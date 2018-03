La condition humaine (I) : l’urolagnie d’une République classée X…

On savait déjà en 2011, grâce à Luc Ferry, que la pédophilie est un acte assez populaire chez une certaine classe politique française comme au sein de l’Eglise chrétienne. Il nous racontait alors comment un ancien ministre, probablement socialiste, s'était « fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons ». L'enquête ouverte en juin 2011 à Paris a été classée sans suite. Avec ou sans suite ? L’ancien homme fort de la planète, Dominique Strauss-Kahn, fréquentait des suites, et vous connaissez la suite. La suite est toujours sans suite.



Les passionnés de pornographie à l’américaine n’ont qu’à suivre l’actualité politique française en ce moment. Il y a de tout : teens, penthouse (rue du Cirque, 8e arrondissement !), pissing, lesbians and gay. En urinant dans la cabine d'un vol Paris-Dublin devant tout le monde, la star de cinéma Gérard Depardieu [1], a en réalité annoncé et lancé la décennie urinaire pour la France. Après la promulgation, le 18 mai 2013, de la loi autorisant le mariage homosexuel, certains Français, comme dirait Siné « n’ont plus besoin de chevaux, ils se chevauchent entre eux ». Et pendant ce temps-là, Dieudonné, l’autre « singe » mal-aimé de la République raciste [2], danse sa valse avec Valls. Mais pourquoi ils s’appellent tous « Val » en France ?



Inna Shevchenko, la chef de file des Femen, vient de recevoir un passeport français. Un simple « titre de voyage qui lui permet de voyager partout dans le monde, à l'exception de l'Ukraine » relativisent les responsables français. Pour sa naturalisation [3], elle ne sera probablement pas soumise à la condition de résidence habituelle de 5 ans, pour les deux raisons suivantes : « N'est pas soumis à la condition de résidence habituelle de 5 ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…)



- Avoir rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour la France.



- Avoir obtenu le statut de réfugié en France (…) »



Quel est donc ce fameux intérêt exceptionnel pour la France et quels sont ses services exceptionnels rendus à la France ?



J’ai cherché et j’ai trouvé. Inna Shevchenko a montré ses seins, sa petite culotte et a uriné comme l’aiment les enthousiastes de l'urolagnie [4]. La France fétichiste est donc séduite. L’urine a ses raisons que la raison ne connait point. Les candidats à la nationalité française connaissent désormais la recette. Boire, se retenir et aller proposer leur service exceptionnel à l’administration française.



II. Malraux et la dérive sexuelle désespérée de l’Occident…



Le sexe est un don de la nature mais en Occident on peut parler d’une vraie obsession. Une dérive. Dans son célèbre roman, La Condition humaine, Malraux montre comment l’homme occidental a trouvé dans le sexe et la drogue les moyens de supporter sa condition d’homme, et l’idée de la mort. Le moyen de supporter la « dépression collective » d’un Occident matraqué par une Eglise hypocrite [5], qui de peu, aurait invité Marie de Magdala (Marie-Madeleine) dans le lit de Jésus. Mais l’Eglise adepte de l’urolagnie spirituelle a préféré le vin[6]. Et les enfants aussi. Depuis, les fervents chrétiens s’arrosent et arrosent les autres comme ils peuvent.



« ─ il faut s’intoxiquer : ce pays a l’opium, l’Islam le haschich, l’Occident la femme… Peut-être l’amour est-il surtout le moyen qu’emploie l’Occidental pour s’affranchir de sa condition d’homme…



(…)



─ Mais l’homme peut et doit nier la femme : l’acte, l’acte seul justifie la vie et satisfait l’homme blanc. » fait dire Malraux à ses personnages [7].



Dans ses Pensées, Pascal développe l’idée qui semble inspirer Malraux, selon laquelle, l’homme serait incapable de regarder en face sa condition d’être mortel, il cherche alors mille causes d’agitation. D’où sa célèbre affirmation « Ils ne savent pas que ce n’est que la chasse, et non la prise qu’ils recherchent. ».



Si les Occidentaux et les Français s’agitent ainsi sexuellement, c’est qu’ils sont assez désespérés. Selon le « baromètre de la confiance politique », publié ce 13 janvier par le Centre de recherches politiques de Sciences Po, en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental, les Français s'enfoncent dans la « dépression collective ».



Le Cirque de la rue du Cirque peut commencer!



