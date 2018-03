Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager Néolibéralisme et conséquences « Le Dollargate » : Crise à la Maison Blanche ! Deuxième partie

Dans la même rubrique: < > Emplois de m*rde, dans une société de me*de… LA MISSION SECRÈTE DE DONALD TRUMP (krach boursier appréhendé)

Nouvelle de Abdelkrim BADJADJA

Abdelkrim BADJADJA

(Publiée dans mon livre : « Utopia, le cauchemar de Thomas More ») Autres articles Emplois de m*rde, dans une société de me*de…

LA MISSION SECRÈTE DE DONALD TRUMP (krach boursier appréhendé)

Après le CETA, puis le JEFTA c’est au tour du MERCOSUR !

Arrêtez de tuer nos enfants ! Mohawk Nation News

LES NOUVEAUX PRÊTRES DE LA « COLLAPSOLOGIE » ET DE L’EFFONDREMENT

- Alors comme ça, on se fait rouler dans la farine !

- Malheureusement, Mr. le président…

- Comment ça « malheureusement », vous ne pouviez pas l’éviter cette arnaque !

- C’était difficile d’imaginer que nous pouvions être « roulés dans la farine » par un chef d’état allié des Etats-Unis…

- Et alors, allié ou pas il fallait se méfier de tout le monde, à commencer d’ailleurs par nos alliés, surtout les Européens, en particulier ces sournois de français qui continuent de rêver d’indépendance et de grandeur depuis De Gaulle. Alors, se faire avoir par un minable pseudo chef d’état d’Amérique centrale, que dis-je un trois quart de président comme dirait l’autre, c’est un comble !

- Justement, c’est là que nous nous sommes faits piégés, jamais nous n’aurions imaginé un coup pareil de la part d’un « petit » chef d’état…

- Vingt-cinq milliards de dollars de perdus, partis en fumée on ne sait où, en échange de sable et de vent ! Mais je vais les récupérer moi ces vingt-cinq milliards de dollars, et au quintuple même, on n’a pas surnommé mon grand-père « Tricky Dick » (1) pour rien ! Je ne suis pas du même acabit que ce poupon de Jimmy Carter III auquel j’ai succédé. Je ne suis pas une couille molle moi.

- Sauf votre respect Mr. le président, comment allez-vous faire pour récupérer cet argent « au quintuple » ?

- Ce n’est pas votre problème mon cher « secrétaire au trésor », tu parles. Je m’en occupe personnellement. De votre côté, saisissez le FBI et la CIA, et veillez à lancer un mandat d’arrêt international contre ce filou de trois quart de président. Remuez ciel et terre pour le retrouver, mort ou vif.

- Plutôt vif Mr. le président, afin de récupérer notre argent, il s’agit quand même de vingt-cinq milliards de dollars.

- Ne vous en faites pas, il n’aura que son équivalent en papier chiffon à dépenser.

- Je ne comprends pas Mr. le président, notre argent n’est pas du papier chiffon.

- Ecoutez-moi bien George Shultz III (2), je vous répète que ce n’est pas, ce n’est plus votre problème. Je vous charge d’une dernière mission en votre qualité de « secrétaire au Trésor », tu parles, et vous avez tout intérêt à la mener à bien si vous voulez une reconversion plus conforme à vos aptitudes « d’honnête citoyen ». Pour le poste de responsable de la politique des finances aux Etats-Unis, il faudrait d’autres capacités que les vôtres ou celles de votre grand père : Diplômés tous les deux en économie de l'Université de Princeton et du Massachusetts Institute of Technology de Boston ! Mon cul oui !

- Oh ! Enfin à vos ordres Mr. le président.

- Voilà, dressez-moi deux listes : d’abord la masse monétaire en dollars à travers le monde, ou plus exactement les réserves de change en dollars conservées dans les banques centrales à travers le monde, puis l’inventaire des stocks d’or détenus par ces mêmes banques centrales.

- Bien Mr. le président, nous disposons bien de ces statistiques, mais nous allons les mettre à jour. Et après, Mr. le président !

- Contentez-vous de cette mission, et attendez votre reconversion, le reste ne relève plus de votre champ de compétence, mais de celui des « Tricky ».

- ????



Le président Richard Nixon III raccroche brutalement le téléphone, non sans proférer en même temps un gros juron coutumier des bas-fonds de Harlem-New York certes, mais qui aurait horrifié ses arrières grand parents Francis Nixon et Annah Milhous, des quakers pratiquants : « pas de boissons alcoolisées, pas de soirées dansantes et défense d'utiliser des jurons ». Et puis quoi encore ? De nos jours, tous ces salamalecs sont synonymes de faiblesse. Dans ce monde impitoyable il faut se montrer dur, exhiber ces muscles, ses canines, et ses travers vicieux si l’on veut se faire respecter !



Le président Richard Nixon III, surnommé « Tricky Dick III » en souvenir de son grand père, s’enfonce dans son fauteuil présidentiel, se laisse aller à ses prochains coups fourrés tout en jetant un regard morne sur le bureau ovale, symbole de la puissance américaine.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« Au fil des décennies, le Bureau ovale est devenu le lieu symbolisant le pouvoir du président des Etats-Unis. Sa forme et son emplacement, à l'angle sud-est de l'aile Ouest, datent de 1934, lors de la présidence de Franklin D. Roosevelt, qui en fut son premier occupant. Le président Barack Obama, 44e président des États-Unis, est le 13e président à occuper le bureau ovale dans son emplacement actuel.



« Le bureau ovale est en rez-de-jardin et possède quatre accès. La porte-fenêtre Est (bordée par deux portes-fenêtres plus petites) ouvre sur la colonnade, qui relie l'aile Ouest à la Résidence exécutive (Executive Residence, le corps central, résidentiel et historique de la Maison Blanche) et sur la roseraie. La porte Ouest ouvre sur un couloir qui mène à un petit bureau privé et à une salle à manger à l'usage du président (cette porte est entourée de deux niches-bibliothèques répondant aux deux niches d'en face qui abritent les deux petites portes fenêtres latérales), la porte Nord-Ouest ouvre sur le couloir principal de l'aile Ouest, face à la Roosevelt Room, c'est par cette porte qu'arrivent en général les officiels reçus dans le bureau ovale. La porte Nord-Est enfin ouvre sur le bureau du secrétariat du président. Ces deux dernières portes sont dissimulées dans le mur.



« Sous le bureau ovale, se trouve la partie du sous-sol occupée par le Secret Service et non loin la Situation Room, une salle d'opérations d'où le président américain suit le déroulement des situations problématiques pour la sécurité du pays. Ce sous-sol n'est pas bunkérisé, le bunker de la Maison Blanche se trouve sous l'aile Est. » (3)



Tricky Dick III se remémore le coup fumant joué par son grand-père aux banques centrales de ses alliés qui en étaient venues à posséder une masse de dollars supérieure à celle des Etats-Unis. Un comble !



« C’est le 15 août 1971 que le président Richard Nixon décide l’inconvertibilité du dollar par rapport à l’or, suite aux tensions permanentes sur cette monnaie. Cette décision est prise sans consulter les partenaires (autres pays occidentaux et Japon). Elle s'explique par le danger sérieux et croissant que les autres pays exigent la conversion en or de leurs excédents de dollars, puisque le dollar était convertible en or, tout au moins dans les échanges entre banques centrales. Avec ce « diktat » américain le système de Bretton Woods entrait en agonie, puisque la valeur de chacune des monnaies y était déterminée par référence à un poids d'or. » (4)



Bien joué papy, tu l’as enfoncé jusqu’à l’os. Ho, vous deux great papy et great mamy du calme hein ! Je vous irrite les oreilles avec mes jurons ? Mais c’est mon franc parler, tiens, pas le style hypocrite de ces prétentieux intellos de la cote Est genre Henry Kissinger III, mon propre conseiller, Arthur Meier Schlesinger Jr. et John Kenneth Galbraith, conseillers en leur temps de cet idéaliste coureur de jupons de John Kennedy, et autres trous du cul diplômés de Harvard, Princeton, et que sais-je encore. Alors, retournez dans vos tombes, et ne me cassez pas le …hein !

Tricky Dick III reprend la lecture d’une étude intéressante « L’escroquerie monétaire mondiale » (5) sortie tout droit de la tête fumeuse d’un illuminé allemand au nom compliqué Eberhard und Eike Hamer, certainement un pédéraste comme le sont la plupart des théoriciens de cette maudite côte Est des Etats-Unis infestée d’intellectuels à la mort-moi le rikiki ! (6)

Cet illuminé croyait pouvoir nous empoisonner l’existence en affirmant que: « la Réserve Fédérale est une banque privée aux mains des deux plus puissants groupes de la haute finance qui en abusent à leur profit en provoquant une surabondance de masse monétaire en dollar. La bulle spéculative qui en résulte doit se résorber soit par la faillite des grandes banques soit par une inflation grandissante des prix des biens. La crise économique commencée en 2008 est prétexte pour les deux groupes dominants de la haute finance pour procéder à une concentration bancaire. » (7)

Tu vas voir mon salaud comment je vais te donner raison, en exploitant ton étude dans le sens contraire que tu proposes ! Reprenons tes arguments petit con et donnons-leur une autre signification :

« La manipulation actuelle des systèmes de la monnaie et des changes constitue le scandale le plus important et aux conséquences les plus marquées de notre époque. Pour la première fois, l’escroquerie monétaire atteint des dimensions mondiales, car elle a lieu sur toute la planète, elle ne peut plus être contrôlée, arrêtée ou empêchée par aucun gouvernement et elle a même lieu de manière formellement légale, conformément à des lois nationales désuètes…Les billets sont imprimés sans arrêt et leur valeur diminue continuellement en raison de leur augmentation constante. »

En voilà une idée intéressante mon salaud, « imprimer des billets sans arrêt » je vais te prendre au mot là !

« Le dollar, monnaie privée de la Fed, domine déjà le monde de par sa masse monétaire. Plus de 75% de la monnaie mondiale sont des dollars ».

Bien dit mon crétin, mais moi je veux savoir combien de dollars sont conservés aux Etats-Unis, et combien se promènent à l’extérieur. Je vais tous les baiser, tu vas voir espèce d’illuminé ! Alors George Shultz III de mes couilles, tu viens avec ces putains de chiffres ?

« Ainsi, l’or du monde s’est de nouveau concentré, comme avant la première crise économique mondiale, chez les propriétaires de la Fed, de sorte qu’un système de l’étalon-or ne pourrait être réinstauré que conformément à leur volonté et qu’ils feraient l’affaire du siècle du simple fait d’une réforme monétaire entraînant une nouvelle fixation du prix de l’or (Greenspan: «peut-être jusqu’à 6000 dollars»). »



Tiens, tiens, une autre idée intéressante qui me vient en lisant ce torchon, un bon polar, ou un porno auraient été plus excitants, mais concentrons-nous sur notre travail de président des Etats-Unis au service de cette putain de nation ingrate qui avait osé foutre à la porte mon grand-père, un génie méconnu, descendu en flèche pour le Watergate (8), une simple virée au club des démocrates, ces soi-disant Mr propre, je t’en foutrais au postérieur du pas propre oui !

« En augmentant sans scrupules la masse des dollars, la haute finance des États-Unis s’est procuré des liquidités illimitées, qui lui permettent d’acheter le monde entier….Toutefois, le débiteur que sont les États-Unis décide lui-même dans quelle mesure il plumera finalement ses financiers par une dévaluation officielle du dollar et se débarrassera de son endettement à leurs frais. L’étranger, qui détient 80% des dollars, subira surtout les effets de la dévaluation de cette monnaie. »



Oh les faux amis, ainsi ils détiennent 80% de nos dollars ! Hé George Shultz III, où es-tu, pas en train de te mast…j’espère, j’ai déjà mon premier chiffre, mais j’attends les détails moi. Quant à toi mon salaud d’allemand, continue sur cette voie, comme tu m’intéresses, je vais te baiser en exploitant ton torchon, et baiser surtout ces pleurnichards du monde occidental, soi-disant nos alliés qui ne rêvent que de nous enfourcher dans leurs chambres à coucher. N’es-ce pas ce faux frère de canadien qui a déclaré le premier que la loi ou l’état, je ne sais plus, n’a pas sa place dans les chambres à coucher ? (9)

« Toutes les banques centrales étrangères sont remplies de dollars pourris. Si ceux-ci sont subitement dévalués, plus des trois quarts du dommage toucheront les banques centrales, les banques, les États et les opérateurs hors des États-Unis…Une nouvelle monnaie permettrait de dévaloriser les anciennes dettes monétaires et, partant, de spolier les créanciers détenant encore de cette monnaie. »



Oh la merveilleuse idée que tu me donnes là mon couillon. Emettre une nouvelle monnaie au lieu et place du dollar, avec la cotation que je déciderai, et qu’ils aillent se torcher le cul avec les anciens dollars pourris !

« Les créanciers détenteurs d’ancienne monnaie spoliés, le jeu a profité aux émetteurs de monnaie privée. L’État fédéral américain surtout se débarrasserait ainsi de ses dettes: l’endettement envers l’étranger, qui atteint actuellement 5200 milliards de dollars, ne se chiffrerait alors qu’à 2600 milliards d’euro-dollars, soit une dévaluation de 50%. Les détenteurs d’anciens dollars seraient les principales victimes, les montants qu’ils détiennent étant dévalués de 50, voire de 90%. Les banques centrales de Chine, du Japon et d’Europe, qui détiennent d’importantes réserves monétaires en dollars, en pâtiraient particulièrement. »

Tu ne crois pas si bien dire pédé d’intellectuel de mes couilles. Ainsi tu croyais qu’avec ton étude à la con tu allais nous démasquer ! Mais je vais te faire voir comment un bouseux pas intellectuel pour un sou va te l’enfoncer jusqu’à l’os, et baiser tous ces jaloux de soi-disant alliés prêts à te poignarder dans le dos comme Judas dénonçant Jésus, ce pauvre naïf. « Pardonner à ses ennemis », mon cul oui.



Bon, la lecture y en a marre, mes yeux sont fatigués, si c’était un polar angoissant ou un porno excitant, je ne dis pas, mais pas cette merdique d’intello soi-disant sérieuse qui vous oblige à vous torturer des méninges au format déjà pas développé comme ceux de ces pédé intello de la cote Est !

Je dois reconnaître que cet enfoiré a fini par me suggérer des idées lumineuses pour sauver notre monnaie, en épongeant nos dettes, et en réalisant des bénéfices de surcroît ! Comme son compatriote de Karl Marx, un autre farfelu dont les idées avaient abouti à recréer une société à deux classes en Russie, les Apparatchiks d’un côté et le peuple de l’autre, alors que lui proposait le contraire : fondre toute la société en une seule classe. Hé mon con de communiste, tu n’avais pas intégré dans ton torchon intitulé « la capitale ou le capitole » je ne sais plus, le côté vicieux des hommes qui ne rêvent que de se baiser les uns les autres.

Il est temps de passer à l’action. Hé George Shultz III de mes deux, tu viens avec tes saloperies de chiffres oui ou non ! Ce n’est pas d’un diplômé de Harvard et de Princeton dont j’ai besoin moi pour gérer nos finances, mais d’une tenancière de maison close, vieille prostituée qui en a vu et surtout fait d’autres, prête à frapper tous les coups fourrés sans me poser de questions.



Le président prend le téléphone:

- Hé Bob III (10), viens vite avant que je ne perde le fil de mes pensées, tu sais que mon pauvre cerveau a souffert ce matin.

