Le DARPA collecte les données génétiques de la population mondiale pour créer des armes biologiques ciblant certains groupes !

L’émergence de la technique d’édition des gènes, CRISPR-Cas9, en 2012 a démocratisé et démonétisé l’accès à la modification génétique d’organismes vivants. De nombreuses applications apparaissent depuis quasi quotidiennement et soulèvent des préoccupations aussi bien auprès du grand public que des experts. Certains avancent même qu’il s’agit d’un outil idéal pour créer des armes biologiques. Pour répondre à cela la DARPA vient de dévoiler un nouveau programme, “Safe Genes” pour définir un cadre qui, à la fois, combattra les menaces biologiques et soutiendra l’innovation. Ce programme a 3 objectifs :



Développer des “constructions” génétiques pour contrôler les modifications génétiques dans les organismes vivants

Mettre au point des “contre-mesures” moléculaires pour empêcher ou limiter l’édition du génome dans les organismes et en protéger l’intégrité

Concevoir un moyen pour éliminer les gènes indésirables et restaurer les systèmes à leur état par défaut





La DARPA, l’agence du Pentagone chargée des nouvelles technologies destinées à un usage militaire, serait en train d’étudier la réaction des cellules d'ADN humain à l'impact des armes biologiques de destruction massive, dans le cadre du programme ECHO, selon le journal américain Defense News.



Dans le cadre du programme ECHO (Epigenetic CHaracterization and Observation), le département des projets de recherche avancée du Pentagone, la DARPA, aurait étudié la réaction des cellules de l'ADN humain aux armes biologiques de destruction massive, relate le journal américain Defense News.



Selon les scientifiques, le but de leur travail est «la détection précoce de l'effet des agents d'armes de destruction massive sur le corps humain».



Plus précisément, les chercheurs détectent la partie de l'ADN responsable du stockage d'un «dossier biologique» portant sur l'effet de l'environnement sur le corps humain.



Cependant, l'un des chefs du projet ECHO, Eric Van Gieson, a assuré que le développement était effectué exclusivement à des fins médicales. Dans le même temps, il reste incertain de savoir pourquoi c'est l'agence DARPA, subordonnée au département de la Défense des États-Unis, qui en a la charge.







Fin octobre, Vladimir Poutine a fait savoir que du matériel biologique des citoyens Russes était collecté «à travers toute la Fédération de Russie», «dans un but précis et de manière professionnelle».



Par la suite, le porte-parole de l'Air Education and Training Command (AETC) américain, le capitaine Beau Downey, a reconnu que le Pentagone menait bien des travaux sur le matériel biologique des Russes, tout en soulignant que ces travaux étaient liés à l'étude de l'appareil locomoteur humain



La DARPA met au point une arme "De fin du monde" pour exterminer les populations à la demande ... Les OGM deviennent des ADM

(Natural News) L'agence militaire américaine connue sous le nom de DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) investit 100 millions de dollars dans les soi-disant «technologies d'extinction génétique» qui pourraient être déployées pour exterminer des populations humaines ciblées.



Les courriels acquis en vertue de la Freedom of Information Act (FOIA), "suggèrent que l'agence secrète des États-Unis (Darpa) est devenue le plus grand bailleur de fonds de la recherche sur les" gènes "", rapporte The Guardian. "L'utilisation de technologies d'extinction génétique dans les armes biologiques est l'objet de cauchemars ..." rapporte The Guardian.



La révélation de cette technologie d'extinction génétique fait suite à l'annonce par Natural News du lancement d'un programme eugénique mondial visant à cibler et à exterminer les personnes d'ascendance africaine dans le cadre d'un programme mondial de dépopulation en cours. Dans une conférence vidéo d'une heure publiée il y a quelques semaines, je détaille les six vecteurs à travers lesquels l'armement de la science et de la médecine est actuellement déployé pour exterminer les Noirs. Voir "Le programme scientifique pour exterminer les Noirs".



La technologie d'édition de gènes Crispr devient militarisée

Le système d'armes génétiques de DARPA développées par DARPA est basé sur la technique d'édition du gène Crispr-Cas9 qui permet à des laboratoires simples et peu coûteux d'atteindre des objectifs d'édition génétique jusque-là impossibles dans presque tous les organismes humains. "Cela pourrait, par exemple, déformer le rapport sexuel des moustiques pour éliminer efficacement le paludisme", explique The Guardian. Mais ils pourraient également être utilisés pour exterminer des sous-espèces génétiques ciblées d'humains, aussi.



