jardin des remords. Divagations erratiques ou dérives per érotiques. Faits réels et pensées éparses.

DR IDRISSI MY AHMED

Divagations erratiques ou dérives per érotiques.



Faits réels et pensées éparses.



En entrée, à ceux de Dar Zohor en Syrie, la déchirée.. Quand on voit ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient et ce que continuent l’islam ou la Palestine à rencontrer comme haines, déchirements et oppositions, on n’a pas envie de penser ou de parler ou d’écrire sur autre chose. Les meurtres et les déchirements de la Deuxième Guerre Mondiale qui a emporté des millions d'âmes, n’aura duré que 5 ans ! Depuis 70 ans, ses conséquences continuent de faire des boucheries dans les anciens pays colonisés. Les raisons en sont différentes. Mais la haine et les profits, plus que les nationalismes, l’emportent. Et l’iniquité est de mise, quand on craint pour le pétrole et craint pour bastion nucléaire américain et israélien ! Amalgames et retombées négativistes achèvent la caricature des grandes puissances qui jouent là !

Le petit Maad est malade.



il Veut que je lui dédicace un écrit. Il ne peut m’accompagner au jardin pour jouer et pour l’entendre me nommer les plantes dont je tente de lui apprendre les noms… Comme il ne veut pas m’accompagner pour lui acheter des médicaments ce samedi.il n’a pas apporté ses cours pour les réviser avec sa grand-mère qui l’aide à comprendre ses leçons et à faire ses devoirs. Il dit avoir terminé ses contrôles et il attend les vacances. Oisif, face à l’écran et ses films d’horreurs.



Un orphelin reste un enfant malade pour avoir été le reliquat d’un éclatement cellulaire familial. Il est le fruit, la graine et l’otage d’une double inconscience, d’une irresponsabilité égoïste coupable ! Cet enfant sera pris à vie dans l’étau fracassant des incompréhensions du couple ! Des privations d’amour et de protection nécessaires pour son âge et son éducation, naît une personnalité avortée, un individu spolié, esseulé. Un être immature, complexé et malade, seul dans l’engrenage nihiliste de la société. Les séparations, liberticides des enfants, libératrices du couple de ses haines torpides et de ses inimitiés conjugales, voire libertaires, laissent des victimes.



Des innocents nus, esseulés et fragiles, au milieu d’un champ de bataille labyrinthique. La société est un champ de mines, un véritable champ de guerre. Cet orphelin, cette victime est un rejet, jeté à la face de la société dans ce qu’elle a enfanté de pire. Une sordide deshumanisation, pire que la bestialité, pire pour les humains que leurs sanglants et mortels abattoirs. Combien de campagnes et de rues, combien de villes et de pays connaissent cette plaie ? Est-ce qu’il y une politique nationale ou internationale, une religion ou une morale, une assistance quelconque pour pallier à ce genre de problèmes. Non ou très peu d’opérants ou de visibles. Les enfants arriérés, enfants des rues, sont des handicapés sociaux ! Ils sont l’essence et les bataillons des gangs, des terroristes ou des mercenaires ! Des milliers d’orphelins de leurs, parents séparés et vivants, vivent en solitaires. Souvent récupérés par la rue ou leurs grands-parents, quand ils ont encore là.



Le jour du rat mort.



Le jour des remords. Il faut les réprimer. Les remontrances, il faut les entendre. Les conseils aussi. Ne pas s’excuser soi-même détermine une autodépréciation, une humiliation et une perte de l’image de soi. Je vous déconseille d’avoir des remords pareils ou de tels regrets. Ça ne vous apportera rien. Des excuses à autrui, oui si vous fautez, mais pourquoi alors se harceler et se punir, une fois que c’est compris ?



Le jour du rat mort, tu t’oublies dans les remords. Tu vois les morts et tu penses au néant et au chaos et à l’échappatoire de l’Au-delà. Tu mesurés l’existence, les êtres, leur vie, face au ciel, à son immensité, sa création, ses inconnues et ses mystères. Mais ses restes remontent en surface et exhalent leurs fatales et cadavériques odeurs. Et tu oublies la mystique du moment.