- Oui Mr. le président, à votre service.

- Relax relax, mon cher Bob III. Sers-nous d’abord des triples scotchs, celui qui m’avait été offert par le Duc de mes deux…

- En effet, c’est un bon whisky, le Duc d’Edinburgh connaît bien nos habitudes.

- C’est ça, et pour le remercier lui et sa …, j’ai préparé un beau cadeau qui va ébranler leur satané pound qui ne veut pas mourir, plus fier que les Anglais avec leur monnaie, tu meurs.

- Te fatigue pas, ces lords et tutti quanti ne sont plus de notre temps. J’ai déjà choisi mon cadeau, et contente-toi de suivre à la lettre mes instructions.

- Bien Mr. le président.

- Appelle notre ami John Daniel Ehrlichman III (11), et préparez-moi une liste d’experts en transactions financières pour une opération internationale.

- Quel cadeau Mr. le président ? Peut-être puis-je contacter l’ambassadeur du Royaume Uni pour lui demander ce qui plairait à la Reine d’Angleterre.

- Ah, je pense que l’on pourrait déjà y inclure George Shultz III le secrétaire au Trésor, et notre bon ami Henri Kissinger III fin connaisseur des relations internationales comme son défunt grand père.

- Et pourquoi pas le Pape Jean Paul III pendant que tu y es ?

- Enfin, je croyais…

- Il nous faut une équipe spéciale, experte dans les entourloupettes financières. Si je t’ai demandé de contacter John Daniel Ehrlichman III pour dresser la liste de ces experts, c’est bien parce que c’est lui qui entretient des contacts avec les milieux de la pègre et des coups tordus. Tu lui diras simplement de chercher dans sa liste de maquereaux et de proxénètes, des « plombiers » experts en magouilles financières, de vrais professionnels, pas des minables comme ceux qui avaient coulé mon grand-père. Nous pouvons lui faire confiance à Dany III, ce digne rejeton de son grand père qui n’a rien avoué, et qui a écopé de 18 mois de prison pour protéger mon propre grand père Nixon I. Voilà la fidélité !



Entre-temps, le secrétaire au trésor arrive…enfin !

- Mes excuses Mr. le président pour avoir tardé quelque peu, je voulais vous présenter des informations à jour, les plus précises possibles, sachant que la finance internationale est instable par définition, et très nerveuse ces jours-ci après cette arnaque qui a coûté 100 milliards de dollars aux banques centrales du monde entier.

- Ok, ok, nous allons voir tout ça. Bon tu peux disposer Bob III, et je te rappelle qu’il nous faut de vrais professionnels, purs et durs comme notre ami ci-présent George Shultz III.

- Merci beaucoup Mr. le président pour votre élogieuse appréciation…

- (Mon cul oui !)

- Pardon Mr. le président, j’ai mal entendu.

- Bon ça suffit les salamalecs et les compliments, donnez-moi ces putains de chiffres.

- Voilà Mr. le président :



Tableau des réserves de change mondiales des dix premiers pays (12) :

Rang Pays milliards de $

1 Chine

1 842 713

2 Japon

1 030 600

— Union européenne

569 213

3 Russie

435 400

4 Inde

313 354

5 Taïwan

286 860

6 Corée du Sud

264 300

7 Brésil

207 539

8 Singapour

168 802

9 Hong Kong

160 700

10 Algérie

149 +88 milliards dans les Fonds de régulation

Monde (somme de tous les pays) = $7 520 566





Tableau des réserves d'or dans le monde des 13 premiers pays (13) :

Rang Pays Or (tonnes)

1 États-Unis

8 133,5

2 Allemagne

3 406,8

3 FMI

3 005,3

4 Italie

2 451,8

5 France

2 435,4

6 Chine

1 054,1

7 Suisse

1 040,1

8 Russie

775,2

9 Japon

765,2

10 Pays-Bas

612,5

11 Inde

557,7

12 BCE

501,4

13 Taiwan

423,6

Monde 30 562,5



Le président se sent mal à l’aise devant ces tableaux compliqués et cet alignement de chiffres à interpréter, lui qui se sent plus dans son élément en politique sournoise qu’en mathématiques merdiques !

- Bordel de merde, c’est quoi ces putains de tableaux, vous voulez ma mort ou quoi ?

- Mais Mr. le président, vous m’aviez bien demandé, je vous cite : « les réserves de change en dollars conservées dans les banques centrales à travers le monde, puis l’inventaire des stocks d’or détenus par ces mêmes banques centrales ».

- Oui, mais moi je n’ai pas demandé de formules mathématiques, et des chiffres à la mort-moi la queuleuleu avec tous ces pays alignés me narguant avec leur putains de richesses !

- Que vous faut-il Mr. le président pour simplifier les choses ?

- Tout simplement la masse de dollars qui circule hors des Etats-Unis, et le total de stock d’or détenu hors de notre pays, c’est aussi simple que cela. Ayez pitié de mon pauvre cerveau, je ne suis pas passé par Harvard et Princeton moi. Parlez-moi tomates et oignons, je comprends mieux. (14)

- Bon voilà Mr. le président pour faire simple : 80% des dollars sont conservés dans les banques centrales étrangères, nous sommes mal classés à vrai dire, à la 21ème place…

- (Je le sais déjà mon couillon)

- Pardon Mr. le président, j’ai mal entendu ?

- Continuez, et ne chercher pas à entendre ce que je murmure parfois…

- Bon, pour ce qui est de l’or, nous sommes mieux nantis puisque nous sommes classés à la première place : 27% des stocks d’or sont conservés ici, aux Etats-Unis, en partie à Fort Knox (15), soit 4.000 tonnes, le reste à la Réserve Fédérale de New York, soit 4.133 tonnes.

- Ah, c’est bien ça !

- En fait, cet or ne nous appartient pas en totalité.

- Pourquoi ça ?

- Parce que certains pays continuent à nous faire confiance en laissant leur or en dépôt, surtout au niveau de la Fed.

- Pourquoi la Fed serait-elle plus crédible que Fort Knox ?

- Tout simplement parce que la Fed. « est indépendante des institutions politiques, et c’est elle qui décide de manière définitive de la politique monétaire américaine ». (16)

- Mon cul oui !

- Sauf votre respect Mr. le président…

- Ne vous occupez pas de mon respect, ni du votre d’ailleurs, nos dollars et notre or appartiennent aux autres si j’ai bien compris ?

- En quelque sorte oui, pour ce qui est des dollars cela tient à notre politique inflationniste qui nous a amenés à acheter de l’extérieur tout ce dont nous avions besoin en payant en dollars imprimés sans que ces dollars en surplus ne correspondent à une vraie création de richesses. Résultat, nous faisons supporter notre déficit aux pays du monde entier qui détiennent la plus grande masse de leurs réserves de change en dollars.

- Cela vous dérange ou quoi ? Bien fait pour leur gueule !

- Le problème n’est pas là.

- Il est où alors selon vous (tête de con).

- Pardon ?

- T’occupe pas. Où est le problème ?

- Le problème se situe au niveau de la dette publique de notre pays qui a dépassé les 14.000 milliards de dollars (17), alors que notre PIB se situe à peine au-dessus, soit 14.500 milliards de dollars (18), et ce sont nos créanciers asiatiques, européens et arabes qui supportent notre dette publique. (19)

- C’est parfait tout ça, je vais régler toutes nos dettes à ces pays, qu’ils arrêtent de pleurnicher et vous avec.

- Ah bon, comment allons-nous payer nos dettes, alors que nous n’avons plus de ressources ?

- T’occupe pas j’ai dit. Je vais vous décharger de vos fonctions compliquées de « secrétaire au Trésor », tu parles, et je vais vous nommer secrétaire d’Etat, voilà un poste plus convenable pour vos compétences, et à la hauteur des scrupules qui vous honorent.

- Merci bien de votre confiance Mr. le président. Quelle sera ma mission principale à ce poste ?

- Hé bein, de rassurer nos alliés et amis asiatiques, européens et arabes, de leur affirmer que notre principal souci sera de les rembourser rubis sur ongle, dans les plus brefs délais, et surtout en faisant confiance à notre belle monnaie nationale et internationale, le dollar, appelé à un bel avenir…tu parles. Alors, commencez d’ores et déjà à élaborer votre stratégie pour mettre tout ce beau monde en confiance, et leur confirmer qu’ils vont bientôt recevoir de beaux dollars en guise de dédommagement… (Ils recevront des clous, oui !).

- Pardon Mr. le président, je n’ai pas saisi la dernière partie de votre phrase, j’ai cru entendre le mot « clou » ?

- Ah oui, peut-être qu’il s’agit de clous qui manquent à mes chaussures. Bon ça suffit comme ça. Attendez voir, avant de partir, c’est quoi ce putain de pays classé à la dixième place avec plus de 200 milliards de réserves de change en dollars, « l’Algiré » ou je sais pas trop quoi. C’est un pays asiatique émergent comme parlent les trous du cul de Harvard et Princeton, hé je ne vous vise pas là. Vous savez moi et la géographie hein !

- Il s’agit de l’Algérie, un pays arabe situé en Afrique du nord, disposant d’énormes ressources en pétrole et gaz, mais ne vous inquiétez pas, tout leur argent est mis en dépôt dans nos banques à faible taux d’intérêt. En fait, les dirigeants de ce pays, où règne la corruption, espèrent bien se partager ce magot au cas où ils seraient obligés de quitter précipitamment leurs postes.

- Ah bon ! Alors ceux-là peuvent être assurés qu’ils recevront des clous, oui. Le moment venu, si une révolution quelconque éclatait dans leur pays, nous procèderons à la saisie de tout ce magot. Il sera plus utile pour les Etats-Unis que pour ces Etats barbaresques. Au travail !





Le lendemain, John Daniel Ehrlichman III conseiller pour les Affaires Intérieures de Nixon III, et exécuteur des basses œuvres de son président, se rend discrètement à Dulles International Airport d’où il prend la première navette sur New York-La Guardia, à 6:00 du matin, espérant passer inaperçu sur le vol 4232 de la compagnie US Airways Express. A son arrivée à l’aéroport La Guardia une heure après, il s’installe dans une cafeteria pour prendre un bon breakfast ayant repoussé l’insipide plateau servi à bord de l’avion. Il prend tout son temps, le rendez-vous avec son contact à Wall Street étant fixé à 11:00 am.

Son déjeuner avalé goulûment, il préfère prendre un taxi plutôt que de mobiliser le parc présidentiel à New York. Le taxieur est un nigérian bavard et sans papiers, comme le sont beaucoup de chauffeurs à New York.



Le même jour à la même heure, 6:00 du matin, mais cette fois-ci au Reagan National Airport de Washington, le journaliste vedette bien connu du Washington Post, Bob Woodward III digne petit fils de son grand père Bob Woodward I (20), prend le vol 3811 de la compagnie American Airways à destination de New York-JFK, n’ayant aucune raison de se cacher lui. A l’arrivée, il se rend directement au siège New Yorkais de son journal The Washington Post, situé 251 W 57th St, pas loin de Central Park et de son lieu de rendez-vous le lendemain, le « Jumeirah Essex House », un luxueux cinq étoiles faisant partie du prestigieux groupe « Jumeirah’s luxury Hotels & Resorts qui a son siège à Jumeirah près de Dubai, d’où il dirige des hôtels et des restaurants de classe internationale, dont le Burj Al Arab- The world’s most luxurious hotel, et d’autres places tout aussi luxueuses à Dubai, Londres et New York ».



Wall Street : « Wall Street est le nom d'une rue située dans le sud du borough de Manhattan à New York (États-Unis). Wall Street part à l'est de Broadway en direction de l'East River jusqu’à South Street ; elle traverse une partie du Financial District, un quartier d'affaires. Au XVIIe siècle, elle formait la limite nord de la colonie de Nouvelle-Amsterdam appartenant aux Néerlandais. Ceux-ci y avaient construit un mur fait de rondins de bois et de terre, pour se protéger des indiens Lenape et des colons britanniques. Le mur ne fut jamais mis à l'épreuve des batailles mais fut démoli par les Anglais en 1699. Avec le temps, Wall Street a fini par désigner l’ensemble du quartier ainsi que la plus importante bourse du monde, le New York Stock Exchange (NYSE). Par métonymie, l’expression renvoie aujourd’hui au monde de la finance new-yorkaise. » (21)



C’est dans un bar réputé, le Bar Seven Five at the Andaz Hotel (22), situé en plein cœur de Wall Street, que John Daniel Ehrlichman III a donné rendez-vous à son contact pour dresser la liste des « experts » en magouilles financières internationales. Le bar se trouve dans une position stratégique à proximité de Downtown, Financial District (Wall Street), et Financial District. Il offre à ses clients des encas pour accompagner les quantités d’alcool que consomment avec frénésie les traders qui écument le quartier, histoire de se décompresser après une journée stressante passée à fourguer des actions pourries aux naïfs à la recherche de poules d’or, tout en essayant de convertir les gains en actions rentables et sûres susceptibles de satisfaire leur clientèle régulière mais insatiable, et de piocher en passant des commissions substantielles. Il faut bien se sucrer non, d’ailleurs un proverbe arabe recommande bien au croyant de commencer par se servir lui-même !

- Voyons cher ami George Soros III (23) ce que propose le bar comme menu accompagnant les whiskys triple doses, et les gins au citron : « Cheese, olives and charcuterie pair well with potent drinks ». Parfait, commençons notre réunion.

- Ah, tu consommes l’alcool de bon matin ? Ok pour moi mon cher Dany III, mais c’est moi qui paie les consommations, hein !

- Alors Georgy III, tu veux déjà me corrompre avec ces amuses gueules ?

- Je t’en prie, relaxe-toi, c’est une façon de te taquiner pas plus, et je sais à ton air empressé que tu vas me proposer de belles affaires. De vraies affaires, parce que moi comme tu le sais, que dis-je comme toute la planète le sait, je ne traite qu’à coup de milliards de dollars en devises fortes, pas avec l’argent du Bengladesh ! (24)

- Et bien rassure-toi, il ne sera question que de milliards de dollars et de tonnes d’or en plus !

- De l’or ? J’aime bien traiter ce genre d’affaires avec la Maison Blanche. Alors, en quoi puis-je vous apporter mon aide ?

- En constituant une équipe de la même spécialité : la spéculation financière au niveau international, pas au niveau du Bengladesh comme dirait l’autre. Nous voulons sélectionner avec ton aide ce qu’il y a de plus solide, de plus compétent, et de plus discret dans ce genre de business. D’accord ?

- Aucun problème.

- Nous voulons des spécialistes qui soient de nationalité américaine de préférence, un brin de fierté nationaliste ajoutera un plus à notre entreprise.

- Des américains spécialement, ok, ok, mais il y aura peut-être un problème à régler auparavant.

- Lequel ? Nous écraserons tous les problèmes, tu comprends, ou on est président des Etats-Unis d’Amérique, ou on ne l’est pas. Alors de quoi s’agit-il ?

- Certains des spécialistes que j’ai en vue pour constituer notre équipe sont actuellement, comment dire, indisponibles. Tu parles d’un euphémisme : En fait, ils sont en prison !

- C’est tout ? Mais tu peux d’ores et déjà les considérer comme libres, nous les ferons libérer à titre provisoire pour cette mission au titre de la raison d’état. Comme c’est commode d’utiliser ce genre d’arguments pour organiser des coups fourrés. D’autres présidents avaient bien invoqué la raison d’état pour commanditer des coups d’état et des assassinats en Amérique latine et ailleurs.