"La nature à double usage d'altération et d'éradication de populations entières est autant une menace pour la paix et la sécurité alimentaire qu'une menace pour les écosystèmes", a expliqué Jim Thomas, co-directeur du groupe ETC, selon The Guardian. "La militarisation du financement génique peut même aller à l'encontre de la convention Enmod contre les utilisations hostiles des technologies de modification de l'environnement."



Parce qu'une grande partie du financement de la science moderne provient des militaires et du gouvernement, les scientifiques se voient contraints de travailler sur des programmes d '«armement» ou de faire face à une perte de financement. Via le gardien:



Todd Kuiken, qui a travaillé avec le programme GBIRd, qui reçoit 6,4 millions de dollars de Darpa, a déclaré que la centralité de l'armée américaine au financement des technologies génétiques signifiait que «les chercheurs qui dépendent de subventions pour leurs recherches pourraient réorienter leurs projets vers les objectifs des agences militaires pour convertir des technologies pacifiques en armes de destruction massives".



La militarisation de la technologie des gènes - transformant la génétique en une arme apocalyptique - est largement connue pour être capable de se propager à travers une population et provoquer une extinction délibérée. "Pensez-y comme un moyen de surcharger l'évolution, en forçant une modification génétique à se propager à travers une population entière en quelques générations", rapporte WIRED. La technologie est si dévastatrice que l'ancien directeur du renseignement national, James Clapper, a classé la technologie des gènes comme l'une des nombreuses "armes de destruction massive et de prolifération", selon WIRED, qui a également déclaré:



Tenant compte des choses comme la fréquence à laquelle Crispr se blottit et la probabilité de survenue de mutations protectrices, leur travail montre comment les lecteurs de gènes peuvent être impitoyablement agressifs.



Natural News a mis en garde le monde contre les OGM armés il y a cinq ans

Comme d'habitude, Natural News avait des années d'avance sur la communauté scientifique en retard pour donner l'alarme sur la militarisation de la technologie du génie génétique. Dans un article de 2012 intitulé "S.O.S. alert: Aidez STOP Science hors de contrôle va nous détruire tous, "J'ai écrit que les OGM armés sont un danger pour la civilisation humaine:



L'humanité a atteint un point de basculement de la technologie en développement si profond qu'il peut détruire la race humaine; pourtant, cette montée de la «science» n'a nullement été accompagnée d'une élévation de la conscience ou de l'éthique. Aujourd'hui, la science opère avec un mépris total pour l'avenir de la vie sur Terre, et elle se moque de l'idée d'équilibrer le «progrès» scientifique avec prudence, éthique ou garanties raisonnables. Des expériences débridées telles que les OGM ont déclenché une pollution génétique autoréplicable qui menace désormais l'intégrité des cultures vivrières dans le monde entier, menaçant potentiellement l'approvisionnement alimentaire mondial.







La SCIENCE doit exister pour servir les intérêts à long terme de l'humanité, et non pour servir les profits à court terme des sociétés. Pour protéger l'avenir de la vie sur Terre, la science doit fonctionner selon le principe de précaution.







La DARPA a créé le programme Safe Genes pour acquérir une compréhension fondamentale du fonctionnement des technologies d'édition de gènes; concevoir des moyens de les utiliser de manière sûre, responsable et prévisible à des fins bénéfiques; et résoudre les problèmes potentiels de santé et de sécurité liés à leur mauvaise utilisation accidentelle ou intentionnelle. Aujourd'hui, la DARPA a annoncé l'attribution de prix à sept équipes qui poursuivront cette mission, dirigées par: le Broad Institute du MIT et Harvard; École de médecine de Harvard; Massachusetts General Hospital; Massachusetts Institute of Technology; Université d'État de Caroline du Nord; Université de Californie, Berkeley; et Université de Californie, Riverside. La DARPA prévoit d'investir 65 millions de dollars dans Safe Genes au cours des quatre prochaines années car ces équipes travaillent à recueillir des données empiriques et à développer une gamme d'outils polyvalents pouvant être appliqués indépendamment ou en combinaison pour soutenir la bio-innovation et combattre les bio-menaces.