Les bambous du bosquet me prêtent un linceul. Une large feuille d’un nouveau tronc. J’entoure le rat dedans, telle une offrande à la nature. La nausée retenue, je décolle le cadavre du gazon. Il y laisse ses huiles sur un tas de bestioles qui bougeottent en remuant dans tous les sens. Et hop par-dessus le muret dans le terrain vague voisin.



Curieux, de la peau au nez et sur la langue, je ne goûte ni perçois plus que les choses les plus pénétrantes. Ayant perdu l’odorat depuis mon exposition un soir de rhume à ces exhalaisons excrémentielles de mes chiens de voisins. S’y étaient ajoutées ces brumes assassines, chargées des relents des usines d’électricité.



Des plumes mouillées



Des ailes cassées. Au retour, sur l’allée, voici que sous les strelitzias un reste d’oisillon qui étale ses plumes humides. Il est étendu mort. Les dernières pluies ont noyé les terriers et raclé des branches leurs nids.



Parallèles. Isolé, je suis comme ce malade contaminant parce que irradié, esseulé comme un orphelin radié de sa chambre d’internat, qui par une bombe ennemi s’est fait exploser. La médecine que j’ai servie, comme un amant son snobinard de magistère, me révulse. Et je m’y attache alors qu’elle me rejette et me répudie. Alzheimer rend fidèles et inopportuns les amis les plus sincères. Comme un amant rabougri, élagué, de ses branches coupé, je végète et maudis le hasard et l’infortune ! Le tronc ne tient plus aux sarments asséchés qui ont perdu leurs grappes et gagné en hôtes des parasites.

La religion, fanatisée à l’extrême et odieusement instrumentalisée, s’est liguée contre ce moi attristé. Ployant le reste de mes chairs sur mes os douloureux, malade hyperactif, je tiens à cette jeunesse par gageures. Curieux de tout et y accédant superficiellement à peine, je vois le temps imparti, passer comme une infortune. Un grand prix partir en fumée, un billet de loterie raté.



Des fumées mortelles



Ça enfume les naseaux, ça stresse les habitants et ça rend malade. Non pas les cacas des chiens de rues, les bouteilles des drogués, les couches de bébés crevées, les liquides des camions des ordures, et les déchets mal jetés, mal ramassés, les sacs en plastique, mais les déjections des usines et des cheminées et leur impacts sur la santé et que l’on veut faire sentir et les faire oublier.

La centrale qui a été bâtie ici, est une hérésie. Tout comme une apostasie est cette unique cathédrale qui a été rasée. Déconstruite, au lieu de servir le même Dieu, dans un autre culte, un autre langage, avec d’autres entités, d’autres identités ! Ils ne vont rien comprendre et ils vont t’insulter les frères en le même dieu. Et t’envoyer leurs zélotes pour te ou te trancher.

Chacun de son côté, jusqu’à finir dans la plus hystérique, la parano la plus brutale des animalités. Les penseurs n’ont pas trouvé mieux de l’installer sur la rive du Sebou, tuant par-là les dernières anguillules et les improbables œufs d’aloses. De profundis. Les dernières pièces furent livrées en cadeau à nos ressortissants juifs, émigrés au Canada, lors d’une mémorable visite par le plus éminent de nos rois ! L’Onee soit qui mal y pense empoisonne ainsi la rivière en plus de ses clients ignares de Kénitra.