- Très bien, je reprendrai contact avec toi pour te communiquer la liste des « spécialistes », tu parles, en t’indiquant ceux qu’il faudra extirper des prisons.

- Entendu, mais il n’est pas nécessaire de se revoir pour la liste des « spécialistes », tu parles. Tu te contenteras de me la communiquer. Je te préciserai leur mission plus tard.

- Mais comment te faire parvenir cette liste si on ne se revoit pas ?

- C’est simple, tu me l’envoies par fax.

- Quoi ? Ne me dis pas sur le fax de la Maison Blanche ?

- Il n’est est pas question. Voilà un numéro privé sur lequel tu pourras m’envoyer la liste et toute autre information nécessaire.

- Celui de ton domicile peut-être ?

- T’occupe pas comme dirait l’autre (notre cher président). C’est un numéro sûr, un point c’est tout.



En fait de « numéro privé », il s’agit d’un cabinet particulier mis en place par John Daniel Ehrlichman III pour gérer ses affaires scabreuses, les unes pour le compte de la Maison Blanche, les autres pour son propre compte.

A l’issue de la réunion, Dany III se rend tout droit vers son cabinet fantôme situé dans une rue discrète en plein quartier East, loin des immeubles administratifs trop fréquentés de la zone West de Manhattan.

Le lieu se présente comme une agence de prestations de services, qui en fait n’offre aucun service aux quelques rares clients qui s’y hasardent. En fait, Dany III s’en sert pour organiser tous ses coups fourrés, dans la discrétion la plus totale, mobilisant un seul agent pour gérer l’officine occulte. Il invite gentiment son assistant à aller déjeuner afin de procéder lui-même à quelques réglages de télécommunications. Il s’agit de programmer l’une des lignes téléphoniques installées dans son agence pour la relier directement sur une adresse mail connue de lui seule, et qui lui sert à la fois de salle d’archives confidentielles entièrement codées, et de réceptacle pour certains mails. Ainsi, lorsque Georgy III lui faxera la liste demandée sur la ligne téléphonique indiquée, l’appareil n’émettra aucun son, ne réagira même pas, étant programmé pour enregistrer le message, le garder en attente, et la nuit tombée, le téléphone enverra directement le fax sur le mail secret sans garder aucune trace ni de la réception, ni du renvoi du message. Plus vicieux que ça tu meurs !



Pendant ce temps, Bob Woodward III arrive au siège New Yorkais du Washington Post, vingt-quatre heures en avance sur son rendez-vous parce que son mystérieux correspondant lui avait recommandé de se documenter sérieusement avant leurs discussions.

La nature des informations que le journaliste doit consulter l’oblige à se rapprocher le plus près possible de Wall Street : il est question de finances internationales. Bob Woodward III doit notamment dresser un tableau des réserves de change des principales banques centrales à travers le monde, un deuxième précisant les stocks d’or détenus par ces mêmes banques centrales. Ce n’est pas tout : il devra aussi faire des recherches sur le PIB des Etats-Unis d’Amérique, sur leur dette publique, sur les principaux créanciers de son pays, sur les interactions entre le dollar et les autres monnaies mondiales, surtout l’euro, enfin sur les différents scénarios de création d’une nouvelle monnaie pour remplacer le dollar, et sur les conséquences nationales et internationales d’une telle hypothèse.

Ouf ! Que de chiffres à aligner, que de calculs mathématiques à réaliser, lui qui a reçu une formation plutôt littéraire pour exercer son métier de journaliste. Il en vient presque à envier ses prestigieux prédécesseurs au Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, qui n’avaient pas eu à faire des recherches studieuses en matière de finances compliquées, mais tout simplement à effectuer des enquêtes de détectives pour dénouer les fils du scandale du Watergate.

Ils avaient été aidés dans ces recherches par un mystérieux informateur désigné par le surnom de « Gorge profonde » emprunté au titre d’un célèbre film porno de l’époque. (25)

Ah, si son informateur de demain pouvait se révéler être un « Gorge profonde II », et lui fournir des dossiers secrets pour dévoiler je ne sais quel autre complot national ou international. Pour l’instant, c’est lui, pauvre Bob Woodward III qui doit se créer ses propres dossiers pour suivre l’affaire qui se profile.



Le lendemain, Bob Woodward III se rend au « Jumeirah Essex House » pour son rendez-vous. Il est très en avance, aussi préfère-t-il se rendre à pied du siège de son journal situé à West 57th Street vers l’hôtel se trouvant au niveau de West 58th Street. Il remonte la 8ème avenue, débouche sur la 58ème rue, bifurque à droite et remonte la rue jusqu’à Broadway Avenue, continue son parcours vers la 7ème avenue. Au carrefour, il traverse à gauche et le voilà tout près de l’hôtel. Une fois arrivé, il évite la réception, discrétion oblige, et prend directement un ascenseur pour le 35ème étage où son informateur a loué pour 429 dollars une modeste chambre de 26 mètres carrées style « Central Park Queen », mais qui offre selon ses renseignements une vue superbe sur Central Parc, télescope en prime. L’hôtel compte bien 501 chambres luxueuses de différentes catégories, ainsi que 40 suites, mais apparemment les ressources financières de « Gorge profonde II » semblent limitées. (26)



Bob Woodward III est quelque peu surpris en découvrant l’homme qui vient de lui ouvrir la porte de la chambre :

- Bienvenue mon cher ami Bobby III, permettez-moi de vous appeler ainsi même si nous n’avons pas eu le plaisir de faire connaissance auparavant.

- C’est vrai, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je vous ai déjà vu à la télé donnant parfois des conférences de presse. Vous êtes bien W. Mark Felt III, petit-fils de W. Mark Felt, directeur adjoint du FBI à l’époque de Nixon ?

- Tout à fait exact, et j’occupe en ce qui me concerne les fonctions d’adjoint au chef du Secret Service en mission permanente à la Maison Blanche. Je suis chargé, comme vous devez vous en douter de veiller à assurer la protection du président des États-Unis d'Amérique, du vice-président, de leur famille.

- Enchanté donc, et je suppose pour entrer dans le vif du sujet que vous devez avoir des raisons impérieuses de me contacter.

- Exact, j’ai des informations importantes à vous révéler, en liaison avec la situation financière de notre pays. Vous n’êtes pas sans ignorer non plus que le Secret Service a pour mission aussi de lutter contre la fausse monnaie et la fraude financière. (27)

- C’est vrai, mais dites-moi, vues vos fonctions officielles à la Maison Blanche, vous ne prenez pas quelques risques en contactant un journaliste pour lui communiquer des informations qui pourraient peut-être compromettre la sécurité du président des Etats-Unis ?

- Non pas du tout, la sécurité de ce bâtard de président, qui ne vaut pas mieux que son grand père, n’est nullement en cause. Il s’agit de magouilles financières qui se trament à la Maison Blanche, et ce sont ces manœuvres frauduleuses qui risqueraient elles, si elles se réalisaient, de mettre en péril tout notre système économique. Ce qui est en jeu ce n’est plus la sécurité d’un bâtard, j’ai nommé « Tricky Dick III », mais celle de toute une nation, et même celle de nos alliés occidentaux et de nos partenaires asiatiques. Voilà de quoi il s’agit.

- Oh là là, cette affaire risque de nous entraîner très loin si elle a des ramifications internationales.

- Tout à fait, mais avant d’aller plus loin, il vaut mieux commander quelque chose pour notre déjeuner.

- Avec plaisir, je viens de faire une belle trotte à pied depuis la 57ème rue, et j’ai vraiment « l’estomac dans les talons » comme disent les Français ! Mais je pensais qu’on pourrait s’attabler dans l’un des restaurants de l’hôtel, non ?

- Ah ça non, pour un maximum de précautions je préfère que nous prenions notre repas ici, dans la chambre, même si je ne dispose pas de living room comme dans une « Central Park Suite ». D’après la publicité de l’hôtel « In-Room Dining is available 24 hours a day, simply call extension 5115 from your room ». Alors, si vous ne voyez pas d’inconvénient, je propose une Modern American cuisine. A moins que vous ne préfériez un repas à la française?

- Non, non, aucun problème, je vous suis pour manger américain, surtout que nous allons parler des intérêts nationaux américains, non !

- Justement, alors voyons voir ce que propose Kerry Hefferman, un fameux executive chef vous savez.

- Je vous fais confiance pour le choix du menu, il faut surtout insister sur la rapidité du service, j’ai vraiment la fringale.

- Alors, pour accompagner l’apéritif, je propose des « crab croquettes », puis nous commencerons par une « mushroom soup celery root », et comme entrée un plat de « poached lobster on greens avocado », puis un bon plat de résistance pour calmer définitivement votre fringale avec une « chicken roulade pearl onions, white bean purée », enfin comme dessert une délicieuse « passionfruit meringue tart ». Comme vin pour accompagner ce fameux repas, faisons confiance au chef, il est toujours de bon conseil. Cela vous convient-il comme menu ?

- Excellent, mais commandez vite s’il vous plait.

- Parfait, parfait, allons-y, vous ne serez pas déçu, tous les produits sont frais et certifiés « from the farmers, fishermen, and ranchers ». Appelons vite le 5115, et commençons le travail.



Une heure après, le repas vraiment succulent avalé avec gourmandise, les deux hommes quelque peu étourdis par le vin proposé par le chef, un SAUTERNES 1985, CHÂTEAU GILETTE, savourent un espresso accompagné d’un verre de cognac Courvoisier. Pas de cigares, les deux hommes sont non-fumeurs, et de toute façon la chambre est classée No smoking.

- Alors mon cher « Gorge profonde II », si vous permettez que je vous appelle ainsi afin de préserver votre anonymat, comment avez-vous pu obtenir toutes les informations que vous venez de me révéler ? Par notre bon ami George Shultz III je suppose, un homme réputé intègre, ce qui est rare de nos jours, surtout à la Maison Blanche.

- Effectivement, j’avais d’abord été alerté par le secrétaire au Trésor, un honnête homme comme vous dites. Et c’est lui qui m’avait avoué qu’il trouvait bizarre certaines demandes de renseignements financiers émanant de « Tricky Dick III », tout un chacun sachant que notre infâme président n’est pas du tout porté sur les chiffres. De toute façon George Shultz III vient d’être débarqué de son poste au Trésor, il va être nommé secrétaire d’Etat pour préparer à ce qu’il lui semble une couverture diplomatique pour camoufler la magouille qui se prépare au sujet du dollar.

- Si j’ai bien compris, toute cette affaire tourne autour du dollar, notre monnaie nationale, et aussi la monnaie internationale préférentielle. Nous serions face donc à une nouvelle affaire que nous pourrions nommer le « Dollargate ».

- Absolument.

- Si George Shultz III quitte son poste au Trésor, comment allez-vous suivre cette affaire ?

- En fait, il y a une autre source d’informations grâce à laquelle j’ai pu vous communiquer les détails que ne connaissait pas George Shultz III.

- Peut-on savoir de qui il s’agit, étant bien entendu que cette personne sera couverte aussi par l’anonymat.

- Justement, alors appelons-là « Gorge profonde III » si vous voulez, je ne peux pour l’instant vous révéler son identité, s’agissant d’une source exerçant au sein même de la Maison Blanche, et qui a un accès direct aux informations les plus confidentielles, à l’insu même du président.

- Ok, respectons l’anonymat de votre informateur privilégié. Pour l’instant tout ce dont nous disposons pour enclencher une enquête tourne autour des tableaux financiers demandés par le président, ainsi que son intention de former une « équipe de plombiers spécialisés en magouilles financières internationales ». Mais aucune information exacte sur le « travail » qui va être confié à cette équipe ?

- En effet, aucune information pour l’instant, même les plus proches collaborateurs du président dans cette magouille n’ont aucune idée de ce qui se prépare. Nous en saurons plus lorsque la liste des « experts », tu parles, sera communiquée à « Tricky Dick III ». Nous resterons en contact pour le suivi de cette affaire. Vous savez que j’ai hérité de mon grand-père un dégoût mortel pour toutes les affaires scabreuses, surtout si elles ont pour origine la Maison Blanche, une institution bafouée à maintes reprises. On ne respecte plus rien dans ce pays.

- Ok, mais comment garder le contact, je ne peux quand même pas me déplacer à chaque fois à New York, ni vous d’ailleurs, vues vos fonctions à la Maison Blanche.

- Ne vous en faites pas, je saurais vous contacter le moment venu à Washington, ou aux alentours, dans le Maryland par exemple.

- Très bien, j’attendrai de vos nouvelles, mon sentiment est que vous et moi avons le même souci : protéger notre pays des turbulences dues aux magouilles tramées par nos dirigeants, celles de nos ennemis extérieurs suffisent largement sans en créer d’autres nous-mêmes.





La Maison Blanche, Bureau ovale, quelques jours après.

Le président réunit dans son bureau les deux hommes en qui il a totalement confiance, et qui lui sont entièrement dévoués, prêts à toutes les entourloupettes imaginées par le cerveau malade de leur patron : Bob Haldeman III et John Daniel Ehrlichman III, dignes petits fils de leurs grands-pères.

- Alors Dany III, et cette putain de liste, tu l’as ?

- Oui, Mr. le président, un moment s’il vous plait, je vais la faxer sur votre téléphone personnel…

- Oh merde alors ! Comment ça, tu dois retourner dans ton bureau pour me la faxer ? Tu aurais pu venir directement avec la liste imprimée, non ? Tu nous faites perdre du temps là !

- En fait, Mr. le président, je n’ai pas imprimé cette liste, je l’ai gardée secrète sur un site Internet personnel entièrement cryptographié avec la dernière technologie.

- Oh là là ! Toi et tes technologies, tu commences à me les gonfler, hein, je veux la liste sans entrer dans les détails techniques, tu veux ma mort ou quoi ?

- Voilà Mr. le président…



John Daniel Ehrlichman III manipule rapidement son portable, entre dans son mail secret, choisit le courrier reçu de son téléphone encore plus secret, joue avec quelques touches, et aussitôt le fax du président grésille et éjecte la liste attendue. Le président s’avoue vaincu devant tant de prouesses technologiques, lui qui a déjà du mal à s’en sortir avec ses mails quotidiens, et leurs maudits documents attachés qui le narguent refusant de s’ouvrir avant d’être enregistrés !

Dany III se charge de présenter la liste des « spécialistes plombiers » à son président, en présence du secrétaire général de la Maison Blanche.

Cette liste comprend cinq noms : George Soros III, Jim Simons III, John Paulson III, Philip Falcone III, et Kenneth Griffin III.



Le président Richard Nixon III s’exclame, tout heureux de pouvoir exposer enfin ses maigres connaissances à l’assistance :

- Ah, mais il me semble avoir déjà entendu parler de ces lascars !

- En fait Mr. le président, vous avez entendu parler de leurs grands-parents, et si vous permettez, rappelons le C.V. de chacun de ces illustres ascendants surnommés injustement à leur époque « Les Barons voleurs ». (28)

- C’est vrai, cette putain de nation ingrate ne fait qu’insulter ses dignes fils, à commencer par mon glorieux grand père. Je t’écoute.



A tout seigneur tout honneur, la liste commence par le grand père de « George Soros III », l’homme qui a déjà été choisi pour diriger cette équipe à raison de ses compétences en malversations financières internationales, de sa connaissance approfondie des arcanes des marchés de change internationaux, et le must son absence totale de scrupules.



