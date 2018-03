MONDE

La réponse du berger à la bergère

Monsieur Bertrand Delanoé a décidé contre tout bon sens et en dépit de l’intérêt de la ville dont il est le maire de recevoir officiellement l’agent de la CIA, le Dalaï Lama et de lui accorder le statut de citoyen d’honneur. Cet acte a pris place dans le cadre d’un programme politico-insurrectionnel visant à démembrer la République Populaire de Chine et à l’amputer de plusieurs parties de son territoire (le Tibet avec le concours du Dalaï Lama) pour en fin de compte démettre le Parti Communiste Chinois.



Deux tentatives précédentes, identiques dans leurs objectifs, ont déjà eu lieu lors du défilé de flamme olympique à travers Paris, troublé par des exaltés antichinois. Puis une seconde fois lorsque le président français a déclaré soumettre sa présence à l’ouverture des JO à une certaine renonciation de la République Populaire de Chine à sa souveraineté sur tout son territoire.



Les Chinois, peuple et gouvernement, ont réagi très vigoureusement. Le gouvernement français a envoyé des émissaires spéciaux présenter ses excuses et promettre qu’on ne l’y reprendrait plus jamais.



Cette fois-ci, l’initiative a été laissée à Monsieur Delanoé. Qui nous fera croire que le Président de la République n’a pas de moyens de rétention contre une décision qui a une incidence directe sur les relations de politique étrangère de la France ? De plus, les membres UMP et PCF de la municipalité de Paris



La décision de la mairie de Paris avait été prise lors d’un Conseil municipal en 2008 où les représentants de l’UMP et du PCFse sont abstenus. C’est une manière de dire : « faites, mais sans nous ».

Ce vendredi 5 juin 2009, la section du PCF du XVème arrondissement a écrit dans sons site Internet :

L’explication de la non participation au vote du groupe UMP au Conseil de Paris par Jean-François Lamour en témoigne, allant jusqu’à citer un exemple de coopération harmonieuse entre Chinois et Tibétains.

Nous regrettons que les élus étiquetés PCF n’aient pas voté contre le vœu [des ennemis de la Chine] et se soient bornés à contester la personnalité du Dalaï-Lama tout en affirmant « comprendre et respecter » la démarche du Maire et partager la condamnation de la Chine.

Ce texte en dit long sur un PCF à la dérive et qui a perdu le contact avec sa base sociologique et qui a fait, à lui seul, à peine 1% lors des dernières élections européennes.



Les citoyens français intéressés par la paix, le respect de l’intégrité territoriale des Etats, l’abandon de toutes les formes de politique de prédation internationale ont à chaque fois dénoncé les opérations anti-chinoises.



Nous renouvelons ici l’expression de notre amitié et de notre soutien au peuple chinois, à la République Populaire de Chine et au Parti Communiste Chinois qui a porté le pays au niveau élevé où il se trouve aujourd’hui. Nous ne sommes pas des inconditionnels de qui que ce soit ; nous voyons le chemin qui reste à faire. Mais nous voyons tout le chemin parcouru et nous constatons que la société chinoise continue d’évoluer très rapidement dans la voie du progrès et cela dans la paix et la stabilité.



Par contre, nous constatons que les aventures auxquelles s’est prêté le maire de Paris va occasionner des sanctions contre la ville de Paris et peut-être contre d’autres ville parisiennes. En effet, il ne fallait pas prendre la Chine et les autorités de la ville de Pékin pour des gens sans moyens que l’on peut blesser sans réponse. Et celle-ci était prévisible :la ville de Paris devra se passer des touristes chinois de la région de Pékin et peut-être d’autres villes de Chine (le problème de l’intégrité territoriale concerne naturellement tous les Chinois).

En 2007, Paris avait reçu plus de 700 000 touristes chinois. A raison de 100 euros de dépense par jour et par personne, cela représente environ 70 millions de recettes en moins. Monsieur le maire de paris aime à jouer la démagogie en traduisant souvent les grosses sommes en nombre de crèches ou en demandant à son administration de diminuer son train de vie de 15%.