Au cours des dernières années, les professionnels de la santé, les décideurs et les leaders communautaires se sont intéressés de plus en plus aux cellules cancéreuses du corps, au contrôle des populations de moustiques vecteurs de maladies et à la défense de la flore et de la faune indigènes. autres utilisations. Les applications potentielles de la sécurité nationale et les implications de ces technologies sont également profondes, notamment la protection des troupes contre les maladies infectieuses, l'atténuation des menaces posées par l'utilisation irresponsable ou néfaste des technologies biologiques et le développement accru de nouvelles ressources dérivées de la biologie synthétique telles que les nouveaux produits chimiques. , matériaux et revêtements avec des propriétés utiles et uniques.



Atteindre de tels objectifs ambitieux exigera toutefois des connaissances plus complètes sur la façon dont les éditeurs de gènes et les technologies dérivées, y compris les lecteurs de gènes, fonctionnent à diverses échelles physiques et temporelles dans différentes conditions environnementales, à travers plusieurs générations d'organismes. En parallèle, démontrer la capacité à contrôler avec précision les modifications génétiques, les allumer et les éteindre dans certaines conditions ou même inverser complètement leurs effets, sera primordial pour la traduction de ces outils en applications pratiques. En établissant des fondements empiriques et en supprimant des inconnues persistantes grâce à des démonstrations en laboratoire, les équipes de Safe Genes s'efforceront de réduire considérablement les risques inhérents à ces outils puissants.



"Le domaine de l'édition de gènes a progressé à un rythme incroyable, ouvrant la porte à des solutions génétiques auparavant impossibles, mais sans trop insister sur la façon d'atténuer les inconvénients potentiels", a déclaré Renee Wegrzyn, gestionnaire du programme Safe Genes. "DARPA a lancé Safe Genes pour commencer à affiner ces capacités en mettant l'accent sur la sécurité d'abord pour toute la gamme des applications potentielles, permettant à la science responsable de procéder en fournissant des outils pour prévenir et atténuer les abus."



L’histoire du développement du SIDA

selon le site reseauinternational :



Le Dr Boyd E. Graves 28 septembre 2002



Extrait du livre «State Origin: The Evidence of theLaboratory Birth of AIDS »



« La véritable histoire de l’origine du sida peut être retracée tout au long du 20ème siècle en commençant par 1878. Le 29 Avril de cette année les Etats-Unis ont adopté une «Loi fédérale de quarantaine ».



Les Etats-Unis ont fait un effort significatif pour enquêter sur les «causes» des épidémies. En 1887, l’effort a été renforcée grâce au «Laboratoire d’hygiène ». Ce laboratoire était dirigé par le Dr Joseph J. Kinyoun, un raciste pur et dur, qui servait l’idéologie eugéniste.



Deux ans plus tard, en 1889, nous avons pu identifier les « mycoplasmes », un agent transmissible, qui est maintenant considéré comme étant le cœur des maladies humaines, y compris le SIDA.



En 1893, nous avons renforcé la Loi fédérale sur la quarantaine et tout à coup il y a eu une explosion de la polio.



En 1898, nous savions que nous pourrions utiliser des mycoplasmes pour provoquer des épidémies, parce que nous étions en mesure de le faire chez les bovins et dans les plants de tabac.



En 1899, le Congrès américain a commencé à étudier la lèpre aux Etats-Unis.



En 1902, nous avons organisé une « observatoire d’évolution expérimentale » et avons pu identifier les maladies de nature ethnique.



En 1904, nous avons utilisé des mycoplasmes pour provoquer une épidémie chez les chevaux.



En 1910, nous avons utilisé des mycoplasmes pour provoquer une épidémie chez les volailles.



En 1917, nous avons formé la «Fédération de la Société Américaine pour la Biologie Expérimentale» (FASEB).



En 1918, le virus de la grippe tue des millions de gens sans crier gare. C’était un virus de la grippe modifié avec un mycoplasme aviaire pour laquelle les primates humains n’avaient aucune « immunité acquise ».



En 1921, le théoricien de l’eugénisme Bertrand Russell, soutient publiquement la «nécessité d’organiser des « fléaux » contre la population noire.



En 1931, des tests sont faits secrètement sur les Afro-Américains et expérimentons le SIDA sur les moutons.



