Le Grand Rabbin de France, après avoir nié, avoue un plagiat

La plus haute autorité juive en France, le Grand Rabbin Gilles Bernheim, dont certains écrits ont été cités par Benoît XVI, a reconnu mercredi, après l'avoir nié, avoir plagié avec un tiers un philosophe décédé, pour l'écriture de son livre intitulé "Quarante méditations juives".



Le responsable religieux, qui avait vigoureusement démenti dans un premier temps les accusations de plagiat, a admis avoir réagi "de manière précipitée et maladroite", selon un communiqué écrit depuis Jérusalem.



"Les plagiats démasqués sur Internet sont avérés", écrit le Grand Rabbin de France, qui explique avoir confié une partie "des travaux de recherches et de rédaction" de son ouvrage à un étudiant "par manque de temps".



"C'est la seule et unique fois que je me suis livré à un tel arrangement. (...) Ce fut une terrible erreur (...). J'ai été trompé. Pour autant, je suis responsable", poursuit-il.











Le site Strass de la philosophie avait repéré à la mi-mars des similitudes troublantes entre le livre de Gilles Bernheim, édité en 2011 chez Stock, et des réponses du philosophe décédé Jean-François Lyotard à Elisabeth Weber, publiées en 1996 dans "Devant la loi" (Desclée de Brouwer).



M. Bernheim avait alors assuré s'être appuyé pour rédiger ses méditations sur des cours dispensés dans les années 80. Selon lui, les photocopies de ses cours et des enregistrements sonores avaient pu être utilisés "à son insu".



Lundi, l'éditeur du livre du Grand Rabbin chez Stock, François Azouvi, soutenait encore cette version: "Je ne soupçonne pas Lyotard d'avoir copié les cours mais il a dû prendre connaissance de ces textes via ces enregistrements".



Peut-être d'autres plagiats non encore identifiés



Mardi, le Grand Rabbin a opéré un revirement: "Ma réaction devant la première évidence de plagiat a été émotionnelle, précipitée et maladroite. Je l'analyse rétrospectivement comme du déni. Aujourd'hui, je la regrette".



Entre-temps, ses arguments avaient été fragilisés par la découverte d'autres emprunts.



Sur son blog "archéologie du copier-coller", l'universitaire Jean-Noël Darde a rapproché les "Quarante méditations juives" de paragraphes écrits bien avant les années 80 par Jean-Marie Domenach, Jean Grosjean, Elie Wiesel "et probablement d'autres".





"Il y aurait, dans ce livre, d'autres plagiats qui n'ont pas été identifiés à ce stade", reconnaît d'ailleurs dans son communiqué le Grand Rabbin.



Assurant que son éditeur "n'était pas informé de l'existence d'un tiers", il lui demande de retirer "Quarante méditations juives" des librairies et de sa bibliographie.



Gilles Bernheim, 60 ans, a été élu au grand rabbinat de France en 2008. Il avait également publié en 2008 "Le Rabbin et le cardinal" (Stock) avec le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. En décembre, Benoît XVI avait cité son dernier essai, un argumentaire contre le mariage homosexuel.



