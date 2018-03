«La honte du gouvernement» : vives réactions face à la promulgation de la loi travail

Cette fois, c'est officiel : la fameuse loi travail est définitivement adoptée. Mardi 9 août, elle a en effet été promulguée par le chef d'Etat et publiée au Journal officiel de la République.



Le texte avait été adopté en dernière lecture par le Parlement le 21 juillet, à la suite d'une troisième utilisation par le gouvernement de l'article 49-3 de la Constitution, puis avait été validé le 4 août par le Conseil constitutionnel, après censure de cinq mesures secondaires.



Le #ConseilConstitutionnel valide la #LoiTravail : #Valls s'en réjouit, les Français, moins https://t.co/lAEbC1upyMpic.twitter.com/CDeBDzEUBp— RT France (@RTenfrancais) 4 août 2016



Décrite par une partie de la gauche comme défavorable aux salariés, la «loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels» a mobilisé contre elle les syndicats CGT et FO, des députés frondeurs, ainsi que des dizaines de milliers de manifestants tout au long du printemps. Le texte, en outre, s'est également attiré les foudres d'une partie du patronat qui reproche au gouvernement et au Parlement d'avoir dénaturé sa version initiale.



La ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui a porté ce projet de loi controversé, était satisfaite jeudi 4 août de l'approbation par la plus haute juridiction du pays d'un «progrès social», qui profiterait aux salariés comme aux entreprises.



#LoiTravail validée par le CC : un progrès social qui va profiter aux salariés et entreprises, et in fine à l’économie— Myriam El Khomri(@MyriamElKhomri) 4 août 2016



«Voulue par l'UE et promulguée contre la volonté des Français»



L'annonce de la publication de la loi au Journal officiel n'a toutefois pas fait que des heureux.



Le vice-président du FN Florian Philippot, qui s'est vigoureusement opposé à la loi El Khomri au cours des derniers mois, a dénoncé un texte voulu par l'UE et «promulgué par son serviteur Hollande contre la volonté des Français». Le leader frontiste a également sous-entendu que l'accès au pouvoir de son parti en 2017 permettrait son abrogation.



Voulue par l'UE, promulguée par son serviteur Hollande contre la volonté des Français... Vivement 2017 ! #LoiTravailpic.twitter.com/4ZyEAOhNyh— Florian Philippot(@f_philippot) 9 août 2016



A gauche, la sénatrice EELV Esther Benbassa a elle aussi insisté sur le décalage entre l'opposition de la majorité des Français à la loi et l'enthousiasme du gouvernement à son sujet.



La #loitravail publiée au JO. @MyriamElKhomri et @manuelvalls doivent être contents. Ils sont sans doute les seuls! https://t.co/xTZMXZjjRO— Esther Benbassa(@EstherBenbassa) 9 août 2016



«Le parti socialiste et le gouvernement viennent de promulguer leur arrêt de mort»



Un certain nombre d'internautes ont également exprimé leur indignation face à l'officialisation de la loi, contestée par une grande partie de la société. Certains ont accusé le gouvernement d'avoir mené à son terme un projet «honteux» et d'avoir bafoué les principes démocratiques...



Loi travail publiée : la honte du gvt Hollande— Costa Patrick (@CostaPatrick4) 9 août 2016



Apres 3 recours à l'article 49-3 de la constitution, la loi travail est publié au journal officiel ! Elle est où la démocratie ?— jessie(@CelikKelly) 9 août 2016



... tandis que d'autres ont préféré la voie de l'ironie pour exprimer leur amertume.



Champagne à tous !#LoiTravail #49.3 ×3

Merci pour ce cadeau, tube de l'été dans notre belle utopie de démocratie pic.twitter.com/laBesJjaxt— Lolo le dissident (@rutavax) 9 août 2016



La promulgation de la loi, ont avancé certains internautes en colère, devrait être extrêmement coûteuse pour le Parti socialiste lors des élections de 2017.



#LoiTravail : le @partisocialiste et le gouvernement viennent de promulguer leur arrêt de mort.— Le Spychologue(@LeSpycho) 9 août 2016



La loi travail, absurdité de ce gouvernement, il ferait mieux de rectifier le tir!!!, 2017 approche à grands pas!!!.— leroypatrick(@leroy575) 9 août 2016



@OnZeLeft Les traîtres et leurs collabos seront bientôt jugés dans les urnes, et ça va leur faire très mal. #LoiTravail— Xavier Damour (@Xavier76100) 9 août 2016



Enfin, des utilisateurs de Twitter n'ont pas manqué de souligner l'absence de mouvement social contre la loi travail durant cet été, après des mois de manifestations et de grèves générales régulières.



Bah alors, la Loi Travail est promulguée et personne ne fait grève ? Etonnante réaction.— Oseslation(@oseslation) 9 août 2016



La #LoiTravail promulguée et publiée aujourd'hui ms bizarrement en plein mois d'août on n'entend plus la @CGT ni Philippe Martinez #escrocs— lilitlse(@lilitlse) 9 août 2016



Une discrétion soudaine des opposants que certains commentateurs ont mis sur le compte, notamment, du phénomène estival «Pokémon Go»...



Les chasseurs #PokemonIVGo auront tt le tps de chercher les p'tites bestioles qd à la rentrée la #LoiTravail les aura fait victimes @LePG— R@msey (@Chyld_Linsoumis) 9 août 2016



Grosses manifs contre Loi travail

Attentats

Euro

Pokémons Go

Vacances

Publication Loi travail au Journal Officiel



France. Été 2016.— Broony(@Broony26) 9 août 2016