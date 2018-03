La Fatwa du siècle !

La multiplication de "fatwa" sur tout et n'importe quoi conduit inévitablement à une véritable surenchère. Ainsi le cheikh Saâd Eddine El Hilali, professeur de jurisprudence islamique au sein de la prestigieuse université d' Al Azhar a déclaré «qu’il est halal de boire de la bière ou du vin de dattes, tant qu’on n’est pas saoul».Saâd Eddine El Hilali justifie cette fatwa en référence au courant hanéfite, qui est la plus ancienne des quatre écoles juridiques de l'islam sunnite, jugée par ailleurs plus souple. Le cheikh Saâd Eddine El Hilali, affirme, en effet, «qu’il est halal de boire de la bière ou du vin de dattes, tant qu’on n’est pas soul»la bière est "Halal", selon la Fatwa d'un Cheikh d' Al Azhar .Ainsi, selon ce cheikh de l’institution d’ Al Azhar, (considérée comme une autorité en matière de jurisprudence islamique), les buveurs qui ne boivent pas jusqu’à l’ivresse, ne doivent pas se culpabiliser. Le cheikh appuie son argumentation sur certains principes de l’école Hanéfite, considérée comme la plus tolérante. Pourtant, tous les Oulémas musulmans sont unanimes quant à l'interdiction des boissons alcoolisées dont la bière. Plusieurs Cheikhs d'ailleurs ont répondu à cette Fatwa considérée comme infondée. Cet avis religieux va à l'encontre du consensus (ijma'a ) de la majorité des Oulémas qui ont formellement interdit toute boisson alcoolisée.



Seif-Eddine

Dimanche 22 Janvier 2012