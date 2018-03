Le Japon devient le premier détenteur de bons du Trésor US

Japon 768,8 milliards de dollars

Les bons du Trésor des Etats-Unis détenus par le Japon ont augmenté de 11,5 milliards de dollars en décembre, s’élevant ainsi à 768,8 milliards de dollars.Dans le même temps, la Chine a réduit de 34,2 milliards de dollars ses avoirs en bons du Trésor US. Elle n’en détient donc plus que pour 755,4 milliards de dollars.Les principaux détenteurs de bons du Trésor US, au 1er janvier 2010, étaient :