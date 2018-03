Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager MONDE LETTRE OUVERTE : Réponse à un ...ON sioniste légèrement menaçant



Le chemin de la prise de la Mecque et de Médine commence à Jérusalem Chers amis,

J’ai constaté que plusieurs sites ont diffusé mon article sur la manière dont

Israël a préparé les troupes géorgiennes à attaquer l'Ossétie du Sud pour, à

l'instigation des USA, tester l'armée russe et déstabiliser sa diplomatie. Ce

texte a été publié en premier par le site alterinfo.org.

Je vous remercie et en premier lieu, je remercie le directeur de publication de

alterinfo.org.



À la suite de cette publication, j’ai remarqué que dans plusieurs sites, il y a

eu des commentaires de lecteurs.

Qu’ils soient positifs ou négatifs, je considère que dans tous les cas, le débat

est porteur d’avancées futures, forcément dans le bon sens.



Cependant, « ON » a décidé de l’écrire directement. Un texte court, laconique, «

innocent » à première vue. Il pourrait le rester.

= = = = =

Objet : ON COMPREND MAINTENANT



ON N'A PAS COMPRIS VOTRE TEXTE AU DEBUT , MAIS EN VOYANT LE NOM DE L'AUTEUR ON

COMPREND MIEUX D'OU VIENT CETTE HAINE D'ISRAEL.

MR ABDELLAH OUAHHABI

= = = = = =

La manière dont il est formulé permet aussi de l’interpréter comme une façon

d’intimider l’auteur de l’article ; il contient les informations suivantes :

• « ON » est sioniste.

• « ON » ne se démasque pas.

• « ON » lit régulièrement la presse qui est d’opinion contraire à notre

politique.

• « ON » fixe les noms des auteurs de ces textes.

• « ON » vous a reconnu et identifié.

• « ON » vous a classé parmi les ennemis « haineux » d’Israël.

• « ON » vous le fait savoir.

Information supplémentaire sur "ON" :

La présente réponse que je lui ai envoyée m'est revenue parce que son adresse

e-mail déclarée n'existe pas : "ON" est une personne ou une équipe de personnes

qui dispose de connaissances en informatique permettant d'usurper une adresse

e-mail, de donner une fausse adresse à ses interlocuteurs. Autrement dit, nous

sommes en présence d'un savoir-faire en informatique et donc d'une volonté

confirmée d'agir à droite et à gauche dans la toile pour intimider, sous une

identité masquée.





Bien, j’ai décidé de répondre ouvertement à ce(s) …ON(s) masqué(s).



Je prie les sites qui ont publié l’article en cause, de bien vouloir publier

aussi ma réponse à ces menaces qui ne s’assument pas.



= = = = = =

TEXTE D'UNE LETTRE OUVERTE à un ...ON sioniste.



Bonjour Madame, Mademoiselle, Monsieur ou Messieurs « ON »,



Quatre points en préambule à ma réponse

1°/

Vous ne préciser auquel de mes articles récents vous vous référez.

Je suppose donc que vous vous référez aux articles qui ont accompagné les

derniers développements du conflit Osséto-Géorgien, à l’sintigation des USA et

des chiens de guerre de ce pays impérialiste, en quête d’une domination de toute

la planète.

Je vous répondrai donc sur ce point.



2 °/

Ce n’est pas très courageux de parler à visage masqué. Nous sommes tous libres

de nos opinions si tant est que nous sommes capables de les exprimer en public.



3°/

Votre court message a des connotations menaçantes qui ne vous font pas honneur.

Que vous soyez Israéliens ou non, sioniste ou non. Ces connotations auraient

tendance plutôt à confirmer les analyses que je développe publiquement, a savoir

l’usage de la force brutale, immorale et illimitée des tenants du sionisme pour

acquérir ou garder des avantages illégitimes aux dépens d’un placé par

l’Histoire à un moment de fragilité, le peuple Palestinien martyrisé depuis

soixante ans.



4°/

Pour aller plus près de la signification de votre court message.

4°/ a)

Pensez-vous que les Américains qui ont manifesté contre la guerre au Vietnam,

contre l’usage de « l’agent orange » pour défolier les forêts asiatiques et

donner le cancer et des modifications génétiques à des millions de victimes qui

vivaient sous ces forêts étaient des Américains anti-américains ? Ou bien ne

trouvez-vous pas que c’étaient au contraire de bons américains, les meilleurs

des Américains ? Ils ont assumé le plus grande risque de la citoyenneté :

s’opposer au pouvoir en place de son propre pays ; le risque de passer pour des

traîtres. Ils ont été jugés, emprisonnés, se sont retrouvés en exil au Canada ou

en Allemagne, etc. etc.



4°/ b)

Pensez-vous que les Français qui ont fait de même et qui ont lutté en leur temps

contre le gouvernement de Vichy étaient de « mauvais Français » ?



4°/ c)

Venons-en enfin au cœur même de vote court message :



Pensez-vous que les Français qui ont pris ouvertement position pour

l’indépendance du Vietnam ou de l’Algérie étaient de mauvais Français ? Ils ont

été accusés d’être traîtres à leur patrie. Ils ont été emprisonnés. Ils ont été

torturés. Ils ont été assassinés. Ils n’ont pas renié leur vision de la France

républicaine : ils ne voulaient plus ni des colonies ni être des colonisateurs.