George Soros

Soros Fund Management

Rémunération en 2007 : 2,9 milliards de dollars

Célèbre pour avoir été celui « qui a mis à terre la Banque d’Angleterre », après avoir fait plus d’un milliard de dollars nets en pariant que la livre sterling chuterait après sa sortie du Système Monétaire Européen en 1992, cet homme de 78 ans s’en est pris au capitalisme du libre-échange débridé comme étant à la racine de crise d’aujourd’hui.



James Simons

Renaissance Technologies

Rémunération en 2007 : 2,9 milliards de dollars

A 70 ans, le directeur de fonds spéculatif le plus cher du monde, charge 5% par an à ses clients, plus un pourcentage monstrueux de 44% sur les retours sur investissement au-delà d’un certain seuil. Son fonds fait tourner des programmes "black box" [boite noire] qui récoltent des profits minuscules sur des millions d’opérations boursières automatisées.



John A. Paulson

Hedge fund Paulson basé à New York.

Devenu célèbre, et richissime, avec l’éclatement de la bulle de l’immobilier, le financier américain serait derrière les attaques lancées contre la Grèce. Alors que les marchés se partageaient dans l’euphorie les actifs «toxiques» liés aux prêts hypothécaires «subprime», il avait été l’un des seuls à parier sur l’éclatement de la bulle immobilière.

En 2006, John A. Paulson réunissait un fonds spéculatif de 150 millions de dollars exclusivement basé sur ce pari. Une fois la panique générale arrivée, lorsque le prix des célèbres «credit default swaps», ces garanties destinées à couvrir les risques liés au «subprime», a explosé, on s’est rendu compte que c’est Paulson qui les détenait. Tandis que tout le reste s’écroulait, son hedge fund a vite atteint des sommets, finissant par valoir quelque 28 milliards de dollars. A lui seul, John Paulson a empoché personnellement quelque 3,7 milliards de dollars. En 2009, le magazine Forbes le classait au 33e rang des plus grandes fortunes américaines. Cette manière de courir à contre-courant a valu à Paulson l’admiration de ses pairs, au premier rang desquels, dit-on, George ¬Soros, cet autre spéculateur auquel il est maintenant souvent comparé.





Philip Falcone

Harbinger Capital Partners

Rémunération en 2007 : 1,7 milliards de dollars

Cet homme de 47 ans a fait sa fortune en échangeant des obligations pourries dans les années 80. Sa firme a été fondée en 2001 et il a fait fortune l’année dernière en pariant contre les obligations hypothécaires subprime. Ses deux fonds ont réalisé en 2007 d’obèses retours sur investissement, respectivement de 114 et 176%.



Kenneth Griffin

Citadel Investment Group

Rémunération de l’année dernière : 1,5 milliards de dollars

L’année dernière, on a cru que ce tout juste quadragénaire aurait pu devenir l’un des plus gros joueurs mondiaux de la finance après avoir acheté un si grand nombre de fonds, de banques et de courtiers dans la détresse. A présent, il lutte pour sauver son propre fonds qui a fondu cette année de 35%.



L’une des techniques favorites des fonds spéculatifs était la pratique de la vente à découvert : Elle consiste à vendre au règlement mensuel une action que l’on ne possède pas et de la racheter lorsqu’elle a atteint un cours plus bas. Sur ce marché, où sont cotées les plus grosses entreprises, il n’est pas nécessaire de livrer les actions ou d’en prendre possession. En fin du mois, on fait les comptes et les spéculateurs empochent leurs bénéfices ou règlent leurs pertes. En cas de pertes il est possible de demander un "report", moyennant un modique pourcentage sur les sommes en jeu. Grâce à cette technique, les fonds spéculatifs peuvent vendre en masse sur le marché des actions (qu’ils ne possèdent pas) et créer ainsi des paniques sur tel ou tel titre. C’est ainsi qu’au prétexte de jouer le rôle d’arbitre ("arbitragist"), ces fonds parviennent parfois à massacrer certaines actions, à tel point que la capitalisation boursière d’une société peut se retrouver en dessous de ses fonds propres. Une fois l’objectif atteint, les fonds rachètent en masse les titres bradés par les petits porteurs paniqués, faisant ainsi remonter les cours et empochant d’énormes bénéfices. Parfois, ils prennent le contrôle de l’entreprise. Une fois ce deuxième objectif atteint, l’entreprise peut être démembrée en se débarrassant de ses départements ou filiales les moins rentables et des plans de réduction d’effectifs sont exigés pour maximiser les profits. Voilà comment on plonge des régions entières dans le chômage en les excluant de l’activité économique et comment l’on plume les petits porteurs. (29)



Le président reprend la parole :

- Bon, il me semble que nous avons là une bonne équipe, dommage qu’ils ne soient que cinq et non douze.

- Pourquoi Mr. le président ?

- Nous aurions pu les surnommer « les douze salopards », ha ha ha…

- Très amusant en effet, mais une équipe restreinte de professionnels nous permet de mieux contrôler la situation, et éviter un remake de nouvelle «Affairegate » quelque part.

- Attention, si j’entends parler de « Gate », je sors mon revolver !

- Aucun risque Mr. le président, tout ce qui intéresse cette bande de « salopards » c’est de réaliser de beaux profits avec les pourcentages sur chaque transaction, nous avons convenu de 2% de commissions.

- C’est peut-être excessif vu les sommes colossales en jeu, fait remarquer Bob Haldeman III.

- Le président se veut rassurant : Aucun problème, tu peux même leur promettre 10%.

- Ah bon ?

- Aucun problème je te dis. En fin de compte ces « salopards » auront surtout les poils de mon cul à compter, ah ah ah…Mais attention tout de même à ne pas vous faire rouler dans la farine comme avec ce président fantoche de latino !

- Vous pouvez vous relaxer Mr. le président. Et maintenant, si nous pouvions avoir quelques détails.

- Voilà ce que j’attends de ces cinq « salopards ». Procéder à une série d’opérations financières en bourse en vue de faire baisser le prix de l’or, et de rehausser quelque peu notre pauvre dollar.

- Comment ça, Mr. le président ? La seule façon de voir le prix de l’or baisser c’est de trouver sur le marché une quantité excessive d’or face à peu d’acheteurs.

- Justement, il faudra mettre sur le marché de l’or en quantité suffisante pour faire croire qu’il y a un excédent, et du coup le prix de l’or baissera, ce qui poussera directement le dollar à la hausse.

- Mais enfin Mr. le président, qui sera assez fou pour mettre sur le marché de grandes quantités d’or alors que c’est le produit le plus sûr, le plus stable, et le plus recherché sur tous les marchés.

- Hé bein, ce sera nous, les Etats-Unis d’Amérique, mais pas officiellement, plutôt sous le couvert de ces cons de cinq « salopards ».

- Mr. le président, où allons-nous trouver cet or à mettre « en quantité excessive » sur le marché ?

- Nous l’avons déjà, d’après les tableaux de ce pauvre idiot d’ancien secrétaire au Trésor, tu parles, notre pays est classé premier au monde pour les stocks d’or. Voyons voir où ai-je mis ces putains de tableaux…Voilà : « 27% des stocks d’or sont conservés aux Etats-Unis, en partie à Fort Knox, soit 4.000 tonnes, le reste à la Réserve Fédérale de New York, soit 4.133 tonnes ». Nous pourrions engager le stock d’or de Fort Knox qui relève de notre autorité.

- Mais Mr. le président, cet or ne nous appartient pas en totalité, une partie est mise en dépôt chez nous par d’autres pays, notamment les pays arabes et asiatiques.

- T’en fais pas, personne n’en saura rien, même pas les cinq salopards chargés de le revendre.

- Et après Mr. le président ?

- Une fois le marché mis en confiance, d’autres détenteurs d’or vont être incités à vendre une partie de leurs stocks de peur de voir la valeur de leur or baisser davantage face au dollar. C’est alors que nous chargerons nos salopards de faire l’opération inverse : racheter notre or à bas prix, et mettre la main sur tout l’or qui va inonder le marché.

- Mais Mr. le président nous disposons de peu de réserves en dollars pour contrôler la situation, savez-vous que 80% des réserves mondiales de change en dollars sont détenus par…

- Je sais, je sais… «80% des réserves mondiales de change en dollars sont détenus par les banques centrales étrangères, et les Etats-Unis sont classés à la 21ème place en matière de réserve de change en dollars ». C’est un comble !

- Ce n’est pas tout Mr. le président, notre dette publique…

- Je le sais aussi : « La dette publique de notre pays a dépassé les 14.000 milliards de dollars, alors que notre PIB se situe à peine au-dessus, soit 14.500 milliards de dollars, et ce sont nos créanciers asiatiques, européens et arabes qui supportent notre dette publique ». J’ai bien révisé ces putains de tableaux confectionnés par le cerveau encombré de notre ancien secrétaire au trésor.

- Alors, comment allons-nous nous en sortir dans ce panier à crabes ?

- Voilà une bonne question ! Toute cette opération va aboutir à enculer tous nos créanciers, en rachetant leur or à bas prix, en leur faisant croire qu’ils réalisent des bénéfices confortables en dollars pour nous enfoncer davantage…

- Et si cela marche effectivement, où allons-nous trouver la quantité de dollars pour acheter de grandes masses d’or ?

- En voilà une autre bonne question mon cochon, pardon je voulais dire mon colon à la française ! Tu oublies l’imprimerie.

- Quelle imprimerie Mr. le président, je ne comprends pas ?

- La fabrique de dollars enfin ! Nous allons les faire travailler en heures supplémentaires ces fainéants de producteurs de beaux dollars verts.

- Mais Mr. le président, l’émission de nouveaux dollars relève des autorités de la Réserve Fédérale à New York !

- T’en fais pas mon coch…mon colon, je les ferais marcher à la baguette moi ces civils de mes deux qui ont autorité sur notre monnaie nationale ? C’est quoi ce bordel ?

- Mais Mr. le président, ces nouveaux dollars mis sur le marché en grandes quantités ne reposent sur aucune création de richesses nouvelles.

- Ah parce que tu crois que les autres en face, les Européens, les Russes, les Chinois, et ces petits merdeux du Tiers Monde de mes fesses se soucient de créer des richesse quelconques avant de faire marcher leurs planches à billets ? Et les présidents qui m’ont précédé, ils ont créé des richesses quelconques eux ? Ces culs-terreux m’ont légué une dette publique plus haute que le « Burj Khalifa des Emirats » !

- D’accord, d’accord Mr. le président, mais après ne risquerons-nous pas une dévaluation de fait du dollar avec des billets imprimés en grandes quantités ?

- Oh ces divines paroles qui sortent de ta bouche en cul de poule…Heu pardon, tu sais que je m’oublie parfois.

- No problème Mr. le président, je voulais juste savoir comment gérer la situation après.

- Après, après ? Bein, tous nos créanciers vont l’avoir dans l’os en accumulant nos dollars à la con contre leur bel or. Mais ce sera trop tard, je débarrasserai notre pays de ses dettes infâmes qui nous empêchent d’entreprendre quoi que ce soit.

- Sauf votre respect Mr. le président, comment allons-nous régler nos dettes ?

- T’en fais pas, je vous dirai comment le moment venu. Pour l’instant au boulot. Engagez la première phase de l’opération, le reste sera de la rigolade, je vous assure. Je m’en réjouis déjà, ah ah ah…



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) C''est durant la campagne électorale de 1950 pour un siège de sénateur

qu''un petit journal donne à Richard Nixon un surnom qu''il conservera toute sa

vie : « Tricky Dick » (Richard le roublard).



secrétaire au Travail de 1969 à 1970, puis secrétaire au Trésor de 1972 à

1974 sous le mandat du président Richard Nixon.









Désolé pour ce langage vulgaire, mais c’est comme cela que s’expriment en

privé certains présidents véreux des Etats-Unis et d’ailleurs peu soucieux

de moralité dans le propos et dans les agissements. (7)







général de la Maison Blanche durant la présidence Nixon. (11) John Daniel

Ehrlichman fut conseiller pour les Affaires Intérieures de Nixon, et exécuteur

des basses œuvres de son président : il fut le chef d’équipe des «

plombiers » du Watergate. (12+13) Il s’agit en fait des chiffres de 2009-2010

:

les années 1970, le ministre de l’éducation embarrassé par les statistiques

qu’on lui présentait où il était question de « courbe de gauss,

d’hyperbole, et de z-score » avait invité fermement ses collaborateurs à

traduire leurs tableaux en langage accessible, citant les tomates et les pommes

de terre, produits agricoles frappés de pénurie à l’époque ! (15) Fort

Knox est surtout connu dans le public grâce au U.S. Gold Depository du

Département du Trésor des États-Unis qui abrite la réserve d''or des

États-Unis depuis 1937, autrefois la plus importante du monde- mais d''une

importance maintenant inférieure à celle de la réserve fédérale de New

York..

(Federal Reserve System), appelée souvent Federal Reserve ou, plus court

encore, Fed, est la banque centrale des États-Unis. Elle a été créée le 23

décembre 1913 par le Federal Reserve Act dit aussi Owen-Glass Act.

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_f%C3%A9d%C3%A9rale_des_%C3%89tats-Unis

(17) La dette publique des Etats-Unis a atteint un record historique (fin 2010)

en dépassant la barre des 14.000 milliards de dollars, ont annoncé dimanche

les agences américaines.



trimestre 2010, le PIB des USA a atteint 14 597,7 Md$.

http://www.gecodia.fr/Croissance-du-PIB-aux-Etats-Unis-Au-T2-2010-croissance-molle_a231.html

(19) La dette publique des Etats Unis est supportée par des créanciers

principalement japonais, chinois, européens et arabes.



Premier quotidien à paraître sept jours sur sept (en 1880), le Post a toujours

su évoluer pour devenir l''un des journaux mondiaux les plus influents. En

1971, sa rédaction publie des extraits des « Pentagon Papers », qui

dévoilent les mensonges du gouvernement sur la guerre du Viêt Nam. En 1972,

deux journalistes du Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, révèlent le

scandale du Watergate qui conduit le président Richard Nixon à la démission.



http://fr.wikipedia.org/wiki/Wall_Street

(22)

(23) Né à Budapest en Hongrie en 1930, George Soros est un spéculateur

milliardaire qui se rendit célèbre grâce à ses opérations de spéculation

sur le marché des changes.

