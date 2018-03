La Grande Bretagne dément avoir un double standard concernant Isarël et l'Iran

Le Ministre des Affaires Etrangères David Miliband a démenti que le gouvernement Britannique utilise un double standard en imposant des sanctions contre l'Iran pour son programme nucléaire civil mais pas contre Israël, qui détient déjà des armes nucléaires.« Je ne pense pas que cela soit une contradiction », a déclaré Miliband Mardi aux contestations des Questions sur les Affaires Etrangères à la Chambre des Communes.Il a suggéré que la principale raison pour laquelle il n’y a pas de sanctions appliquées contre Israël était parce qu'il refuse d'accepter les conventions internationales, alors que l'Iran pourrait apparemment être puni parce qu'il les a signés.« L’Iran est un signataire du Traité de Non Prolifération. J’aurais voulu voir Israël signer lui-même le TNP depuis longtemps, mais il ne l’a pas fait», a déclaré Miliband aux députés Britanniques.Il est allé plus loin en affirmant que le programme nucléaire civil de l'Iran était plus dangereux que l'arsenal illégal existant d’armes nucléaires stockées par Israël.« Il est très clair dans le monde Arabe que bien que le programme Israélien puisse être regardé avec dédain, il n'a pas servi de base à la prolifération de masse dans le Moyen-Orient », a déclaré le Ministre des Affaires Etrangères.À la différence de la menace constituée par les armes nucléaires Israéliennes, il a affirmé que le programme de développement de l'Iran « servira précisément de base à ce genre de prolifération à travers le monde arabe ».« Nous sommes certains que la détention d'armes nucléaires par tout Etat du Moyen-Orient n’est pas une contribution à la paix dans cette région.C'est pourquoi nous avons longtemps soutenu un Moyen-Orient qui soit exempt d'armes nucléaires, » a-t-il dit.Contesté directement, Miliband est allé plus loin en refusant de condamner Israël pour son arsenal illégal d’armes nucléaires, que la Grande-Bretagne avait à l'origine aidé à développer.Il a également rejeté que « le danger évident de la prolifération dans la région simplement parce qu'il y a des armes nucléaires là-bas et que c’est en conséquence une menace implicite. »Le Ministre des Affaires Etrangères a affirmé au lieu de cela que « si les Iraniens avancent et développent des capcités d'armes nucléaires, la possibilité qu'Israël se désarme est de zéro, et c'est pourquoi le défi immédiat que nous relevons se rapporte au programme iranien ».« C’est pourquoi il est très important de stopper la brèche dans le TNP avant qu'elle ne devienne plus profonde » plutôt que de viser l'arsenal nucléaire d'Israël, a-t-il dit.Lien de l'articleoriginal: http://twocircles.net/2010jan20/uk_denies_double_standards_towards_iran_israel.html