Obsolètes, abscons, galvanisés, endoctrinés



Bloqué dans cette ville que j’ai choisie et que je défends parce qu’elle abrite ma croûte, y ai-je réussi mieux que je n’aurais fait ailleurs ? Le problème n’est pas dans la richesse ou le confort, il est dans la simple respiration. Je souffre quand même d’une altération. C’est le syndrome algérien, il n’est pas politique mais il est quand même celui du Nif. Je ne sens plus les parfums, même ceux qui sont devenus chers, bien avant ces rageuses augmentations. Par contre, les mauvaises odeurs percent mes narines, s’y collent et me rongent les nerfs. Le moral de par le stress nasal des allergiques où les poussent les relents. Ils vont, de par leurs douleurs ces victimes, au nihilisme et projettent de se détourner des urnes en 2016, quels que soient les candidats.



Pas candides du tout ceux-là ! Et ce en réaction négative, reflexe et punitive, des cadres nettoyeurs ! Et pas seulement. De leurs sinistres gourous, les maîtres nominés des services vendus, lâchement municipaux. On ne votera pas pour ceux qui puent dans la ville et qui y laissent des traces qui vont au cerveau (celui qui vous reste) pour le rendre malade et inopérant. Y-a-t-il une association des asthmatiques dans cette ville-là pour se joindre à mes ‘’compliments’’ ? Entre les causes perdues et celles qui ne sont pas faites, il y a une synergie d’inaction. Les regrettées et les surfaites, si ce n’est la joie ça ne peut pas être la fête. La lâcheté et l’incompétence inondent le marché des profiteurs de nos voix…On les verra se pointer en septembre prochain. Et, ils vaincront.



Ravinements



L’hiver emporte les terres et les gens. Je me suis mis à la place de tous ceux qui sont partis, tués, vaporisés, éclatés. Je me suis mis à la place de tous ceux qui et travaillent et se saignent, parents partis, voisins malades, qu’ils soient rois ou amis. Certains ont laissé des plumes comme l’oiseau du jardin ou rien que des poils comme ce rat mort. Délaissés diminués, sans aide ni amis. Ils sont loin l’un de l’autre, dans la même chambre et la même ville. Chacun enfermé dans ses jeux et ses occupations. Ivres et enkystés dans leurs lubriques addictions. Plus loin et oubliés, sont les parents restants et les voisins. Les habitudes amicales et les fêtes familiales d’antan sont effacées de nos us et traditions. L’individualisme fait éclater les familles. Beaucoup de dépenses et d’inimitié pour rien. Ils sont prisonniers, neutralisés. Tous dans le panier du web et des écrans. Sans moyens autres que le néant pour les aspirer et leur laisser la paix. La conscience apaisée, annihilée, l’esprit effacé, l’âme quelque part, ils veillent et apprennent bien des choses à côté de leur perte du temps. Et de leurs oublieuses absences, hors de l’espace et du temps, de leurs devoirs, de leurs charges et de leurs obligations ! Ils s’occupent à se soustraire et à s’oublier. Moi, le premier, comme esclave du clavier.

J’ai écouté les développements sur la création de l’univers et l’éloignent des étoiles et des sphères. Le temps, l’espace, les enne dimensions, la création qui a eu un départ, et toutes ces vies et ces êtres sur terre. Les uns usant les autres pour exister, avant de s’anéantir. Si personne ne peut être éternel, on tente de subsister un bon moment. La religion nous offre des occasions d’espérer…

J’ai mesuré la vie d’homme et sa signification, sa santé, ses plaisirs, leurs noms et ce qu’il en reste après leurs départ et leurs défections, une vient après l’autre, une guerre de civilisation, une autre humanité, pour le dernier quart heure de cette belle et admirable création.



Ronronnements



J’ai conscience que tout s’épuise sous nos pieds et que le satellite ou la comète qui un jour nous fera tous éclater n’est pas loin. Et gouter des dinosaures le sort, ne fait pas d’émerveillement. Je ne suis ni un futurologue ni un devin. Si ce n’est pas dans les livres saints, c’est dans les romans de science-fiction.



Partir comme ce rat et laisser d’acres odeurs survoler le jardin, ou tel cet oisillon se fondre dans le ventre d’un chat affamé, est une parabole de fabliaux. Pas la peine de faire un documentaire pour Youtube pour vous démontrer ça !