En 1935, nous apprenons que l’on pourrait cristalliser le mycoplasme du tabac et qu’il resterait infectieux.



En 1943, nous commençons notre programme de guerre biologique. Peu de temps après, nous étudions les mycoplasmes chez les humains en Nouvelle Guinée.



En 1945, nous assistons au plus grand afflux de scientifiques étrangers de l’histoire dédiés au programme biologique américains. L’Operation Paperclip restera dans les annales comme étant l’un des programmes les plus sombres d’un gouvernement parallèle véreux faisant une fixation sur le génocide.



En 1946, la marine américaine engage le Dr Earl Traub, un biologiste raciste notoire.En mai, une séance de la Commission des Finances confirme l’existence d’une arme biologique « secrète ».



En 1948, nous savons que les États-Unis ont confirmé l’approbation de «l’élaboration d’un projet » dans lequel la question de la surpopulation de certains groupes raciaux est évoquée.



Un mémo de George McKennan du Département d’État permet de mettre en exergue le mensonge eugéniste nécessaire au génocide de millions d’innocents.



En 1949, le Dr Bjorn Sigurdsson isole le virus VISNA. Visna a été crée par l’homme et partage une partie de l’ADN du VIH. Voir, Proceedings of the United States, NAS, Vol. 92, pp. 3283 – 7, (11 Avril, 1995).



En 1951, nous savons maintenant que notre gouvernement a mené sa première attaque de virus sur les Afro-Américains en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, des cageots sont infectés afin de découvrir combien de manutentionnaires noirs en Virginie seraient atteints d’un virus placebo.Ils ont également infecter expérimentalement les moutons et les chèvres. Selon l’auteur Eva Snead, la première conférence mondiale sur un virus semblable au SIDA a lieu.



En 1954, le Dr Bjorn Sigurdsson publie son premier article sur le virus Visna et s’impose comme le « grand-père du virus du sida. » Il va rencontrer la concurrence du Dr Carlton Gajdusek.



En 1955, ils réussissent à créer artificiellement le virus de la mosaïque du tabac. Les Mycoplasmes seront toujours au cœur du programme de guerre biologique US.



En 1957, le futur président américain, Gerald Ford (ndlr: un franc-maçon du 33ème degrés, autant dire un sataniste pur et dur) et quelques autres donnent au Pentagone la permission de déployer des agents biologiques pathogènes. Il n’y a pas de cas signalé de SIDA avant 1957, date de la création du « special operation x » (La SOX), programme qui a servi de prototype pour le programme du « virus spécial » qui commencera en 1962.



En 1960, Nikita Khrouchtchev était au courant de l’arme biologique. Sa déclaration de 1960 restera longtemps le reflet de l’arrogance de la collusion secrète entre le communisme et la démocratie. Les deux pays s’accordent en Novembre 1972 pour la réduction de la population noire.



En 1961, le scientifique Haldor Thomar publie que les virus provoquent le cancer.



En 1995, lui, Carlton et Gajdusek informent la National Academy of Sciences que «l’étude sur le visna sur les moutons serait le meilleur essai pour d’éventuels médicaments contre le HIV. »



En 1962, sous couvert de recherche sur le cancer, les États-Unis tracent le chemin pour commettre des meurtres prémédités, le programme « Spécial Virus » commence le 12 Février. Dr. Len Hayflick met en place un laboratoire de mycoplasme à l’Université Stanford. On pense que le programme « Spécial Virus » a commencé en Novembre 1961 avec un contrat de Pfizer.



À compter de 1963 et les années suivantes, le programme « Spécial Virus » menait des compte rendus annuels au Hershey Medical Center, Hershey, en Pennsylvanie. Les réunions annuelles sont emblématiques de la nature agressive de la recherche des E.U. sur le développement du SIDA.



En 1964, le Congrès des États-Unis a donné son plein appui à la recherche sur le virus de leucémie / lymphome (SIDA).



En 1967, l’Académie nationale des sciences a lancé un assaut à grande échelle sur l’Afrique. La CIA (Division Technical Services) accepte son programme secret d’inoculation.



