Le Pogrom qui vient.

Depuis peu, on nous l’a annoncée une, salutaire, Insurrection qui, nous

assure-t-on, vient. Une insurrection que les rêveurs en quête de grand soir

jugeaient indispensable pour instaurer la justice, l’égalité et le partage

des biens.

Ces soirs dans lesquels mêmes les fleurs ont, paraît-il, une âme ; bref un

état de sérénité et d’émerveillement.

Seulement, ce qui s’annonce dans nos brumeux horizons semble bien être le

petit matin de la haine et du déchirement.



Qu’ils soient chrétiens en Orient ou musulmans en Occident, ces matins

seront, j‘en ai bien peur, plus glaciaux pour les innocents . C’est, hélas,

le secret que l’année qui s’achève confie à celle qui se lance

éperdument.

Deux aberrantes injustices, qui, en vases communicants, s’alimentent

mutuellement.

Aux désordres chaotiques sévissant dans bon nombre de pays musulmans,

répondent, en effet, un dangereux populisme rongeant lentement les pays

démocratiques et qui, malheureusement, a toujours les étendards ascendants.

Une vague scélérate qui, au point nommé, frappera, à l’improviste,

fortement et dangereusement.

Le vieux mal, tant craint et décrié, est, en somme, de nouveau chanté et

sublimé par une nouvelle mélodie bien dans l’air du temps. Avec des notes

qui tombent mieux dans des oreilles non averties comme : laïcité, droits des

femmes, démocratie et liberté d’engagement. .

Est-ce le fait des dissensions du moment? Pas si sur ! Car, quoi qu’on en

pense, ces temps modernes ne sont pas si mauvais que l’on le prétend.

Cependant, le choc des mauvaises habitudes exaspère les évènements. A

l’instar de cette détestable manie qui, en Orient, consiste à voir Dieu

partout et de l’entendre nullement. Ou qui, en Occident, dès que la crise

pointe son nez, cherche le bouc-émissaire ; jadis il fut le juif, aujourd’hui

il est le musulman.



Dès lors, les passions abaissantes de l’intolérance et le rejet affrontent

partout la passion élévatrice de la civilisation et l‘enchantement. La paix

mondiale, dépendra de l‘issue de cet affrontement. S’il est vrai qu’en

Orient cette vague s’est écrasée, elle est, au contraire, en Occident, au

début de son élan. Les esprits s’y barricadent, les rangs s’y resserrent,

l’ennemi y est désigné et, tout cela, annonce le Pogrom qui, inexorablement,

vient.