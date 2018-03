« Le Monde » présente Hugo Chavez en dictateur à vie

Le contenu de l’article, signé Paulo A. Paranaguá, laisse pourtant entrevoir une réalité toute autre. En effet, M. Chavez ne propose pas de devenir « président à vie », ce qui signifierait qu’il ne se soumettrait plus au suffrage des électeurs, mais qu’il propose, s’il était réélu en décembre prochain, de supprimer de la limitation constitutionnelle qui empêche un président de briguer plus de deux mandats. Cette réforme semble d’autant plus logique que la constitution bolivarienne prévoit déjà une limitation : la possibilité de révoquer le président en cours de mandat par voie référendaire.

En clair, si Hugo Chavez est réélu en décembre et si la réforme constitutionnelle est adoptée par voie référendaire en 2010, le président Chavez aurait alors la même possibilité de se représenter qu’un président français. La France est pourtant rarement présentée par le quotidien du soir comme un pays aux institutions politiques bananières.

Si l’article en lui-même ne présente pas non plus formellement Hugo Chavez comme un dictateur, il laisse la parole à l’opposition vénézuélienne qui ne se prive pas pour présenter le président bolivarien comme tel. Surtout, le journaliste conclut son article en rappelant les liens unissant Hugo Chavez et Fidel Castro : « M. Chavez avait fait une escale à La Havane, où il a rendu visite à son ami Fidel Castro, au pouvoir depuis quarante-sept ans ». Il laisse ainsi entendre, sans le dire, que le président du Venezuela pourrait lui aussi s’imposer si longtemps au pouvoir.



Ce n’est pas la première fois que Le Monde tente de présenter le président du Venezuela sous un jour défavorable ou comme un dictateur. Le quotidien « de référence » français avait ainsi relayé les accusations d’antisémitisme diffusées par le Centre Simon Wiesenthal et ne manque jamais une occasion de stigmatiser le populisme du président vénézuélien.



Cet article du Monde avait été précédé par un article au titre comparable sur le site du Nouvel Observateur, hebdomadaire français dont l’actionnariat est lié à celui du quotidien du soir. Ces deux articles ont donné le ton au reste de la presse française.