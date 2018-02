La stratégie du mensonge politique de la communauté internationale

De nos jours on constate que de plus en plus de politiciens qui mentent outrageusement, et font du mensonge leur politique et leur stratégie, sans véritablement se soucier des conséquences d'un inévitable démenti pour réparer le mal. La force que le pouvoir de l’argent leur livre les incite à outrepasser bien leurs prérogatives institutionnelles face à la force de ceux qui empêchent que le mal se propage.

Peut importe que le mensonge soit grossier, qu’il soit contester ou désavouer car derrière il se cache toute une stratégie de communication qui cache bien des intérêts de lobbies prédateurs.

Car ce qui compte le plus c’est que ce mensonge provoque une réaction spontanée qu’elle soit émotionnelle ou autre mais enfin de compte derrière l’enfantement de cette émotion il ya toujours une réaction active pour ceux ou la citoyenneté veut dire bien des choses par contre lorsque la société est sous le poids du pouvoir malsain, la réaction sociale est passive elle réagit en fin de compte dans son sens ce qui incitera la société d’infléchir la conviction citoyenne pour se mettre dans la conformité avec cette mauvaise réaction et la nous confirmons par les préceptes de la théorie de « Leon Festinger » dans sa théorie de psychologie sociale portant sur la théorie de la « dissonance cognitive » lorsque les circonstances amènent une personne à agir en désaccord avec ses croyances, cette personne éprouvera un état de tension inconfortable appelé dissonance, qui, par la suite, tendra à être réduit, par exemple par une modification de ses croyances dans le sens de l’acte (parce que c'est très inconfortable d'avoir agi à l'encontre de ses convictions et de ses propres principes).

Presque tous les présidents de ce monde dans ce présent contexte économique et politique mentent outrageusement sans s’inquiéter ou s’embarrasser des conséquences de ces mensonges qui ne relèvent pas de la théorie de la « dissonance cognitive » mais plutôt d’une toute autre « théorie de la consistance »

Les présidents de l’occident mentent outrageusement ils sont relayés par les « merdia vision » et la « pressetitution » tout en se voulant objectifs du fait de l’habillement du mensonge par la vérité pour que les peuples bien polis et bien éduqués ne vont certainement pas protester contre ce mensonge éhonté , le mensonge est fait de l’intox et de la désinformation. Il est de sorte que

depuis des décennies, la question palestinienne est présentée comme un conflit entre deux camps de force égale par un occident hypocrite et menteur à la fois car le contexte de la colonisation qui dure en Palestine non reconnue par la gardienne de la paix, suivit des implantations illégales qui se construite minute par minute , les exécutions extrajudiciaires ne font pas partie de l’information car la censure n’existe pas chez eux , l’acharnement des démolitions de maisons pour conquérir un état de fait est un fait banal qui relève des faits divers, de l’apartheid qui persiste sans le mentionner, les arrestations arbitraires passée sous silence dans un fameux état de droit et les détentions administratives devenue monnaies courantes et ne représentent que des notes de bas de page dans leurs discours merdiers. Le mot colonialisme n’est jamais mentionné et n’est pas mentionné dans ces « merdias » et « presstituées » parce qu’il évoque les crimes et les génocides d’une époque d’un passé récent que les puissances occidentales préfèrent oublier et faire valoir les droits de l homme qu’ils avaient promulgué pour être bafoué ailleurs.

Il ne faut pas espérer dans l’immédiat , que cela changera en Palestine tant que cette mauvaise vision coloniale ne sera pas remise en question et que les médias grand public ne seront pas obligés de changer de discours qui aille vers la vérité conformément au droit positif et naturel.

Il faut que beaucoup plus de personnalités de culture, de medias, de stratèges dans ce mauvais monde pour qu’ils prennent une nouvelle conscience de ce qui se passe réellement en Palestine, mais aussi que les rapports de forces changent en faveur de la résistance de toute nature pour que la pression oblige les gouvernements à changer de position et à cesser de soutenir le projet colonial d’Israël. Tant que l’enfant Palestine est considéré comme terroriste et le colon juif avec son char ou sont fusil est qualifié comme un civilisé bien tranquille ce monde restera maudit et tout ceux qui préfèrent cette situation ne peuvent être que des méchants

Entretenir le discours médiatique mensonger actuel ce n’est pas seulement se rendre complice de l’oppression des Palestiniens par Israël, c’est quelque part aussi l’encourager et le résultat est flagrant la « presstitution » et les « merdias » font de la diversion pour épargner le mal qu’Israël fait aux palestiniens comme crimes et spoliation et… et.. les exemples sont nombreux, le Yémen, la somalie l’irak…..



Par conséquent l’opinion mondiale de base que vise la communauté internationale ( occident-USA et Israël) constitué majoritairement de la classe moyenne européenne et américaine cette classe source de l’opinion qui permet de développer le plus naturellement une méfiance, une défiance même à l'égard de l'élite et des grands médias. Donc, s'ils critiquent de temps à autre la communauté internationale c'est qu'elle dit la vérité, qu'elle a raison, qu'elle n’est plus leur ennemi ... et donc leur allié ou la démocratie s’interfère malicieusement. En voulant démonter le mensonge, les "élites" ne font que renforcer leur predateur

Par ailleurs, un politologue et économiste européen ( italien Piccardo Petrella) analyse très objectivement l’intérêt des occidentaux il affirme que “la guerre est l'activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et informatique

Certes nous le savions déjà, il est important ici de le rappeler car nombreux sont ces élites vivant en Occident et partout ailleurs qui ignorent complètement la réalité de ce bas monde.



En effet, les dirigeants occidentaux et Américains détruisent volontairement les pays souverains via la guerre par des mensonges afin de faire vivre et fructifier leurs économies. Donc, il serait tout a fait normal pour eux d’encourager les guerres et de préparer des stratégies pour que la guerre se fasse car la plupart des pays occidentaux ,Américains, russes et chinois fabriquent des armes de destructions massives ou biologiques n’ont pas seulement pour faire la guerre aux autres pays mais aussi pour en vendre aux plus nouveaux demandeurs sur le marché notamment des « groupes armés » et terroristes ainsi que des « groupes rebelles » qui s'opposent aux gouvernants dit corrompues sinon voyous .



cet éminent italien explique que la guerre est devenue le plus fructueux des business actuel. Moins le monde est au courant de ce business, plus ce business est florissant ! Il affirme aussi que tout l'argent vient d'Afrique du moyen orient et de l’Asie et que ce sont les occidentaux et les USA qui appauvrissent ces régions ils font tout pour garder ce droit de faire de la prédation de la vie par le biais du mensonge.

BENALLAL MOHAMED

*Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

*Blog contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme

*https://www.ladepeche.fr/article/2016/09/26/2426748-humanite-vas-debat-riccardo-petrella-universite-champollion.html « Humanité, où vas-tu ? »: débat avec Riccardo Petrella à l'université Champollion