70 millions d’euros, ce la représente combien de salaires, combien de crèches perdues à cause d’un agent de la CIA, le Dalaï Lama ? Et encore, ce calcul sommaire est une approximation a minima…



On voit à quel point le geste provocateur de Bertrand Delanoé était déplacé t contraire aux intérêts français. Les Parisiens s’en souviendront lors des prochaines élections municipales.



Je vous propose de lire la dépêche de l’agence Chine Nouvelle dont je viens de décrypter le sens et d’évaluer la signification financière.



abdellah.ouahhabi@online.fr



Autres articles UNE SIMPLE PETITE QUESTION

Washington met à exécution un plan de guerre mondiale

Pourquoi la Palestine ?

Le professeur Ramadan victime d'une parodie de justice.

Le chemin de la prise de la Mecque et de Médine commence à Jérusalem La Chine proteste contre le titre de "citoyen d'honneur" de la ville de Paris au dalaï lama 2009-06-09 16:15:29 BEIJING, 9 juin (Xinhua) -- La Chine a protesté mardi après la remise du titre de "citoyen d'honneur" au dalaï lama par le maire de Paris, qualifiant cet acte de grave perturbation aux relations sino-françaises. "Nous sommes fortement indignés et nous y opposons fermement", a souligné Qin Gang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse. Selon des informations, le maire de Paris, Bertrand Delanoe, a rencontré le dalaï lama dimanche et lui a remis un certificat de citoyen d'honneur lors d'une cérémonie tenue dans la capitale française. "Il s'agit d'une autre provocation ouverte contre le peuple chinois après que le conseil municipal avait voté l'année dernière pour accorder ce titre de citoyen d'honneur au dalaï lama", a rappelé le porte-parole. "Un tel acte indigne fortement le peuple chinois", a ajouté le porte-parole, ajoutant qu'elle allait inévitablement saper la coopération entre Paris et les autres villes chinoises et perturber les relations sino-françaises. La Chine a une position claire, persistante et ferme à propos du problème du Tibet, qui est lié aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations politiques importantes du pays, a-t-il poursuivi. Ce problème concerne également la souveraineté et l'intégrité territoriale de Chine, ainsi que le sentiment national de 1,3 milliard de Chinois. Les relations sino-françaises ont rencontré des difficultés sérieuses tout récemment à cause du problème du Tibet. C'est grâce aux efforts conjoints d'hommes clairvoyants des deux pays que les relations ont pu reprendre la bonne voie de développement sain, a-t-il indiqué. "Nous espérons que la France pourra attacher de l'importance aux progrès ayant coûté de grands efforts, appliquer les accords concernés conclus entre les deux parties, faire des efforts pour éliminer toutes les interférences et promouvoir le développement sain et stable des relations bilatérales", a souligné le porte-parole. Il a demandé à Paris d'arrêter tous les actes qui ingèrent dans les affaires intérieures de la Chine et de prendre des mesures efficaces pour corriger immédiatement ses erreurs. L'acte de la mairie de Paris a endommagé l'image de cette ville parmi le peuple chinois, a indiqué Qin en réponse à une question concernant la réaction du peuple chinois. Selon une enquête sur le site web de Global Times, plus de 87% des personnes interrogées se sont opposées fermement à l'acte de Paris et certaines ont même proposé de rompre les relations amicales entre Beijing et la capitale française. Paris doit prendre toutes les responsabilités, a fait remarquer le porte-parole, lui demandant de faire face sérieusement à la voix du peuple chinois et d'arrêter d'offenser le peuple chinois, afin de créer des conditions en faveur de la coopération avec les villes chinoises. Fin

ALTER INFO | MONDE | PRESSE ET MEDIAS | Flagrant délit media-mensonges | ANALYSES | Tribune libre | Conspiration | FRANCE | Lobbying et conséquences | AGENCE DE PRESSE | Conspiration-Attentats-Terrorismes | Billet d'humeur | Communiqué | LES GRANDS DOSSIERS