En 1969, 18 Juillet, Fort Dietrick informe des scientifiques dans le monde et le Pentagone demande davantage d’argent, ils savent qu’ils peuvent fabriquer le SIDA. La note de service secrète sur le « Surpeuplement » de Nixon au Congrès marque le début de la chaîne de l’holocauste du SIDA.



En 1970, le président Nixon (ndlr:Franc-maçon) signe PL91-213 et John D. Rockefeller (ndlr: illuminati), III est devient «tsar de la population. » Le Mémo de Nixon relatif à la sécurité nationale ne laisse aucun doute quant à la nature génocidaire du dépeuplement.



En 1971, Sortie du Compte Rendu n°8. L’organigramme (p.61) reste à tout jamais l’acte de naissance du SIDA en laboratoire.Le rapport d’avancée n ° 8 est délivré. Au fil du temps, le programme Spécial Virus produira 15 rapports et plus de 20.000 notes scientifiques. L’organigramme constitue le lien entre tous les documents scientifiques, l’expérimentation et les contrats des Etats-unis. Il restera « manquant » jusqu’en 1999. Les scientifiques du monde entier sont stupéfaits. L’organigramme prendra tout son sens au cours du 21ème siècle. Il apparaît aussi que les expériences poursuivies dans la Phase IV-A de l’organigramme offrent la meilleure piste vers une thérapie plus efficace pour les porteurs du VIH/SIDA. Les 60 premières pages du Compte Rendu n°8 du programme Spécial Virus dévoilent de façon probante le but de l’opération. En Juin 1977, le programme Spécial Virus avait produit 66 000 litres de SIDA. Le virus du SIDA était ajouté aux vaccins envoyés en Afrique et à Manhattan. Cependant, grâce à la franchise d’auteurs tels que le Dr. Robert E. Lee, nous apprenons que le Laboratoire de Mycoplasmes de Stanford publie un des premiers rapports incluant le terme SIDA dans son titre : « Infections Virales chez l’Homme Associées au Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise ». Le scientifique initial, le Dr. Thomas Merigan, était « conseillé » dans le programme Spécial Virus



Le compte rendu n ° 8 page 104-106 prouve que le Dr Robert Gallo travaillait secrètement sur le de développement du virus avec le plein appui du secteur du gouvernement américain qui cherchait à tuer ses concitoyens. Dr Gallo ne peut pas expliquer pourquoi il a exclu son rôle de «chef de projet» pour le programme Spécial Virus dans sa bibliographie. Les premiers travaux et découvertes du Dr Gallo peuvent être mis en relation avec l’organigramme de 1971. Nous savons maintenant comment chaque expérience s’y imbrique. La logique de recherche est une preuve irréfutable de l’existence d’un « Manhattan project » visant à élaborer un cancer contagieux qui tue sélectivement. Le document de 1971 du Dr Gallo est d’ailleurs identique à son annonce faite en 1984 sur le SIDA.



Le compte rendu n ° 8 page 273-286 prouve que nous avons inoculé le sida à des singes. Depuis 1962, les Etats-Unis et le Dr. Robert Gallo ont infecté des singes et les ont relâchés dans la nature. Ainsi, même des scientifiques du gouvernement sont stupéfaits de constater l’apparition soudaine du HIV-1 et HIV-2 chez deux espèces de singes d’origines différentes, au cours des cent dernières années. Une étude japonaise de 1999 révélera finalement l’origine anthropique du virus du SIDA chez les singes. Les résumés des expériences faites sur les singes prouvent définitivement que le virus d’immunodéficience simienne est également fabriqué par l’homme.



En 1972, les Etats-Unis et l’Union soviétique signent un accord biologique qui signe l’arrêt de mort de la population noire. L’accord de 1972 pour la collaboration et la coopération dans le développement d’agents biologiques offensifs fait toujours partie de la politique des Etat-Unis.



En 1973, le scientifique de renommée mondiale, Garth Nicolson fait un rapport sur son projet, «« Rôle de la Surface Cellulaire pour Echapper à la Surveillance Immunitaire » (Role of the Cell Surface in Escape From Immunological Surveillance). Son rapport est accompagné de sept articles publiés. Le Dr.Nicolson a travaillé en collaboration avec le programme Spécial Virus de 1972 à 1978. Il est considéré par certains comme étant le collaborateur de la côte ouest du Dr Gallo. Il est fortement suspecté qu’en raison du Dr.Nicolson, le Dr Robert Gallo et le Dr Luc Montagnier se seraient secrètement rencontrer en Californie du Sud pour se mettre d’accord sur ce qu’ils pourraient dire et ne pas dire sur le programme de développement du « spécial virus ».



