La résistance syrienne face au défi de la DRS

-Le service psychologique de la DRS vient, encore une fois, de faire parler de lui cette fois en Syrie, ou l'opposition a, à en croire la presse progouvernementale, brulé l'emblème national algérien et ce, en guise de représailles à la position de la diplomatie algérienne qui s'oppose à toutes interventions militaires en Syrie qui aurait pu mettre un terme aux carnages et sauver autant de vies humaines menacées d'extermination. Tout comme il l'a fait avec Moubarak et Ali Abdallah Salah du Yémen ,en Tunisie ou il s'est joint aux sympathisants de BENALI pour saper les efforts d'un peuple déterminé à démanteler les structures illégitimes de ce régime honni en contribuant à l'entretien des émeutes ajoutant ainsi à la confusion et avec KADAFI ,aidé logistiquement et aux cotés de qui les agents de la police politique algérienne ont combattu pour se prémunir contre la progression du tsunami des révoltes.

-Une attitude perçue à juste titre comme un feu vert pour le régime de DAMAS de poursuivre en toute impunité les massacres collectifs contre un peuple éprouvé par plusieurs décennies de totalitarisme et dont le tort est de revendiquer son droit de vivre dans la dignité refusant le fait accompli de l'oligarchie AL ASSAD aux services d'Israel et à propos de laquelle BENJAMIN Netanyahu a dit:" Il n'est pas dans l'intérêt de l'Etat hébreux que le régime de DAMAS- qui constitue pour son homologue algérien l'ultime rempart contre le printemps arabe et le dernier morceau du puzzle de la dictature arabe dont la popularité des leaders n'a jamais fait l'unanimité des peuples- chute".Si sur le plan des persécutions le régent de Damas n'a rien à envier à ses compères fidèles à leur passé de satellites de l'ex-URSS, il n'en demeure pas moins qu'il reste le seul parmi les tyrans à narguer l'opinion publique internationale en exhibant les penchants sadiques d'un tortionnaire qui se délecte des souffrances de ceux qui lui ont fait confiance en le hissant à la magistrature supreme du pays.

-La répression sauvage et impitoyable menée par la machine de guerre mobilisée par BECHAR, dont le père s'est déjà illustré en faisant de Hama en 1982 une ville martyr ou plus de vingt mille personnes périrent, dont l'isolement croissant aussi bien au niveau régional qu'international s'accentue rétrécissant sensiblement sa marge de manœuvres, dénote toute la haine viscérale que cette famille voue au peuple syrien et explique l'ampleur du désastre au quotidien sur fond de complicité et d'immobilisme de la communauté onusienne habituée à se constituer ,dans ce genre de situation ,en coalition pour défendre les valeurs universelles des droits de l'homme contre toutes formes d'oppression mais qui parait cette fois manquer de fidélité à ce principe au grand dam des populations civiles promises à davantage de souffrances et de sacrifices dans le contexte d'une ligue arabe influencée par le Qatar et qui met les bouchées doubles pour avoir sa peau et une communauté internationale pour la première fois incapable de ramener ce président hors-la-loi à la raison eut égard aux dissensions au sein du conseil de sécurité à l'avantage de la dictature syrienne qui ne demande pas mieux pour persévérer dans ses atrocités.

-Maintenant que le soutien algérien à NERON de Syrie, qui puise son impunité dans les vétos de la Chine et de la Russie qui a de plus en plus de difficultés pour éviter la rupture de son dernier bastion dans la région, est désormais établi(les raisons invoquées étant évidemment comme toujours la préservation de l'intégrité territoriale de ce pays qui fait office d'arrière-cour d'Israël à travers les hauteurs du Golan),cette accusation fortuite intervient dans le double objectifs d' escamoter cette compromission qui ne fait honneur ni au peuple algérien qui en est exempt, ni aux initiateurs de l'idée dont elle est loin d'exprimer l'attachement à l'emblème national qui est le dernier de leurs soucis et compromettre les officiers dissidents qui ont pris la responsabilité historique de braver leur propre structure militaire pour protéger leurs concitoyens ,les villes et les villages soumis aux bombardements systématiques par une logistique militaire acquise grâce aux apports des contribuables syriens aujourd'hui exposés aux dangers d'un régime déterminé à faire de son propre peuple des sujets en instance d'exécution, honorant ainsi leur rang de soldats combattant la tyrannie pour sauver leur peuple. Et qui doivent faire face à un autre défi inattendu, celui de la police politique algérienne qui fait d'un acte présupposé et saugrenu un évènement à défrayer la chronique en incriminant des gens qui ont d'autres chats à fouetter, étant préoccupés à collecter la solidarité internationale pour faire aboutir leur cause, enterrer leurs morts et administrer les soins aux blessés au fur et à mesure que les circonstances le permettent et ce, à travers les gesticulations d'un système en train d'abattre ses dernières cartes et dont le génie vise à indisposer un large public algérien acquis à la cause du peuple syrien contre ces braves guerriers montrant ainsi les signes précurseur d'affaissement, oubliant dans la foulée que ces manières sont loin de produire leurs effets chez un peuple lui-même victime de ses despotes, mais toujours réceptif à leurs yeux à la propagande et disposé à cautionner leurs dérives au nom du sempiternel alibi de la sauvegarde de l'unité nationale.