(24) Lors d’un procès pour corruption qui a eu lieu à Constantine à la fin

des années 1970, le rabatteur mis en cause avait précisé que son

commanditaire, un responsable de l’administration locale, ne voulait pas «

d’argent du Bengladesh », c''est-à-dire des dinars algériens, mais qu’il

n’acceptait que des francs français en guise de commissions. (Presse locale

de l’époque) (25) «Deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et

Bob Woodward, enquêtent sur l’affaire du Watergate. L''identité de leur

informateur « Gorge profonde »n’était connue que des deux journalistes et

leur rédacteur en chef de l''époque, Benjamin Bradlee. La véritable identité

de Gorge profonde est finalement révélée par le magazine américain Vanity

Fair du 31 mai 2005. Il s''agissait de W. Mark Felt, directeur adjoint du FBI

sous Richard Nixon. Bob Woodward raconte qu''il connaissait Mark Felt depuis

1970, et que les relations entre le FBI et la Maison Blanche s''étaient

sérieusement dégradées. Il a également été fait mention du dégoût de

Felt pour les méthodes de l''équipe de Nixon et de son dépit de ne pas avoir

été nommé à la tête du FBI à la mort de John Edgar Hoover. »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_du_Watergate#Le_myst.C3.A8re_de_l.E2.80.99identit.C3.A9_de_.C2.AB_Gorge_profonde_.C2.BB

(26) «Built in 1931, the Essex House is a well-known feature of Manhattan,

recognized throughout the world as a model of graceful elegance and art-deco

sophistication. Jumeirah Essex House continues the tradition offering a refined

haven on Manhattan''s Central Park South, overlooking lush greenery and set

against breathtaking New York City skyscrapers”

http://www.jumeirah.com/en/Hotels-and-Resorts/Destinations/New-York/Jumeirah-Essex-House/

(27)

http://www.alterinfo.net/les-barons-voleurs-Que-ceux-qui-ont-gagne-des-milliards-de-dollars-avec-la-crise-du-credit-levent-la-main-_a26129.html

(29)