En 1974, Henry Kissinger (ndlr: Franc-maçon de 33ème degrés) produit son NSSM-200 (plan américain de lutte contre la surpopulation). Il est le seul sujet de discussion lors de la Conférence mondiale de la population à Bucarest, en Roumanie. Les hommes de l’ombre avaient gagné, tout le monde était d’accord pour secrètement abattre la population africaine. Aujourd’hui, c’est l’Afrique et d’autres qu’ils considèrent indésirables. Demain, cela pourrait être vous.



En 1975, Le Président Gerald Ford signe le Mémorandum de Défense de la Sécurité Nationale n°314. Les Etats-Unis implémentent le NSSM-200 de Kissinger .



En 1976, les Etats-Unis produisent le compte rendu n ° 13 du programme « Spécial Virus ». Le rapport prouve l’existence d’accords internationaux des États-Unis avec les Russes, Allemands, Britanniques, Français, Canadiens et Japonais. Le complot visant à tuer des Noirs a un large soutien international. En Mars, la production du virus du sida commençet, en Juin 1977, le programme avait produit 66 000 litres de SIDA. Le président Jimmy Carter autorise la poursuite du plan secret pour abattre la population noir.



En 1977, le Dr Robert Gallo et les scientifiques soviétiques se réunissent pour discuter de la prolifération des 66 000 litres de SIDA. Ils intègrent le SIDA dans le vaccin de la variole pour l’Afrique et le vaccin expérimental de l’hépatite B pour Manhattan. D’après les auteurs Juin Goodfield et Alan Cantwell, le lot n ° 751 a été administré à New York à des milliers de personnes innocentes. Ce gouvernement ne sera jamais en mesure de réparer le mal fait aux personnes pour le viol sociale, l’humiliation et les préjudices faits aux personnes qui font face au VIH / SIDA quotidiennement. Les hommes de l’ombre avaient calculé avec précision que vous ne vous soucieriez pas de la mort de noirs et d’homosexuels. En fait, vous ne vous souciez pas que près d’un demi-million de vétérans de la guerre du Golfe soient infectés par quelque chose de contagieux. Bientôt, il n’y aura plus de population noir ni de militaires handicapés, les Blancs âgés commenceront alors soudainement à mourir et vous n’auraient toujours rien compris.» Cela vous permettra peut être de mieux comprendre la situation.

Cette vidéo réalisée par le docteur Léonard Horowitz confirme les recherches du Dr Grave. Le Dr gallo y est pris en flagrant délit de mensonge en fin de vidéo. (Si quelqu’un veut se dévouer pour une VOSTFR…)













Soudain, tout comme le président Nixon l’avait prédit, le nombre de morts explosait. Le 4 Novembre 1999, la Maison Blanche annonçait, ….

« Dans un délai de cinq ans, tous les nouveaux infectés par le VIH aux Etats-Unis seront afro-américains …. »Il faudra tôt ou tard que nos experts soient autorisés à prendre en compte l’histoire de ce programme de virus. Il serait invraisemblable, sans cela, de tenter d’élucider l’étiologie du SIDA.



Davantage de détails sur l’histoire du programme de virus secret peut être trouvé dans les archives du Dr. John B. Moloney. L’examen des fichiers du Dr Moloney permettra encore d’identifier d’autres dates et archives qui correspondent à l’une des plus grande prolifération de maladie dans l’histoire de la race humaine. Nous avons trouvé le chaînon manquant. Le fondement de la logique logique de recherche d’un programme fédéral destiné à tuer. Nous pouvons identifier quelques-unes des personnes qui ont travaillé dans l’ombre comme les Drs Robert Gallo et Garth Nicolson. Connaissant les mécanismes d’attaque par lesquels nous pouvons stopper le SIDA, il est désormais temps que plus personne ne puisse être touché par cette chimère de mycoplasme synthétique.



Aider ceux d’entre nous qui sont encore là pour réaliser une vie épanouie et contributive. Nous sommes tous un même peuple.



