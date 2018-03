Le bilan de dix ans de monnaie unique

Il y a dix ans, le 1er janvier 2002, les habitants de douze pays de l’Union Europénne (UE) ont pour la première fois commencé à régler leurs achats en euros, la nouvelle devise européenne. Retour sur les début de la monnaie unique.

Après dix ans de monnaie unique, la vérité éclate au grand jour. Va-t-on être témoin de la faillite des plans impériaux de l’Europe unie? Comment va finir le beau conte de l’unité et de la fraternité des peuples au nom de la prospérité générale?



La décennie d’existence de l’euro se divise en trois périodes. Les années 2002-2007 correspondent à une époque d'affirmation et d’épanouissement. Puis vient la crise des années 2008-2009 et enfin une crise systémique atteint l'Europe en 2010-2011.



Les débuts de la monnaie unique: 2002-2007



La décision d’introduire l’euro a été prise au niveau de la direction de l’Union Européenne qui se composait alors de 15 membres. Les membres de l’UE étaient loin de tous adopter avec enthousiasme la nouvelle monnaie unique. La Grande Bretagne, le Danemark et la Suède y ont opposé un refus clair et net.



En 1999 l’euro est introduit dans la sphère financière et son cours s’établit à 1,17 dollars pour 1 euro. Les marchés financiers se montrent déçus par la nouvelle monnaie si bien que son cours chute de 30% en trois ans. Cette dépréciation a été de courte durée parce qu’en 2002 le dollar et l’euro s’échangeaient à parité et depuis l’euro n’a jamais été coté au-dessous du dollar.



«La création de l’euro était une expérience sans précédent dans l’histoire de l’humanité parce que les Etats ont convenu de principes qui devaient être à la base de la monnaie commune sans disposer d’un centre unique d'émission et de gestion de finances. Tous les pays de la zone euro géraient eux-mêmes leurs réserves et la crédibilité de ce système était souvent remise en cause. L’économie de la zone euro est aujourd’hui l’une des plus puissantes au monde et l’euro a rapidement pris du poids comme monnaie unique», commente Agwan Mikaelian, PDG du cabinet d’audit FinExpertisa.



Mais il y a dix ans, beaucoup d'européens se sont plaints de l'augmentation des prix après le passage à l'euro. Les commerçants se livraient à une valse des étiquettes, tirant les prix vers le haut. Seuls les Finlandais étaient heureux car le passage à l'euro à fait chuter le prix des spiriueux.



La nouvelle monnaie a reçu l’aval des institutions financières internationales. A l'époque, les économistes étaient déçus par le rythme de croissance trop faible de l’économie américaine et la politique menée par les États-Unis en Afghanistan et en Irak, faisant douter du bon sens des dirigeants des États-Unis. Les analystes se sont mis à parler de plus en plus souvent du prochain effondrement du dollar et du devenir de l'euro en tant que monnaie internationale de référence.



En mai 2003, les marchés ont enregistré une première avancée de l’euro par rapport au dollar, qui a dépassé son taux de mise en circulation. C’était une bonne nouvelle pour la population européenne parce que les produits importés devenaient moins chers. Mais les économies nationales ont rencontré des diffucultés à exporter parce que les produits nationaux devenaient plus chers et moins compétitifs sur les marchés internationaux.



L’euro n’a cessé de s'apprécier, à quelques fluctuations près, jusqu’a à la fin de 2007 notamment à cause de la crise des subprimes qui a commencé aux États-Unis.



Mais les problèmes américains qui ont fait atteindre à l’euro son cours maximal par rapport au dollar, ont fini par sonner le glas de la croissance durable de toute l’économie mondiale.