Le président des Etats-Unis d’Amérique est furieux. Il explose au téléphone :- Alors comme ça, on se fait rouler dans la farine !- Malheureusement, Mr. le président…- Comment ça « malheureusement », vous ne pouviez pas l’éviter cette arnaque !- C’était difficile d’imaginer que nous pouvions être « roulés dans la farine » par un chef d’état allié des Etats-Unis…- Et alors, allié ou pas il fallait se méfier de tout le monde, à commencer d’ailleurs par nos alliés, surtout les Européens, en particulier ces sournois de français qui continuent de rêver d’indépendance et de grandeur depuis De Gaulle. Alors, se faire avoir par un minable pseudo chef d’état d’Amérique centrale, que dis-je un trois quart de président comme dirait l’autre, c’est un comble !- Justement, c’est là que nous nous sommes faits piégés, jamais nous n’aurions imaginé un coup pareil de la part d’un « petit » chef d’état…- Vingt-cinq milliards de dollars de perdus, partis en fumée on ne sait où, en échange de sable et de vent ! Mais je vais les récupérer moi ces vingt-cinq milliards de dollars, et au quintuple même, on n’a pas surnommé mon grand-père « Tricky Dick » (1) pour rien ! Je ne suis pas du même acabit que ce poupon de Jimmy Carter III auquel j’ai succédé. Je ne suis pas une couille molle moi.- Sauf votre respect Mr. le président, comment allez-vous faire pour récupérer cet argent « au quintuple » ?- Ce n’est pas votre problème mon cher « secrétaire au trésor », tu parles. Je m’en occupe personnellement. De votre côté, saisissez le FBI et la CIA, et veillez à lancer un mandat d’arrêt international contre ce filou de trois quart de président. Remuez ciel et terre pour le retrouver, mort ou vif.- Plutôt vif Mr. le président, afin de récupérer notre argent, il s’agit quand même de vingt-cinq milliards de dollars.- Ne vous en faites pas, il n’aura que son équivalent en papier chiffon à dépenser.- Je ne comprends pas Mr. le président, notre argent n’est pas du papier chiffon.- Ecoutez-moi bien George Shultz III (2), je vous répète que ce n’est pas, ce n’est plus votre problème. Je vous charge d’une dernière mission en votre qualité de « secrétaire au Trésor », tu parles, et vous avez tout intérêt à la mener à bien si vous voulez une reconversion plus conforme à vos aptitudes « d’honnête citoyen ». Pour le poste de responsable de la politique des finances aux Etats-Unis, il faudrait d’autres capacités que les vôtres ou celles de votre grand père : Diplômés tous les deux en économie de l'Université de Princeton et du Massachusetts Institute of Technology de Boston ! Mon cul oui !- Oh ! Enfin à vos ordres Mr. le président.- Voilà, dressez-moi deux listes : d’abord la masse monétaire en dollars à travers le monde, ou plus exactement les réserves de change en dollars conservées dans les banques centrales à travers le monde, puis l’inventaire des stocks d’or détenus par ces mêmes banques centrales.- Bien Mr. le président, nous disposons bien de ces statistiques, mais nous allons les mettre à jour. Et après, Mr. le président !- Contentez-vous de cette mission, et attendez votre reconversion, le reste ne relève plus de votre champ de compétence, mais de celui des « Tricky ».- ????Le président Richard Nixon III raccroche brutalement le téléphone, non sans proférer en même temps un gros juron coutumier des bas-fonds de Harlem-New York certes, mais qui aurait horrifié ses arrières grand parents Francis Nixon et Annah Milhous, des quakers pratiquants : « pas de boissons alcoolisées, pas de soirées dansantes et défense d'utiliser des jurons ». Et puis quoi encore ? De nos jours, tous ces salamalecs sont synonymes de faiblesse. Dans ce monde impitoyable il faut se montrer dur, exhiber ces muscles, ses canines, et ses travers vicieux si l’on veut se faire respecter !Le président Richard Nixon III, surnommé « Tricky Dick III » en souvenir de son grand père, s’enfonce dans son fauteuil présidentiel, se laisse aller à ses prochains coups fourrés tout en jetant un regard morne sur le bureau ovale, symbole de la puissance américaine.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ« Au fil des décennies, le Bureau ovale est devenu le lieu symbolisant le pouvoir du président des Etats-Unis. Sa forme et son emplacement, à l'angle sud-est de l'aile Ouest, datent de 1934, lors de la présidence de Franklin D. Roosevelt, qui en fut son premier occupant. Le président Barack Obama, 44e président des États-Unis, est le 13e président à occuper le bureau ovale dans son emplacement actuel.« Le bureau ovale est en rez-de-jardin et possède quatre accès. La porte-fenêtre Est (bordée par deux portes-fenêtres plus petites) ouvre sur la colonnade, qui relie l'aile Ouest à la Résidence exécutive (Executive Residence, le corps central, résidentiel et historique de la Maison Blanche) et sur la roseraie. La porte Ouest ouvre sur un couloir qui mène à un petit bureau privé et à une salle à manger à l'usage du président (cette porte est entourée de deux niches-bibliothèques répondant aux deux niches d'en face qui abritent les deux petites portes fenêtres latérales), la porte Nord-Ouest ouvre sur le couloir principal de l'aile Ouest, face à la Roosevelt Room, c'est par cette porte qu'arrivent en général les officiels reçus dans le bureau ovale. La porte Nord-Est enfin ouvre sur le bureau du secrétariat du président. Ces deux dernières portes sont dissimulées dans le mur.« Sous le bureau ovale, se trouve la partie du sous-sol occupée par le Secret Service et non loin la Situation Room, une salle d'opérations d'où le président américain suit le déroulement des situations problématiques pour la sécurité du pays. Ce sous-sol n'est pas bunkérisé, le bunker de la Maison Blanche se trouve sous l'aile Est. » (3)Tricky Dick III se remémore le coup fumant joué par son grand-père aux banques centrales de ses alliés qui en étaient venues à posséder une masse de dollars supérieure à celle des Etats-Unis. Un comble !« C’est le 15 août 1971 que le président Richard Nixon décide l’inconvertibilité du dollar par rapport à l’or, suite aux tensions permanentes sur cette monnaie. Cette décision est prise sans consulter les partenaires (autres pays occidentaux et Japon). Elle s'explique par le danger sérieux et croissant que les autres pays exigent la conversion en or de leurs excédents de dollars, puisque le dollar était convertible en or, tout au moins dans les échanges entre banques centrales. Avec ce « diktat » américain le système de Bretton Woods entrait en agonie, puisque la valeur de chacune des monnaies y était déterminée par référence à un poids d'or. » (4)Bien joué papy, tu l’as enfoncé jusqu’à l’os. Ho, vous deux great papy et great mamy du calme hein ! Je vous irrite les oreilles avec mes jurons ? Mais c’est mon franc parler, tiens, pas le style hypocrite de ces prétentieux intellos de la cote Est genre Henry Kissinger III, mon propre conseiller, Arthur Meier Schlesinger Jr. et John Kenneth Galbraith, conseillers en leur temps de cet idéaliste coureur de jupons de John Kennedy, et autres trous du cul diplômés de Harvard, Princeton, et que sais-je encore. Alors, retournez dans vos tombes, et ne me cassez pas le …hein !Tricky Dick III reprend la lecture d’une étude intéressante « L’escroquerie monétaire mondiale » (5) sortie tout droit de la tête fumeuse d’un illuminé allemand au nom compliqué Eberhard und Eike Hamer, certainement un pédéraste comme le sont la plupart des théoriciens de cette maudite côte Est des Etats-Unis infestée d’intellectuels à la mort-moi le rikiki ! (6)Cet illuminé croyait pouvoir nous empoisonner l’existence en affirmant que: « la Réserve Fédérale est une banque privée aux mains des deux plus puissants groupes de la haute finance qui en abusent à leur profit en provoquant une surabondance de masse monétaire en dollar. La bulle spéculative qui en résulte doit se résorber soit par la faillite des grandes banques soit par une inflation grandissante des prix des biens. La crise économique commencée en 2008 est prétexte pour les deux groupes dominants de la haute finance pour procéder à une concentration bancaire. » (7)Tu vas voir mon salaud comment je vais te donner raison, en exploitant ton étude dans le sens contraire que tu proposes ! Reprenons tes arguments petit con et donnons-leur une autre signification :« La manipulation actuelle des systèmes de la monnaie et des changes constitue le scandale le plus important et aux conséquences les plus marquées de notre époque. Pour la première fois, l’escroquerie monétaire atteint des dimensions mondiales, car elle a lieu sur toute la planète, elle ne peut plus être contrôlée, arrêtée ou empêchée par aucun gouvernement et elle a même lieu de manière formellement légale, conformément à des lois nationales désuètes…Les billets sont imprimés sans arrêt et leur valeur diminue continuellement en raison de leur augmentation constante. »En voilà une idée intéressante mon salaud, « imprimer des billets sans arrêt » je vais te prendre au mot là !« Le dollar, monnaie privée de la Fed, domine déjà le monde de par sa masse monétaire. Plus de 75% de la monnaie mondiale sont des dollars ».Bien dit mon crétin, mais moi je veux savoir combien de dollars sont conservés aux Etats-Unis, et combien se promènent à l’extérieur. Je vais tous les baiser, tu vas voir espèce d’illuminé ! Alors George Shultz III de mes couilles, tu viens avec ces putains de chiffres ?« Ainsi, l’or du monde s’est de nouveau concentré, comme avant la première crise économique mondiale, chez les propriétaires de la Fed, de sorte qu’un système de l’étalon-or ne pourrait être réinstauré que conformément à leur volonté et qu’ils feraient l’affaire du siècle du simple fait d’une réforme monétaire entraînant une nouvelle fixation du prix de l’or (Greenspan: «peut-être jusqu’à 6000 dollars»). »Tiens, tiens, une autre idée intéressante qui me vient en lisant ce torchon, un bon polar, ou un porno auraient été plus excitants, mais concentrons-nous sur notre travail de président des Etats-Unis au service de cette putain de nation ingrate qui avait osé foutre à la porte mon grand-père, un génie méconnu, descendu en flèche pour le Watergate (8), une simple virée au club des démocrates, ces soi-disant Mr propre, je t’en foutrais au postérieur du pas propre oui !« En augmentant sans scrupules la masse des dollars, la haute finance des États-Unis s’est procuré des liquidités illimitées, qui lui permettent d’acheter le monde entier….Toutefois, le débiteur que sont les États-Unis décide lui-même dans quelle mesure il plumera finalement ses financiers par une dévaluation officielle du dollar et se débarrassera de son endettement à leurs frais. L’étranger, qui détient 80% des dollars, subira surtout les effets de la dévaluation de cette monnaie. »Oh les faux amis, ainsi ils détiennent 80% de nos dollars ! Hé George Shultz III, où es-tu, pas en train de te mast…j’espère, j’ai déjà mon premier chiffre, mais j’attends les détails moi. Quant à toi mon salaud d’allemand, continue sur cette voie, comme tu m’intéresses, je vais te baiser en exploitant ton torchon, et baiser surtout ces pleurnichards du monde occidental, soi-disant nos alliés qui ne rêvent que de nous enfourcher dans leurs chambres à coucher. N’es-ce pas ce faux frère de canadien qui a déclaré le premier que la loi ou l’état, je ne sais plus, n’a pas sa place dans les chambres à coucher ? (9)« Toutes les banques centrales étrangères sont remplies de dollars pourris. Si ceux-ci sont subitement dévalués, plus des trois quarts du dommage toucheront les banques centrales, les banques, les États et les opérateurs hors des États-Unis…Une nouvelle monnaie permettrait de dévaloriser les anciennes dettes monétaires et, partant, de spolier les créanciers détenant encore de cette monnaie. »Oh la merveilleuse idée que tu me donnes là mon couillon. Emettre une nouvelle monnaie au lieu et place du dollar, avec la cotation que je déciderai, et qu’ils aillent se torcher le cul avec les anciens dollars pourris !« Les créanciers détenteurs d’ancienne monnaie spoliés, le jeu a profité aux émetteurs de monnaie privée. L’État fédéral américain surtout se débarrasserait ainsi de ses dettes: l’endettement envers l’étranger, qui atteint actuellement 5200 milliards de dollars, ne se chiffrerait alors qu’à 2600 milliards d’euro-dollars, soit une dévaluation de 50%. Les détenteurs d’anciens dollars seraient les principales victimes, les montants qu’ils détiennent étant dévalués de 50, voire de 90%. Les banques centrales de Chine, du Japon et d’Europe, qui détiennent d’importantes réserves monétaires en dollars, en pâtiraient particulièrement. »Tu ne crois pas si bien dire pédé d’intellectuel de mes couilles. Ainsi tu croyais qu’avec ton étude à la con tu allais nous démasquer ! Mais je vais te faire voir comment un bouseux pas intellectuel pour un sou va te l’enfoncer jusqu’à l’os, et baiser tous ces jaloux de soi-disant alliés prêts à te poignarder dans le dos comme Judas dénonçant Jésus, ce pauvre naïf. « Pardonner à ses ennemis », mon cul oui.Bon, la lecture y en a marre, mes yeux sont fatigués, si c’était un polar angoissant ou un porno excitant, je ne dis pas, mais pas cette merdique d’intello soi-disant sérieuse qui vous oblige à vous torturer des méninges au format déjà pas développé comme ceux de ces pédé intello de la cote Est !Je dois reconnaître que cet enfoiré a fini par me suggérer des idées lumineuses pour sauver notre monnaie, en épongeant nos dettes, et en réalisant des bénéfices de surcroît ! Comme son compatriote de Karl Marx, un autre farfelu dont les idées avaient abouti à recréer une société à deux classes en Russie, les Apparatchiks d’un côté et le peuple de l’autre, alors que lui proposait le contraire : fondre toute la société en une seule classe. Hé mon con de communiste, tu n’avais pas intégré dans ton torchon intitulé « la capitale ou le capitole » je ne sais plus, le côté vicieux des hommes qui ne rêvent que de se baiser les uns les autres.Il est temps de passer à l’action. Hé George Shultz III de mes deux, tu viens avec tes saloperies de chiffres oui ou non ! Ce n’est pas d’un diplômé de Harvard et de Princeton dont j’ai besoin moi pour gérer nos finances, mais d’une tenancière de maison close, vieille prostituée qui en a vu et surtout fait d’autres, prête à frapper tous les coups fourrés sans me poser de questions.Le président prend le téléphone:- Hé Bob III (10), viens vite avant que je ne perde le fil de mes pensées, tu sais que mon pauvre cerveau a souffert ce matin.- Oui Mr. le président, à votre service.- Relax relax, mon cher Bob III. Sers-nous d’abord des triples scotchs, celui qui m’avait été offert par le Duc de mes deux…- En effet, c’est un bon whisky, le Duc d’Edinburgh connaît bien nos habitudes.- C’est ça, et pour le remercier lui et sa …, j’ai préparé un beau cadeau qui va ébranler leur satané pound qui ne veut pas mourir, plus fier que les Anglais avec leur monnaie, tu meurs.- Te fatigue pas, ces lords et tutti quanti ne sont plus de notre temps. J’ai déjà choisi mon cadeau, et contente-toi de suivre à la lettre mes instructions.- Bien Mr. le président.- Appelle notre ami John Daniel Ehrlichman III (11), et préparez-moi une liste d’experts en transactions financières pour une opération internationale.- Quel cadeau Mr. le président ? Peut-être puis-je contacter l’ambassadeur du Royaume Uni pour lui demander ce qui plairait à la Reine d’Angleterre.- Ah, je pense que l’on pourrait déjà y inclure George Shultz III le secrétaire au Trésor, et notre bon ami Henri Kissinger III fin connaisseur des relations internationales comme son défunt grand père.- Et pourquoi pas le Pape Jean Paul III pendant que tu y es ?- Enfin, je croyais…- Il nous faut une équipe spéciale, experte dans les entourloupettes financières. Si je t’ai demandé de contacter John Daniel Ehrlichman III pour dresser la liste de ces experts, c’est bien parce que c’est lui qui entretient des contacts avec les milieux de la pègre et des coups tordus. Tu lui diras simplement de chercher dans sa liste de maquereaux et de proxénètes, des « plombiers » experts en magouilles financières, de vrais professionnels, pas des minables comme ceux qui avaient coulé mon grand-père. Nous pouvons lui faire confiance à Dany III, ce digne rejeton de son grand père qui n’a rien avoué, et qui a écopé de 18 mois de prison pour protéger mon propre grand père Nixon I. Voilà la fidélité !Entre-temps, le secrétaire au trésor arrive…enfin !- Mes excuses Mr. le président pour avoir tardé quelque peu, je voulais vous présenter des informations à jour, les plus précises possibles, sachant que la finance internationale est instable par définition, et très nerveuse ces jours-ci après cette arnaque qui a coûté 100 milliards de dollars aux banques centrales du monde entier.- Ok, ok, nous allons voir tout ça. Bon tu peux disposer Bob III, et je te rappelle qu’il nous faut de vrais professionnels, purs et durs comme notre ami ci-présent George Shultz III.- Merci beaucoup Mr. le président pour votre élogieuse appréciation…- (Mon cul oui !)- Pardon Mr. le président, j’ai mal entendu.- Bon ça suffit les salamalecs et les compliments, donnez-moi ces putains de chiffres.- Voilà Mr. le président :Tableau des réserves de change mondiales des dix premiers pays (12) :Rang Pays milliards de $1 Chine1 842 7132 Japon1 030 600— Union européenne569 2133 Russie435 4004 Inde313 3545 Taïwan286 8606 Corée du Sud264 3007 Brésil207 5398 Singapour168 8029 Hong Kong160 70010 Algérie149 +88 milliards dans les Fonds de régulationMonde (somme de tous les pays) = $7 520 566Tableau des réserves d'or dans le monde des 13 premiers pays (13) :Rang Pays Or (tonnes)1 États-Unis8 133,52 Allemagne3 406,83 FMI3 005,34 Italie2 451,85 France2 435,46 Chine1 054,17 Suisse1 040,18 Russie775,29 Japon765,210 Pays-Bas612,511 Inde557,712 BCE501,413 Taiwan423,6Monde 30 562,5Le président se sent mal à l’aise devant ces tableaux compliqués et cet alignement de chiffres à interpréter, lui qui se sent plus dans son élément en politique sournoise qu’en mathématiques merdiques !- Bordel de merde, c’est quoi ces putains de tableaux, vous voulez ma mort ou quoi ?- Mais Mr. le président, vous m’aviez bien demandé, je vous cite : « les réserves de change en dollars conservées dans les banques centrales à travers le monde, puis l’inventaire des stocks d’or détenus par ces mêmes banques centrales ».- Oui, mais moi je n’ai pas demandé de formules mathématiques, et des chiffres à la mort-moi la queuleuleu avec tous ces pays alignés me narguant avec leur putains de richesses !- Que vous faut-il Mr. le président pour simplifier les choses ?- Tout simplement la masse de dollars qui circule hors des Etats-Unis, et le total de stock d’or détenu hors de notre pays, c’est aussi simple que cela. Ayez pitié de mon pauvre cerveau, je ne suis pas passé par Harvard et Princeton moi. Parlez-moi tomates et oignons, je comprends mieux. (14)- Bon voilà Mr. le président pour faire simple : 80% des dollars sont conservés dans les banques centrales étrangères, nous sommes mal classés à vrai dire, à la 21ème place…- (Je le sais déjà mon couillon)- Pardon Mr. le président, j’ai mal entendu ?- Continuez, et ne chercher pas à entendre ce que je murmure parfois…- Bon, pour ce qui est de l’or, nous sommes mieux nantis puisque nous sommes classés à la première place : 27% des stocks d’or sont conservés ici, aux Etats-Unis, en partie à Fort Knox (15), soit 4.000 tonnes, le reste à la Réserve Fédérale de New York, soit 4.133 tonnes.- Ah, c’est bien ça !- En fait, cet or ne nous appartient pas en totalité.- Pourquoi ça ?- Parce que certains pays continuent à nous faire confiance en laissant leur or en dépôt, surtout au niveau de la Fed.- Pourquoi la Fed serait-elle plus crédible que Fort Knox ?- Tout simplement parce que la Fed. « est indépendante des institutions politiques, et c’est elle qui décide de manière définitive de la politique monétaire américaine ». (16)- Mon cul oui !- Sauf votre respect Mr. le président…- Ne vous occupez pas de mon respect, ni du votre d’ailleurs, nos dollars et notre or appartiennent aux autres si j’ai bien compris ?- En quelque sorte oui, pour ce qui est des dollars cela tient à notre politique inflationniste qui nous a amenés à acheter de l’extérieur tout ce dont nous avions besoin en payant en dollars imprimés sans que ces dollars en surplus ne correspondent à une vraie création de richesses. Résultat, nous faisons supporter notre déficit aux pays du monde entier qui détiennent la plus grande masse de leurs réserves de change en dollars.