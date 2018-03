Le Métropolite d'Athènes accusent les juifs sionistes

A l’occasion de Noël, le Métropolite Seraphim du Pirée s’en est ouvertement pris aux juifs du sionisme mondial, les accusant de vouloir détruire les valeurs familiales et d’être responsables des problèmes financiers de la Grèce.



Lors d’une émission de la plus grande station de télévision de Grèce, Mega TV, le haut prêtre orthodoxe a dit que le sionisme international tentait de détruire les valeurs familiales en favorisant les familles monoparentales et les mariages gays, et qu’une conspiration sioniste visait à asservir la Grèce et l’orthodoxie chrétienne.

Il a poursuivi en disant que des Juifs comme « Rockefeller, Rothschild et Soros dominent le système bancaire international qui contrôle la mondialisation. »



Lorsque l’animateur grec lui a demandé : « Pourquoi êtes-vous en désaccord avec la politique d’Hitler ? S’ils font tout cela, n’était-ce pas une raison de les brûler ?», le Métropolite a répondu : « Adolf Hitler était un instrument du sionisme international et a été financé par la célèbre famille Rothschild dans le seul but de convaincre les juifs de quitter les terres d’Europe et d’aller en Israël pour établir le nouvel Empire. »

La position du Métropolite rejoint celle de nombreuses informations historiques confirmées faisant état de relations secrètes entre l’Allemagne nazie et le mouvement sioniste depuis les années trente du siècle dernier, dans le but de pousser les juifs d’Europe à immigrer vers la Palestine.





Bien entendu et comme de coutume, les réactions d’organisations et de représentants juifs n’ont pas tardé à se faire entendre.

Selon Jewish Telegraphic Agency, le président de la communauté juive d’Athènes, Benjamin Albala a déclaré avoir éprouvé un sentiment de dégoût en voyant et écoutant l’émission,



Alors que le Congrès juif européen (CJE) s’est déclaré révolté par cette « diatribe antisémite haineuse et intolérable », estimant « qu’il est totalement inacceptable qu’un prêtre européen de haut rang formule de telles allégations de répulsion et de haine ».



D’après certains observateurs, la riposte des juifs sionistes ne devrait pas se limiter à ces condamnations verbales, et il faut s’attendre à une campagne contre le numéro un des Chrétiens orthodoxes, dans le but de l’évincer et de le remplacer par un autre religieux.

Surtout que le Grèce souffre de difficultés économiques et a besoin de l’assistance d’organisations « internationales » qui la rendent vulnérables et tributaires d’organisations très influencées par ce sionisme mondial.