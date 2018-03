La terreur d’un nom

Continuez à m’appeler "terroriste"jusqu’à ce que j’en devienne un.Continuez à me traiter comme un terroristeEt je me comporterai comme tel.Continuez à bombarder mes villes, mes écoles,À bulldozer mes oliviersEt à encercler mes villages par un murJe déclarerai alors le terrorisme légal …Et d’intérêt national !!Pendez mon Saddam et bombardez mon BeyrouthJe n’en résisterai pas moinsBombardez mon Tripoli e bombardez mon autre Tripoli*bombardez Bagdad et Jénine......Je résisterai d’autant plus !Laissez ma soeur décider elle-mêmeCe qu’elle veut faire de son voile.....Laissez la démocratie croître naturellementet ne nourrissez pas artificiellement tous nos dictateurs....Ne m’appelez pas terroriste du haut du cockpit de votre B52Je résisterai.....Ne m’appelez pas terroriste depuis le 10 Downing Street.Je vous rappellerai Lord BalfourM'appeler quoi que ce soitNe fera pas non plus de vous un meilleur monstre.M’appeler un combattant de la résistancene vous rendra pas non plus moins criminelVous êtes ce que vous êtes….et m’appeler terroriste ne vous changera pas !!Rendez-moi mon pays et ma destinéeet je ne serai plus votre terroriste.NdTTripoli en Libye et Tripoli au Liban