Le 28 Septembre 1998, j’ai déposé une plainte contre les Etats-Unis pour la «création», «production» et «prolifération» du SIDA. Le 7 Novembre 2000, la cour d’appel s’aligna sur la décision du tribunal de première instance jugeant que l’allégation de fabrication du SIDA était « sans fondement ». » Le monde attend toujours que la cour se prononce sur les éléments de ce dossier. Le tribunal ne peut pas continuer à simplement écarter nos experts et l’organigramme du gouvernement.(ndlr: et pourtant si…il suffit que la cour soit composée de franc-maçons qui sont tenus par serment de s’entre-aider et le tour est joué: c’est beau la justice n’est-ce pas?).



On m’a demandé de donner mon point de vue en ce qui concerne le programme fédéral MK-NAOMI. Le signle MK-NAOMI est le nom de code prévu pour désigner le développement du SIDA. La partie «MK» sont les initiales des deux co-auteurs du virus du SIDA, Robert Manaker et Paul Kotin. La partie « NAOMI » signifie « les noirs ne sont que des individus temporaires. » ( Negroes are Only Momentary Individuals). Le gouvernement américain continue à orchestrer le silence des très hauts échelons du Congrès et des militaires. À l’heure actuelle, personne ne prend ses responsabilités. Les honnêtes gens finiront par créer un tsunami d’indignation dans l’opinion public. Nous ne pouvons pas permettre à l’Etat un droit autocratique de gouverner en dehors de la constitution. Notre société est structurée de façon à dissimuler les crimes d’Etat, tout en punissant les citoyens pour des délits mineurs. Leur stratégie est basée sur la confusion générale qu’ils peuvent créer en manipulant les médias. Ils sont très habiles à ce jeu là. Nous devons nous concentrer sur la présentation régulière de l’organigramme qui est le chaînon manquant qui prouve l’existence d’un programme de recherche coordonné pour développer un virus du cancer qui détruit le système immunitaire.



Cette compilation de documents judiciaires et de correspondances est l’accomplissement du véritable effort d’un homme afin de résoudre le mystère de l’origine du sida. Nous avons trouvé l’origine du SIDA, c’est nous.



~ Boyd 'Ed' Graves 7 Juillet 1952 au 18 Juin 2009

L’origine du SIDA est aussi à l’origine de presque tous les virus du cancer qui existent. Le Lymphome, la leucémie et le SIDA sont une petite partie d’une longue liste de maladies crées par l’homme. Ces cancers ont été développés dans un endroit appelé Fort Dietrich, Maryland, États-Unis, dans une installation de l’armée. En 1971, Fort Detrich changea de mains, et sous le couvert de l’Institut national de la Santé (NIH) la «recherche» biologique a continué, après que le président Nixon ait déclaré que les Etats-Unis réduiraient le financement et l’arrêt de la «recherche» biologique, en fait, ce financement pour la recherche biologique a augmenté en 1970 avec l’appropriation de 10 millions de dollars pour créer un virus de suppression immunitaire « pour lequel aucune immunité naturelle ne pouvait être obtenu ».



L’OMS est dirigée par l’ONU et à son tour, l’OMS répercutent les plans du nouvel ordre mondial sur le peuple. Les vaccinations de masse, les pénuries alimentaires, les prédictions pandémie.



Si vous n’êtes pas déjà au courant du but de l’ONU, l’OTAN, l’OMS, l’AMA (American Medical Association), faites des recherches, l’information n’est pas si difficile à trouver, vous avez juste à regarder dans la bonne direction.



l’AMA a été créée pour stopper les établissements d’enseignement de santé alternatifs aux États-Unis et pour faire en sorte qu’il ne soit possible de se former que dans les universités. C’est pourquoi la plupart des médecins ne connaissent pas les bienfaits de l’oxygène et la vrai santé et ne connaissent pas grand chose comme remèdes.



Comme Hippocrate le disait: « soyez votre propre médecin ».



Nous avons été tellement endoctrinés à penser que notre santé est si complexe, et avons appris qu’il n’y a pas de remède de fond pour la maladie, mais la vérité est que la maladie humaine est soignable facilement, la toxicité externe et le cancer crée par l’homme est une autre chose, mais là encore il existe des remèdes avec une variété d’options, qui sont tenue à l’écart du peuple par la mafia médicale aux commandes car «un malade guéri est un client perdu».