Que laisser comme traces et comme souvenir ? Comme responsabilité au chauffard de ce corps, l’esprit confondu à l’égo et au moi ! Que gardera comme souvenirs de ses actes et de ces chairs, de ses richesses, de ses objets et de ses amours, celui qui ne sera plus là ? Celui qui s’est envolé après avoir laissé son argile, ses poussières en hypothèque, sur cette glaise ou en parabole dans ce jardin. Un bout de terre, que j’ai arrosé la veille des pluies tardives, de cet automne étonnant !

Creuser les cimetières, retrouvez demain le souvenir de ceux qui furent les premiers à courir à jouer, à chanter et à écrire sur ce lopin.



Séparations des corps et genèse revisitée



Tous les hommes seront un jour des orphelins de pères et de mères. Que reste-t-il de ceux qui sont partis après avoir vécu ? Bien ou mal vécu, si peu et jamais très longtemps. La vie et une dynamique, une dynamite qui vous fait éclater…Demandez aux kamikazes quand ils reviendront !

Des câlins érogènes d’Adam, lui naquit une moitié afin d’apaiser ses moments de solitude. De la faute d’Eve, de sa naïveté et de sa curiosité, nous en sommes là.



Depuis Caïn les meurtres n’ont pas cessé de faire des égoïstes, des rois, des meurtriers, des pharaons et des César, des Tzars et des Napoléon, des assassins Hitler et des incendiaires, les bombes atomiques et Néron. Des guerres d’esclavage et de religions, sur toute la sphère et ses régions. Il y a de quoi vomir l’humanité et sa bestialité ! Les zygotos qui brûlent l’Orient ont des maîtres qui les forment, qui les arment, qui les couvrent et les incarnent.



La grève de zèle sera la paix.



Plus de serpents, plus de pommes, ni de moules ou de bananes ! Comprendra qui voudra : la vie est une éternelle séparation, avec ses hauts et ses bas, ses divorces et ses coups bas !

Elle n’offrira plus ses grâces à l’amour ni les donnera par besoin. Les moitiés sont ainsi faites. De leurs victoires naissent les échecs. De leur intelligence, la corruption et le vice, comme ordonnatrices. Ou la piété et la morale comme donatrices. Je salue ton souvenir, ô Khity Saadiya ! « El kheir mra we echar mra ! », disons-nous pour affirmer qu’il y a derrière chaque grand homme une femme.

Si elle est belle et gentille, c’est meilleur. Si elle est moyenne, c’est grandiose. Si elle est dure, c’est un pari suspect. Si elle accepte le fruit de la luxure, elle en meurt, comme d’un oison. Si elle accepte pour son luxe, la corruption, elle envoie son mari en prison !

La mère est derrière vous pour forger votre personnalité ou la détruire par son caractère, acariâtre, hyper protecteur ou paresseux.

Abominable ou angélique ? Les deux à la fois ? Douce-amère, souple et autoritaire. L’aliment pour la substance, celui qui entre en nous et nous construit de chair, de sang et d’os.



Cadavres et fantômes ambulants



Nous sommes le fruit du besoin et de la nécessité, de la cueillette des vies et de la rapine des âmes. Nous sommes le résultat de ce que nous ingérons. Faits, construits, comme résultat de recèles d’organes, d’immondes crimes pour nous animer et subsister. Oui, nous sommes des carnivores. Et chaque repas est une cérémonie de crimes sur l’autel des tables où nous consommons d’autres êtres vivants.

Nous sommes faits de fantômes. Grâce à eux nous subsistons. Un cycle pernicieux qui fait rejoindre les chairs à l’argile sur laquelle nous marchons et avec laquelle nous construisons nos cabanes et nos hôtels. Il y a un peu de nos ancêtres dans ces constructions, ces immeubles, cette villa où tu habites, c’est ma mon père qui l’a construite, et c’est le tiens que tu vois là.



Dr Idrissi My Ahmed, Kenitra, le 18 Janvier 2016