- Cela vous dérange ou quoi ? Bien fait pour leur gueule !- Le problème n’est pas là.- Il est où alors selon vous (tête de con).- Pardon ?- T’occupe pas. Où est le problème ?- Le problème se situe au niveau de la dette publique de notre pays qui a dépassé les 14.000 milliards de dollars (17), alors que notre PIB se situe à peine au-dessus, soit 14.500 milliards de dollars (18), et ce sont nos créanciers asiatiques, européens et arabes qui supportent notre dette publique. (19)- C’est parfait tout ça, je vais régler toutes nos dettes à ces pays, qu’ils arrêtent de pleurnicher et vous avec.- Ah bon, comment allons-nous payer nos dettes, alors que nous n’avons plus de ressources ?- T’occupe pas j’ai dit. Je vais vous décharger de vos fonctions compliquées de « secrétaire au Trésor », tu parles, et je vais vous nommer secrétaire d’Etat, voilà un poste plus convenable pour vos compétences, et à la hauteur des scrupules qui vous honorent.- Merci bien de votre confiance Mr. le président. Quelle sera ma mission principale à ce poste ?- Hé bein, de rassurer nos alliés et amis asiatiques, européens et arabes, de leur affirmer que notre principal souci sera de les rembourser rubis sur ongle, dans les plus brefs délais, et surtout en faisant confiance à notre belle monnaie nationale et internationale, le dollar, appelé à un bel avenir…tu parles. Alors, commencez d’ores et déjà à élaborer votre stratégie pour mettre tout ce beau monde en confiance, et leur confirmer qu’ils vont bientôt recevoir de beaux dollars en guise de dédommagement… (Ils recevront des clous, oui !).- Pardon Mr. le président, je n’ai pas saisi la dernière partie de votre phrase, j’ai cru entendre le mot « clou » ?- Ah oui, peut-être qu’il s’agit de clous qui manquent à mes chaussures. Bon ça suffit comme ça. Attendez voir, avant de partir, c’est quoi ce putain de pays classé à la dixième place avec plus de 200 milliards de réserves de change en dollars, « l’Algiré » ou je sais pas trop quoi. C’est un pays asiatique émergent comme parlent les trous du cul de Harvard et Princeton, hé je ne vous vise pas là. Vous savez moi et la géographie hein !- Il s’agit de l’Algérie, un pays arabe situé en Afrique du nord, disposant d’énormes ressources en pétrole et gaz, mais ne vous inquiétez pas, tout leur argent est mis en dépôt dans nos banques à faible taux d’intérêt. En fait, les dirigeants de ce pays, où règne la corruption, espèrent bien se partager ce magot au cas où ils seraient obligés de quitter précipitamment leurs postes.- Ah bon ! Alors ceux-là peuvent être assurés qu’ils recevront des clous, oui. Le moment venu, si une révolution quelconque éclatait dans leur pays, nous procèderons à la saisie de tout ce magot. Il sera plus utile pour les Etats-Unis que pour ces Etats barbaresques. Au travail !Le lendemain, John Daniel Ehrlichman III conseiller pour les Affaires Intérieures de Nixon III, et exécuteur des basses œuvres de son président, se rend discrètement à Dulles International Airport d’où il prend la première navette sur New York-La Guardia, à 6:00 du matin, espérant passer inaperçu sur le vol 4232 de la compagnie US Airways Express. A son arrivée à l’aéroport La Guardia une heure après, il s’installe dans une cafeteria pour prendre un bon breakfast ayant repoussé l’insipide plateau servi à bord de l’avion. Il prend tout son temps, le rendez-vous avec son contact à Wall Street étant fixé à 11:00 am.Son déjeuner avalé goulûment, il préfère prendre un taxi plutôt que de mobiliser le parc présidentiel à New York. Le taxieur est un nigérian bavard et sans papiers, comme le sont beaucoup de chauffeurs à New York.Le même jour à la même heure, 6:00 du matin, mais cette fois-ci au Reagan National Airport de Washington, le journaliste vedette bien connu du Washington Post, Bob Woodward III digne petit fils de son grand père Bob Woodward I (20), prend le vol 3811 de la compagnie American Airways à destination de New York-JFK, n’ayant aucune raison de se cacher lui. A l’arrivée, il se rend directement au siège New Yorkais de son journal The Washington Post, situé 251 W 57th St, pas loin de Central Park et de son lieu de rendez-vous le lendemain, le « Jumeirah Essex House », un luxueux cinq étoiles faisant partie du prestigieux groupe « Jumeirah’s luxury Hotels & Resorts qui a son siège à Jumeirah près de Dubai, d’où il dirige des hôtels et des restaurants de classe internationale, dont le Burj Al Arab- The world’s most luxurious hotel, et d’autres places tout aussi luxueuses à Dubai, Londres et New York ».Wall Street : « Wall Street est le nom d'une rue située dans le sud du borough de Manhattan à New York (États-Unis). Wall Street part à l'est de Broadway en direction de l'East River jusqu’à South Street ; elle traverse une partie du Financial District, un quartier d'affaires. Au XVIIe siècle, elle formait la limite nord de la colonie de Nouvelle-Amsterdam appartenant aux Néerlandais. Ceux-ci y avaient construit un mur fait de rondins de bois et de terre, pour se protéger des indiens Lenape et des colons britanniques. Le mur ne fut jamais mis à l'épreuve des batailles mais fut démoli par les Anglais en 1699. Avec le temps, Wall Street a fini par désigner l’ensemble du quartier ainsi que la plus importante bourse du monde, le New York Stock Exchange (NYSE). Par métonymie, l’expression renvoie aujourd’hui au monde de la finance new-yorkaise. » (21)C’est dans un bar réputé, le Bar Seven Five at the Andaz Hotel (22), situé en plein cœur de Wall Street, que John Daniel Ehrlichman III a donné rendez-vous à son contact pour dresser la liste des « experts » en magouilles financières internationales. Le bar se trouve dans une position stratégique à proximité de Downtown, Financial District (Wall Street), et Financial District. Il offre à ses clients des encas pour accompagner les quantités d’alcool que consomment avec frénésie les traders qui écument le quartier, histoire de se décompresser après une journée stressante passée à fourguer des actions pourries aux naïfs à la recherche de poules d’or, tout en essayant de convertir les gains en actions rentables et sûres susceptibles de satisfaire leur clientèle régulière mais insatiable, et de piocher en passant des commissions substantielles. Il faut bien se sucrer non, d’ailleurs un proverbe arabe recommande bien au croyant de commencer par se servir lui-même !- Voyons cher ami George Soros III (23) ce que propose le bar comme menu accompagnant les whiskys triple doses, et les gins au citron : « Cheese, olives and charcuterie pair well with potent drinks ». Parfait, commençons notre réunion.- Ah, tu consommes l’alcool de bon matin ? Ok pour moi mon cher Dany III, mais c’est moi qui paie les consommations, hein !- Alors Georgy III, tu veux déjà me corrompre avec ces amuses gueules ?- Je t’en prie, relaxe-toi, c’est une façon de te taquiner pas plus, et je sais à ton air empressé que tu vas me proposer de belles affaires. De vraies affaires, parce que moi comme tu le sais, que dis-je comme toute la planète le sait, je ne traite qu’à coup de milliards de dollars en devises fortes, pas avec l’argent du Bengladesh ! (24)- Et bien rassure-toi, il ne sera question que de milliards de dollars et de tonnes d’or en plus !- De l’or ? J’aime bien traiter ce genre d’affaires avec la Maison Blanche. Alors, en quoi puis-je vous apporter mon aide ?- En constituant une équipe de la même spécialité : la spéculation financière au niveau international, pas au niveau du Bengladesh comme dirait l’autre. Nous voulons sélectionner avec ton aide ce qu’il y a de plus solide, de plus compétent, et de plus discret dans ce genre de business. D’accord ?- Aucun problème.- Nous voulons des spécialistes qui soient de nationalité américaine de préférence, un brin de fierté nationaliste ajoutera un plus à notre entreprise.- Des américains spécialement, ok, ok, mais il y aura peut-être un problème à régler auparavant.- Lequel ? Nous écraserons tous les problèmes, tu comprends, ou on est président des Etats-Unis d’Amérique, ou on ne l’est pas. Alors de quoi s’agit-il ?- Certains des spécialistes que j’ai en vue pour constituer notre équipe sont actuellement, comment dire, indisponibles. Tu parles d’un euphémisme : En fait, ils sont en prison !- C’est tout ? Mais tu peux d’ores et déjà les considérer comme libres, nous les ferons libérer à titre provisoire pour cette mission au titre de la raison d’état. Comme c’est commode d’utiliser ce genre d’arguments pour organiser des coups fourrés. D’autres présidents avaient bien invoqué la raison d’état pour commanditer des coups d’état et des assassinats en Amérique latine et ailleurs.- Très bien, je reprendrai contact avec toi pour te communiquer la liste des « spécialistes », tu parles, en t’indiquant ceux qu’il faudra extirper des prisons.- Entendu, mais il n’est pas nécessaire de se revoir pour la liste des « spécialistes », tu parles. Tu te contenteras de me la communiquer. Je te préciserai leur mission plus tard.- Mais comment te faire parvenir cette liste si on ne se revoit pas ?- C’est simple, tu me l’envoies par fax.- Quoi ? Ne me dis pas sur le fax de la Maison Blanche ?- Il n’est est pas question. Voilà un numéro privé sur lequel tu pourras m’envoyer la liste et toute autre information nécessaire.- Celui de ton domicile peut-être ?- T’occupe pas comme dirait l’autre (notre cher président). C’est un numéro sûr, un point c’est tout.En fait de « numéro privé », il s’agit d’un cabinet particulier mis en place par John Daniel Ehrlichman III pour gérer ses affaires scabreuses, les unes pour le compte de la Maison Blanche, les autres pour son propre compte.A l’issue de la réunion, Dany III se rend tout droit vers son cabinet fantôme situé dans une rue discrète en plein quartier East, loin des immeubles administratifs trop fréquentés de la zone West de Manhattan.Le lieu se présente comme une agence de prestations de services, qui en fait n’offre aucun service aux quelques rares clients qui s’y hasardent. En fait, Dany III s’en sert pour organiser tous ses coups fourrés, dans la discrétion la plus totale, mobilisant un seul agent pour gérer l’officine occulte. Il invite gentiment son assistant à aller déjeuner afin de procéder lui-même à quelques réglages de télécommunications. Il s’agit de programmer l’une des lignes téléphoniques installées dans son agence pour la relier directement sur une adresse mail connue de lui seule, et qui lui sert à la fois de salle d’archives confidentielles entièrement codées, et de réceptacle pour certains mails. Ainsi, lorsque Georgy III lui faxera la liste demandée sur la ligne téléphonique indiquée, l’appareil n’émettra aucun son, ne réagira même pas, étant programmé pour enregistrer le message, le garder en attente, et la nuit tombée, le téléphone enverra directement le fax sur le mail secret sans garder aucune trace ni de la réception, ni du renvoi du message. Plus vicieux que ça tu meurs !Pendant ce temps, Bob Woodward III arrive au siège New Yorkais du Washington Post, vingt-quatre heures en avance sur son rendez-vous parce que son mystérieux correspondant lui avait recommandé de se documenter sérieusement avant leurs discussions.La nature des informations que le journaliste doit consulter l’oblige à se rapprocher le plus près possible de Wall Street : il est question de finances internationales. Bob Woodward III doit notamment dresser un tableau des réserves de change des principales banques centrales à travers le monde, un deuxième précisant les stocks d’or détenus par ces mêmes banques centrales. Ce n’est pas tout : il devra aussi faire des recherches sur le PIB des Etats-Unis d’Amérique, sur leur dette publique, sur les principaux créanciers de son pays, sur les interactions entre le dollar et les autres monnaies mondiales, surtout l’euro, enfin sur les différents scénarios de création d’une nouvelle monnaie pour remplacer le dollar, et sur les conséquences nationales et internationales d’une telle hypothèse.Ouf ! Que de chiffres à aligner, que de calculs mathématiques à réaliser, lui qui a reçu une formation plutôt littéraire pour exercer son métier de journaliste. Il en vient presque à envier ses prestigieux prédécesseurs au Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, qui n’avaient pas eu à faire des recherches studieuses en matière de finances compliquées, mais tout simplement à effectuer des enquêtes de détectives pour dénouer les fils du scandale du Watergate.Ils avaient été aidés dans ces recherches par un mystérieux informateur désigné par le surnom de « Gorge profonde » emprunté au titre d’un célèbre film porno de l’époque. (25)Ah, si son informateur de demain pouvait se révéler être un « Gorge profonde II », et lui fournir des dossiers secrets pour dévoiler je ne sais quel autre complot national ou international. Pour l’instant, c’est lui, pauvre Bob Woodward III qui doit se créer ses propres dossiers pour suivre l’affaire qui se profile.Le lendemain, Bob Woodward III se rend au « Jumeirah Essex House » pour son rendez-vous. Il est très en avance, aussi préfère-t-il se rendre à pied du siège de son journal situé à West 57th Street vers l’hôtel se trouvant au niveau de West 58th Street. Il remonte la 8ème avenue, débouche sur la 58ème rue, bifurque à droite et remonte la rue jusqu’à Broadway Avenue, continue son parcours vers la 7ème avenue. Au carrefour, il traverse à gauche et le voilà tout près de l’hôtel. Une fois arrivé, il évite la réception, discrétion oblige, et prend directement un ascenseur pour le 35ème étage où son informateur a loué pour 429 dollars une modeste chambre de 26 mètres carrées style « Central Park Queen », mais qui offre selon ses renseignements une vue superbe sur Central Parc, télescope en prime. L’hôtel compte bien 501 chambres luxueuses de différentes catégories, ainsi que 40 suites, mais apparemment les ressources financières de « Gorge profonde II » semblent limitées. (26)Bob Woodward III est quelque peu surpris en découvrant l’homme qui vient de lui ouvrir la porte de la chambre :- Bienvenue mon cher ami Bobby III, permettez-moi de vous appeler ainsi même si nous n’avons pas eu le plaisir de faire connaissance auparavant.- C’est vrai, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je vous ai déjà vu à la télé donnant parfois des conférences de presse. Vous êtes bien W. Mark Felt III, petit-fils de W. Mark Felt, directeur adjoint du FBI à l’époque de Nixon ?- Tout à fait exact, et j’occupe en ce qui me concerne les fonctions d’adjoint au chef du Secret Service en mission permanente à la Maison Blanche. Je suis chargé, comme vous devez vous en douter de veiller à assurer la protection du président des États-Unis d'Amérique, du vice-président, de leur famille.- Enchanté donc, et je suppose pour entrer dans le vif du sujet que vous devez avoir des raisons impérieuses de me contacter.- Exact, j’ai des informations importantes à vous révéler, en liaison avec la situation financière de notre pays. Vous n’êtes pas sans ignorer non plus que le Secret Service a pour mission aussi de lutter contre la fausse monnaie et la fraude financière. (27)- C’est vrai, mais dites-moi, vues vos fonctions officielles à la Maison Blanche, vous ne prenez pas quelques risques en contactant un journaliste pour lui communiquer des informations qui pourraient peut-être compromettre la sécurité du président des Etats-Unis ?- Non pas du tout, la sécurité de ce bâtard de président, qui ne vaut pas mieux que son grand père, n’est nullement en cause. Il s’agit de magouilles financières qui se trament à la Maison Blanche, et ce sont ces manœuvres frauduleuses qui risqueraient elles, si elles se réalisaient, de mettre en péril tout notre système économique. Ce qui est en jeu ce n’est plus la sécurité d’un bâtard, j’ai nommé « Tricky Dick III », mais celle de toute une nation, et même celle de nos alliés occidentaux et de nos partenaires asiatiques. Voilà de quoi il s’agit.- Oh là là, cette affaire risque de nous entraîner très loin si elle a des ramifications internationales.- Tout à fait, mais avant d’aller plus loin, il vaut mieux commander quelque chose pour notre déjeuner.- Avec plaisir, je viens de faire une belle trotte à pied depuis la 57ème rue, et j’ai vraiment « l’estomac dans les talons » comme disent les Français ! Mais je pensais qu’on pourrait s’attabler dans l’un des restaurants de l’hôtel, non ?- Ah ça non, pour un maximum de précautions je préfère que nous prenions notre repas ici, dans la chambre, même si je ne dispose pas de living room comme dans une « Central Park Suite ». D’après la publicité de l’hôtel « In-Room Dining is available 24 hours a day, simply call extension 5115 from your room ». Alors, si vous ne voyez pas d’inconvénient, je propose une Modern American cuisine. A moins que vous ne préfériez un repas à la française?- Non, non, aucun problème, je vous suis pour manger américain, surtout que nous allons parler des intérêts nationaux américains, non !- Justement, alors voyons voir ce que propose Kerry Hefferman, un fameux executive chef vous savez.- Je vous fais confiance pour le choix du menu, il faut surtout insister sur la rapidité du service, j’ai vraiment la fringale.- Alors, pour accompagner l’apéritif, je propose des « crab croquettes », puis nous commencerons par une « mushroom soup celery root », et comme entrée un plat de « poached lobster on greens avocado », puis un bon plat de résistance pour calmer définitivement votre fringale avec une « chicken roulade pearl onions, white bean purée », enfin comme dessert une délicieuse « passionfruit meringue tart ». Comme vin pour accompagner ce fameux repas, faisons confiance au chef, il est toujours de bon conseil. Cela vous convient-il comme menu ?- Excellent, mais commandez vite s’il vous plait.- Parfait, parfait, allons-y, vous ne serez pas déçu, tous les produits sont frais et certifiés « from the farmers, fishermen, and ranchers ». Appelons vite le 5115, et commençons le travail.Une heure après, le repas vraiment succulent avalé avec gourmandise, les deux hommes quelque peu étourdis par le vin proposé par le chef, un SAUTERNES 1985, CHÂTEAU GILETTE, savourent un espresso accompagné d’un verre de cognac Courvoisier. Pas de cigares, les deux hommes sont non-fumeurs, et de toute façon la chambre est classée No smoking.- Alors mon cher « Gorge profonde II », si vous permettez que je vous appelle ainsi afin de préserver votre anonymat, comment avez-vous pu obtenir toutes les informations que vous venez de me révéler ? Par notre bon ami George Shultz III je suppose, un homme réputé intègre, ce qui est rare de nos jours, surtout à la Maison Blanche.- Effectivement, j’avais d’abord été alerté par le secrétaire au Trésor, un honnête homme comme vous dites. Et c’est lui qui m’avait avoué qu’il trouvait bizarre certaines demandes de renseignements financiers émanant de « Tricky Dick III », tout un chacun sachant que notre infâme président n’est pas du tout porté sur les chiffres. De toute façon George Shultz III vient d’être débarqué de son poste au Trésor, il va être nommé secrétaire d’Etat pour préparer à ce qu’il lui semble une couverture diplomatique pour camoufler la magouille qui se prépare au sujet du dollar.- Si j’ai bien compris, toute cette affaire tourne autour du dollar, notre monnaie nationale, et aussi la monnaie internationale préférentielle. Nous serions face donc à une nouvelle affaire que nous pourrions nommer le « Dollargate ».- Absolument.- Si George Shultz III quitte son poste au Trésor, comment allez-vous suivre cette affaire ?- En fait, il y a une autre source d’informations grâce à laquelle j’ai pu vous communiquer les détails que ne connaissait pas George Shultz III.- Peut-on savoir de qui il s’agit, étant bien entendu que cette personne sera couverte aussi par l’anonymat.- Justement, alors appelons-là « Gorge profonde III » si vous voulez, je ne peux pour l’instant vous révéler son identité, s’agissant d’une source exerçant au sein même de la Maison Blanche, et qui a un accès direct aux informations les plus confidentielles, à l’insu même du président.- Ok, respectons l’anonymat de votre informateur privilégié. Pour l’instant tout ce dont nous disposons pour enclencher une enquête tourne autour des tableaux financiers demandés par le président, ainsi que son intention de former une « équipe de plombiers spécialisés en magouilles financières internationales ». Mais aucune information exacte sur le « travail » qui va être confié à cette équipe ?