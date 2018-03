LIVRE/ un témoignage sur les Années de plomb en Belgique

# TRANS-EUROPA MEDIAS / TEMOIGNAGE / LES ANNÉES NOIRES VOUS INTÉRESSENT ?Agence TEM/ Trans-Europa MédiasGérald DamseauxEd. Publibook/Société écrivainsUn ancien agent de la Sûreté de l'État belge (la police politique) témoigne des dossiers noirs du Royaume.Retour sur les « années de plomb » à la belge et les dossiers jamais clôturés des Années 1975-2000 …Tueries du Brabant, attentats des Cellules communistes combattantes, manigances du groupe néonazi clandestin Westland New Post...Éclairé, lucide et critique: c'est le regard que porte l'homme du sérail Gérald Damseaux, ancien agent de la Sûreté de l'État, sur une quarantaine d'années d'intrigues politico-criminelles belges, dont des années de plomb décidément scellées dans d'inavouables secrets.Dénonçant manipulations, infiltrations et implication des agences américaines, voici le récit rare et édifiant d'un acteur de premier plan. À mi-chemin entre témoignage et réflexion, "Les Années noires..." se dévorent comme un polar, sans concession ni langue de bois.UN COURT EXTRAITOù l’auteur dénonce précisément l’implication des agences américaines :"Ferré, le poisson commence par se taire obstinément pendant ses cinq jours de mise au secret. Ayant, à l'issue de ceux-ci, reçu la visite en prison d'un représentant de l'ambassade américaine, il se fera un peu plus loquace tout en clamant son innocence. Voilà un premier élément curieux: pourquoi le consul général américain à Bruxelles rend-il visite à une personne suspectée d'attentat terroriste? Peut-être est-ce une tradition diplomatique américaine, en tout cas en cette circonstance, le représentant officiel américain a montré une très grande hâte à rencontrer un concitoyen impliqué dans une affaire criminelle."EDITEUR : Publibook/Société écrivainsISBN : 978-2-342-02249-0EAN : 9782342022490NB. DE PAGES : 630 pagesTEM / 14 juillet 2014 /____________________TEM / Trans-Europa Médias* TEM Website :* TEM Blog / Revue de Presse :* TEM Profil Facebook :* TEM Page Facebook :