- En effet, aucune information pour l’instant, même les plus proches collaborateurs du président dans cette magouille n’ont aucune idée de ce qui se prépare. Nous en saurons plus lorsque la liste des « experts », tu parles, sera communiquée à « Tricky Dick III ». Nous resterons en contact pour le suivi de cette affaire. Vous savez que j’ai hérité de mon grand-père un dégoût mortel pour toutes les affaires scabreuses, surtout si elles ont pour origine la Maison Blanche, une institution bafouée à maintes reprises. On ne respecte plus rien dans ce pays.- Ok, mais comment garder le contact, je ne peux quand même pas me déplacer à chaque fois à New York, ni vous d’ailleurs, vues vos fonctions à la Maison Blanche.- Ne vous en faites pas, je saurais vous contacter le moment venu à Washington, ou aux alentours, dans le Maryland par exemple.- Très bien, j’attendrai de vos nouvelles, mon sentiment est que vous et moi avons le même souci : protéger notre pays des turbulences dues aux magouilles tramées par nos dirigeants, celles de nos ennemis extérieurs suffisent largement sans en créer d’autres nous-mêmes.La Maison Blanche, Bureau ovale, quelques jours après.Le président réunit dans son bureau les deux hommes en qui il a totalement confiance, et qui lui sont entièrement dévoués, prêts à toutes les entourloupettes imaginées par le cerveau malade de leur patron : Bob Haldeman III et John Daniel Ehrlichman III, dignes petits fils de leurs grands-pères.- Alors Dany III, et cette putain de liste, tu l’as ?- Oui, Mr. le président, un moment s’il vous plait, je vais la faxer sur votre téléphone personnel…- Oh merde alors ! Comment ça, tu dois retourner dans ton bureau pour me la faxer ? Tu aurais pu venir directement avec la liste imprimée, non ? Tu nous faites perdre du temps là !- En fait, Mr. le président, je n’ai pas imprimé cette liste, je l’ai gardée secrète sur un site Internet personnel entièrement cryptographié avec la dernière technologie.- Oh là là ! Toi et tes technologies, tu commences à me les gonfler, hein, je veux la liste sans entrer dans les détails techniques, tu veux ma mort ou quoi ?- Voilà Mr. le président…John Daniel Ehrlichman III manipule rapidement son portable, entre dans son mail secret, choisit le courrier reçu de son téléphone encore plus secret, joue avec quelques touches, et aussitôt le fax du président grésille et éjecte la liste attendue. Le président s’avoue vaincu devant tant de prouesses technologiques, lui qui a déjà du mal à s’en sortir avec ses mails quotidiens, et leurs maudits documents attachés qui le narguent refusant de s’ouvrir avant d’être enregistrés !Dany III se charge de présenter la liste des « spécialistes plombiers » à son président, en présence du secrétaire général de la Maison Blanche.Cette liste comprend cinq noms : George Soros III, Jim Simons III, John Paulson III, Philip Falcone III, et Kenneth Griffin III.Le président Richard Nixon III s’exclame, tout heureux de pouvoir exposer enfin ses maigres connaissances à l’assistance :- Ah, mais il me semble avoir déjà entendu parler de ces lascars !- En fait Mr. le président, vous avez entendu parler de leurs grands-parents, et si vous permettez, rappelons le C.V. de chacun de ces illustres ascendants surnommés injustement à leur époque « Les Barons voleurs ». (28)- C’est vrai, cette putain de nation ingrate ne fait qu’insulter ses dignes fils, à commencer par mon glorieux grand père. Je t’écoute.A tout seigneur tout honneur, la liste commence par le grand père de « George Soros III », l’homme qui a déjà été choisi pour diriger cette équipe à raison de ses compétences en malversations financières internationales, de sa connaissance approfondie des arcanes des marchés de change internationaux, et le must son absence totale de scrupules.George SorosSoros Fund ManagementRémunération en 2007 : 2,9 milliards de dollarsCélèbre pour avoir été celui « qui a mis à terre la Banque d’Angleterre », après avoir fait plus d’un milliard de dollars nets en pariant que la livre sterling chuterait après sa sortie du Système Monétaire Européen en 1992, cet homme de 78 ans s’en est pris au capitalisme du libre-échange débridé comme étant à la racine de crise d’aujourd’hui.James SimonsRenaissance TechnologiesRémunération en 2007 : 2,9 milliards de dollarsA 70 ans, le directeur de fonds spéculatif le plus cher du monde, charge 5% par an à ses clients, plus un pourcentage monstrueux de 44% sur les retours sur investissement au-delà d’un certain seuil. Son fonds fait tourner des programmes "black box" [boite noire] qui récoltent des profits minuscules sur des millions d’opérations boursières automatisées.John A. PaulsonHedge fund Paulson basé à New York.Devenu célèbre, et richissime, avec l’éclatement de la bulle de l’immobilier, le financier américain serait derrière les attaques lancées contre la Grèce. Alors que les marchés se partageaient dans l’euphorie les actifs «toxiques» liés aux prêts hypothécaires «subprime», il avait été l’un des seuls à parier sur l’éclatement de la bulle immobilière.En 2006, John A. Paulson réunissait un fonds spéculatif de 150 millions de dollars exclusivement basé sur ce pari. Une fois la panique générale arrivée, lorsque le prix des célèbres «credit default swaps», ces garanties destinées à couvrir les risques liés au «subprime», a explosé, on s’est rendu compte que c’est Paulson qui les détenait. Tandis que tout le reste s’écroulait, son hedge fund a vite atteint des sommets, finissant par valoir quelque 28 milliards de dollars. A lui seul, John Paulson a empoché personnellement quelque 3,7 milliards de dollars. En 2009, le magazine Forbes le classait au 33e rang des plus grandes fortunes américaines. Cette manière de courir à contre-courant a valu à Paulson l’admiration de ses pairs, au premier rang desquels, dit-on, George ¬Soros, cet autre spéculateur auquel il est maintenant souvent comparé.Philip FalconeHarbinger Capital PartnersRémunération en 2007 : 1,7 milliards de dollarsCet homme de 47 ans a fait sa fortune en échangeant des obligations pourries dans les années 80. Sa firme a été fondée en 2001 et il a fait fortune l’année dernière en pariant contre les obligations hypothécaires subprime. Ses deux fonds ont réalisé en 2007 d’obèses retours sur investissement, respectivement de 114 et 176%.Kenneth GriffinCitadel Investment GroupRémunération de l’année dernière : 1,5 milliards de dollarsL’année dernière, on a cru que ce tout juste quadragénaire aurait pu devenir l’un des plus gros joueurs mondiaux de la finance après avoir acheté un si grand nombre de fonds, de banques et de courtiers dans la détresse. A présent, il lutte pour sauver son propre fonds qui a fondu cette année de 35%.L’une des techniques favorites des fonds spéculatifs était la pratique de la vente à découvert : Elle consiste à vendre au règlement mensuel une action que l’on ne possède pas et de la racheter lorsqu’elle a atteint un cours plus bas. Sur ce marché, où sont cotées les plus grosses entreprises, il n’est pas nécessaire de livrer les actions ou d’en prendre possession. En fin du mois, on fait les comptes et les spéculateurs empochent leurs bénéfices ou règlent leurs pertes. En cas de pertes il est possible de demander un "report", moyennant un modique pourcentage sur les sommes en jeu. Grâce à cette technique, les fonds spéculatifs peuvent vendre en masse sur le marché des actions (qu’ils ne possèdent pas) et créer ainsi des paniques sur tel ou tel titre. C’est ainsi qu’au prétexte de jouer le rôle d’arbitre ("arbitragist"), ces fonds parviennent parfois à massacrer certaines actions, à tel point que la capitalisation boursière d’une société peut se retrouver en dessous de ses fonds propres. Une fois l’objectif atteint, les fonds rachètent en masse les titres bradés par les petits porteurs paniqués, faisant ainsi remonter les cours et empochant d’énormes bénéfices. Parfois, ils prennent le contrôle de l’entreprise. Une fois ce deuxième objectif atteint, l’entreprise peut être démembrée en se débarrassant de ses départements ou filiales les moins rentables et des plans de réduction d’effectifs sont exigés pour maximiser les profits. Voilà comment on plonge des régions entières dans le chômage en les excluant de l’activité économique et comment l’on plume les petits porteurs. (29)Le président reprend la parole :- Bon, il me semble que nous avons là une bonne équipe, dommage qu’ils ne soient que cinq et non douze.- Pourquoi Mr. le président ?- Nous aurions pu les surnommer « les douze salopards », ha ha ha…- Très amusant en effet, mais une équipe restreinte de professionnels nous permet de mieux contrôler la situation, et éviter un remake de nouvelle «Affairegate » quelque part.- Attention, si j’entends parler de « Gate », je sors mon revolver !- Aucun risque Mr. le président, tout ce qui intéresse cette bande de « salopards » c’est de réaliser de beaux profits avec les pourcentages sur chaque transaction, nous avons convenu de 2% de commissions.- C’est peut-être excessif vu les sommes colossales en jeu, fait remarquer Bob Haldeman III.- Le président se veut rassurant : Aucun problème, tu peux même leur promettre 10%.- Ah bon ?- Aucun problème je te dis. En fin de compte ces « salopards » auront surtout les poils de mon cul à compter, ah ah ah…Mais attention tout de même à ne pas vous faire rouler dans la farine comme avec ce président fantoche de latino !- Vous pouvez vous relaxer Mr. le président. Et maintenant, si nous pouvions avoir quelques détails.- Voilà ce que j’attends de ces cinq « salopards ». Procéder à une série d’opérations financières en bourse en vue de faire baisser le prix de l’or, et de rehausser quelque peu notre pauvre dollar.- Comment ça, Mr. le président ? La seule façon de voir le prix de l’or baisser c’est de trouver sur le marché une quantité excessive d’or face à peu d’acheteurs.- Justement, il faudra mettre sur le marché de l’or en quantité suffisante pour faire croire qu’il y a un excédent, et du coup le prix de l’or baissera, ce qui poussera directement le dollar à la hausse.- Mais enfin Mr. le président, qui sera assez fou pour mettre sur le marché de grandes quantités d’or alors que c’est le produit le plus sûr, le plus stable, et le plus recherché sur tous les marchés.- Hé bein, ce sera nous, les Etats-Unis d’Amérique, mais pas officiellement, plutôt sous le couvert de ces cons de cinq « salopards ».- Mr. le président, où allons-nous trouver cet or à mettre « en quantité excessive » sur le marché ?- Nous l’avons déjà, d’après les tableaux de ce pauvre idiot d’ancien secrétaire au Trésor, tu parles, notre pays est classé premier au monde pour les stocks d’or. Voyons voir où ai-je mis ces putains de tableaux…Voilà : « 27% des stocks d’or sont conservés aux Etats-Unis, en partie à Fort Knox, soit 4.000 tonnes, le reste à la Réserve Fédérale de New York, soit 4.133 tonnes ». Nous pourrions engager le stock d’or de Fort Knox qui relève de notre autorité.- Mais Mr. le président, cet or ne nous appartient pas en totalité, une partie est mise en dépôt chez nous par d’autres pays, notamment les pays arabes et asiatiques.- T’en fais pas, personne n’en saura rien, même pas les cinq salopards chargés de le revendre.- Et après Mr. le président ?- Une fois le marché mis en confiance, d’autres détenteurs d’or vont être incités à vendre une partie de leurs stocks de peur de voir la valeur de leur or baisser davantage face au dollar. C’est alors que nous chargerons nos salopards de faire l’opération inverse : racheter notre or à bas prix, et mettre la main sur tout l’or qui va inonder le marché.- Mais Mr. le président nous disposons de peu de réserves en dollars pour contrôler la situation, savez-vous que 80% des réserves mondiales de change en dollars sont détenus par…- Je sais, je sais… «80% des réserves mondiales de change en dollars sont détenus par les banques centrales étrangères, et les Etats-Unis sont classés à la 21ème place en matière de réserve de change en dollars ». C’est un comble !- Ce n’est pas tout Mr. le président, notre dette publique…- Je le sais aussi : « La dette publique de notre pays a dépassé les 14.000 milliards de dollars, alors que notre PIB se situe à peine au-dessus, soit 14.500 milliards de dollars, et ce sont nos créanciers asiatiques, européens et arabes qui supportent notre dette publique ». J’ai bien révisé ces putains de tableaux confectionnés par le cerveau encombré de notre ancien secrétaire au trésor.- Alors, comment allons-nous nous en sortir dans ce panier à crabes ?- Voilà une bonne question ! Toute cette opération va aboutir à enculer tous nos créanciers, en rachetant leur or à bas prix, en leur faisant croire qu’ils réalisent des bénéfices confortables en dollars pour nous enfoncer davantage…- Et si cela marche effectivement, où allons-nous trouver la quantité de dollars pour acheter de grandes masses d’or ?- En voilà une autre bonne question mon cochon, pardon je voulais dire mon colon à la française ! Tu oublies l’imprimerie.- Quelle imprimerie Mr. le président, je ne comprends pas ?- La fabrique de dollars enfin ! Nous allons les faire travailler en heures supplémentaires ces fainéants de producteurs de beaux dollars verts.- Mais Mr. le président, l’émission de nouveaux dollars relève des autorités de la Réserve Fédérale à New York !- T’en fais pas mon coch…mon colon, je les ferais marcher à la baguette moi ces civils de mes deux qui ont autorité sur notre monnaie nationale ? C’est quoi ce bordel ?- Mais Mr. le président, ces nouveaux dollars mis sur le marché en grandes quantités ne reposent sur aucune création de richesses nouvelles.- Ah parce que tu crois que les autres en face, les Européens, les Russes, les Chinois, et ces petits merdeux du Tiers Monde de mes fesses se soucient de créer des richesse quelconques avant de faire marcher leurs planches à billets ? Et les présidents qui m’ont précédé, ils ont créé des richesses quelconques eux ? Ces culs-terreux m’ont légué une dette publique plus haute que le « Burj Khalifa des Emirats » !- D’accord, d’accord Mr. le président, mais après ne risquerons-nous pas une dévaluation de fait du dollar avec des billets imprimés en grandes quantités ?- Oh ces divines paroles qui sortent de ta bouche en cul de poule…Heu pardon, tu sais que je m’oublie parfois.- No problème Mr. le président, je voulais juste savoir comment gérer la situation après.- Après, après ? Bein, tous nos créanciers vont l’avoir dans l’os en accumulant nos dollars à la con contre leur bel or. Mais ce sera trop tard, je débarrasserai notre pays de ses dettes infâmes qui nous empêchent d’entreprendre quoi que ce soit.- Sauf votre respect Mr. le président, comment allons-nous régler nos dettes ?- T’en fais pas, je vous dirai comment le moment venu. Pour l’instant au boulot. Engagez la première phase de l’opération, le reste sera de la rigolade, je vous assure. Je m’en réjouis déjà, ah ah ah…ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) C''est durant la campagne électorale de 1950 pour un siège de sénateurqu''un petit journal donne à Richard Nixon un surnom qu''il conservera toute savie : « Tricky Dick » (Richard le roublard). http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon (2) George Pratt Shultz futsecrétaire au Travail de 1969 à 1970, puis secrétaire au Trésor de 1972 à1974 sous le mandat du président Richard Nixon. http://fr.wikipedia.org/wiki/George_P._Shultz (3) http://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_ovale (4) http://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_am%C3%A9ricain (5) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Escroquerie_Monetaire_Mondiale.htm (6)Désolé pour ce langage vulgaire, mais c’est comme cela que s’expriment enprivé certains présidents véreux des Etats-Unis et d’ailleurs peu soucieuxde moralité dans le propos et dans les agissements. (7) http://fr.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Hamer (8) http://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_du_Watergate (9) http://fr.wikipedia.org/wiki/Phrase_historique (10) Bob Haldeman fut secrétairegénéral de la Maison Blanche durant la présidence Nixon. (11) John DanielEhrlichman fut conseiller pour les Affaires Intérieures de Nixon, et exécuteurdes basses œuvres de son président : il fut le chef d’équipe des «plombiers » du Watergate. (12+13) Il s’agit en fait des chiffres de 2009-2010 http://www.fondssouverains.com/article-31449623.html (14) En Algérie, durantles années 1970, le ministre de l’éducation embarrassé par les statistiquesqu’on lui présentait où il était question de « courbe de gauss,d’hyperbole, et de z-score » avait invité fermement ses collaborateurs àtraduire leurs tableaux en langage accessible, citant les tomates et les pommesde terre, produits agricoles frappés de pénurie à l’époque ! (15) FortKnox est surtout connu dans le public grâce au U.S. Gold Depository duDépartement du Trésor des États-Unis qui abrite la réserve d''or desÉtats-Unis depuis 1937, autrefois la plus importante du monde- mais d''uneimportance maintenant inférieure à celle de la réserve fédérale de NewYork.. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Knox (16) La Réserve fédérale(Federal Reserve System), appelée souvent Federal Reserve ou, plus courtencore, Fed, est la banque centrale des États-Unis. Elle a été créée le 23décembre 1913 par le Federal Reserve Act dit aussi Owen-Glass Act.(17) La dette publique des Etats-Unis a atteint un record historique (fin 2010)en dépassant la barre des 14.000 milliards de dollars, ont annoncé dimancheles agences américaines. http://fr.rian.ru/economic_news/20110116/188351518.html (18) Au deuxièmetrimestre 2010, le PIB des USA a atteint 14 597,7 Md$.(19) La dette publique des Etats Unis est supportée par des créanciersprincipalement japonais, chinois, européens et arabes. http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_des_%C3%89tats-Unis#Endettement (20)Premier quotidien à paraître sept jours sur sept (en 1880), le Post a toujourssu évoluer pour devenir l''un des journaux mondiaux les plus influents. En1971, sa rédaction publie des extraits des « Pentagon Papers », quidévoilent les mensonges du gouvernement sur la guerre du Viêt Nam. En 1972,deux journalistes du Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, révèlent lescandale du Watergate qui conduit le président Richard Nixon à la démission. http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post (21)(22) http://newyork.citysearch.com/profile/603511352/new_york_ny/bar_seven_five_at_the_andaz_hotel.html (23) Né à Budapest en Hongrie en 1930, George Soros est un spéculateurmilliardaire qui se rendit célèbre grâce à ses opérations de spéculationsur le marché des changes. http://www.trader-forex.fr/bible-forex-george-soros (24) Lors d’un procès pour corruption qui a eu lieu à Constantine à la findes années 1970, le rabatteur mis en cause avait précisé que soncommanditaire, un responsable de l’administration locale, ne voulait pas «d’argent du Bengladesh », c''est-à-dire des dinars algériens, mais qu’iln’acceptait que des francs français en guise de commissions. (Presse localede l’époque) (25) «Deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein etBob Woodward, enquêtent sur l’affaire du Watergate. L''identité de leurinformateur « Gorge profonde »n’était connue que des deux journalistes etleur rédacteur en chef de l''époque, Benjamin Bradlee. La véritable identitéde Gorge profonde est finalement révélée par le magazine américain VanityFair du 31 mai 2005. Il s''agissait de W. Mark Felt, directeur adjoint du FBIsous Richard Nixon. Bob Woodward raconte qu''il connaissait Mark Felt depuis1970, et que les relations entre le FBI et la Maison Blanche s''étaientsérieusement dégradées. Il a également été fait mention du dégoût deFelt pour les méthodes de l''équipe de Nixon et de son dépit de ne pas avoirété nommé à la tête du FBI à la mort de John Edgar Hoover. »(26) «Built in 1931, the Essex House is a well-known feature of Manhattan,recognized throughout the world as a model of graceful elegance and art-decosophistication. Jumeirah Essex House continues the tradition offering a refinedhaven on Manhattan''s Central Park South, overlooking lush greenery and setagainst breathtaking New York City skyscrapers”(27) http://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Secret_Service (28)(29) http://questionscritiques.free.fr/edito/Independent/Stephen_Foley/Soros_Paulson_Griffin_Falcone_jim_Simmons_141108.htm







VIDEOS | Politique Nationale/Internationale | Propagande médiatique, politique, idéologique | Société | Histoire et repères | Conflits et guerres actuelles | Néolibéralisme et conséquences