Eux aussi ont dû fuir leur pays quand ils ont pu. Ils ont vécu l’opprobre

pendant de longue années et pendant de longues années ont les affublés

injustement du signe de l’infamie.

Or tout le monde sait aujourd’hui que c’est eux qui avaient raison. Que la

France pour maintenir « la supériorité » de ses citoyens sur les habitants des

colonies payait tellement cher qu’elle en retardait sont développement et elle

était en train de devenir un pays du Tiers-Monde.

D’autres pays, le Portugal, l’Espagne, sont passés par là et ils ont dû faire ce

même constat.



Coloniser, humilier, massacrer un peuple peut effectivement délivrer un

sentiment de satisfaction à des gens peu évolués moralement et psychologiquement

; cela caresse l’ego faibles d’esprit, des gens de peu de qualité, des « pauvres

types », frustres, violents. Mais ce n’est pas rentable économiquement. Et c’est

là la force de Marx – un grand, un très Grand Juif ! – quand il affirme que la

oie de la solidarité humaine n’est pas seulement « bien » du point de vue moral,

mais que c’est aussi une nécessité économique ! Et c’est pour cela que la

solidarité humaine est inéluctable. On peut la retarder. On ne peut pas faire

perdre la partie à l’humanité entière parce que tôt ou tard, elle prendra

conscience de ses intérêts et elle dira : « stop ; la voie du colonialisme, de

l’apartheid, des routes réservées aux Juifs, ce n’est pas notre intérêt général.

Il faut changer et revenir aux normes généralement admise de la civilisation et

du progrès universel »



Plus loin : quand une personne comme moi ou même comme le Président d’Iran qui

n’est pas un marxiste comme je le suis, préconise la disparition d’Israël, cela

ne signifie pas faire comme les Israéliens : assassiner des milliers et des

milliers d’Israéliens civils ni même militaires.

Notre génération a vu la République Démocratique d’Allemagne (RDA) disparaître

et des millions de citoyens d’Allemagne de l’Est vivre mieux et plus heureux

qu’auparavant, dans un pays unifié, plus prospère et plus paisible.



Notre génération a vu l’URSS disparaître et à sa place naître de nouveaux États,

indépendants ou fédérés. Il n’y a pas eu une seule balle de tirée, pas une seule

mort violente dans ces deux évènements majeurs pour l’Histoire de la planète.



Donc ce n’est pas faire preuve de « haine d’Israël » comme vous l’écrivez dans

votre message que de défendre l’idée logique, étayée par des « faits en béton »

que la création d’Israël qui est une des mauvaises conséquences de la Seconde

Guerre Mondiale doit être corrigée. Qu’Israël doit disparaître. Qu’Israël va

forcément disparaître. Bien sûr à un moment ou un autre, tous les États actuels

vont disparaître. Mais Israël va forcément disparaître avant les autres.

Israël a été créé par le fer et par le sang par une conjonction d’intérêts

nationaux pour ne pas dire nationalistes dans un monde encore profondément

colonialiste. A cette époque, les Américains noirs n’avaient pas le droit de

vote ; ils n’avaient pas le droit de monter dans les bus dans les places de

devant. A peine dix ans auparavant, l’exposition coloniale, organisée à Paris

avait montré des « indigènes » dans des cages comme on montre aujourd’hui les

animaux dans le zoo de Vincennes, non loin de l’endroit où les Parisiens

venaient regarder avec fierté des exemplaires de leurs « sous-citoyens », placés

alors par la loi entre les citoyens français ou étrangers (= les êtres humains)

et les animaux (= des biens) ; ils étaient des « sujets français ». Les mots ont

ici leur importance et un poids de sang, de larmes et de camps de concentration

en Guyane pour les résistants.



Très chers « ON »,

Je suppose que vous êtes un ou des sionistes et que vous pensez trouver le

fondement de votre idéologie dans votre origine juive.

C’est une erreur. Parce que comme vous, des millions d’Allemands ont trouvé dans

leur origine les justifications de leur antisémitisme maladif. Juste avant

l’époque où a été créé Israël, les Juifs d’Europe ont vécu ce qu’il ne faut

souhaiter à aucun autre peuple. Les intérêts nationalistes des USA et de l’URSS

(ce sont ces restes de nationalisme résiduels dans l’État soviétique qui ont

causé soixante années plus tard sa débâcle, sous l’effet des conséquences

internes et ultimes du nationalisme).



Je dirais que l’histoire des Juifs durant le XXème siècle interdisait de céder

au sionisme et de transformer une partie de la population juive de l’État

d’Israël (tous ceux qui servent assidûment sa politique) en criminels, en

racistes, ethnocrates, théocrates, colons sans âme, sans pitié, sans cœur, sans

morale. Un État qui compte en sons sein des tueurs de prisonniers, des sodomites

de prisonniers, identifiés mais absouts par la Cour Suprême de ce pays. Un

peuple livré à des politiciens aventuriers violeurs, escrocs – selon les

accusations officielles de la justice de ce même pays ! qui se sont tous

enrichis dans l’affaire.



Les Juifs méritaient mieux que cela parce que le peuple juif, par son histoire

douloureuse et par ses réussites, ses hommes brillants était devenu le symbole

mondial de la lutte pour les valeurs humanistes, pour des valeurs de progrès que

partage l’humanité entière.



Heureusement, le temps avance et l’humanité avance avec. Tout le monde vient de

loin et il était normal, logique que les victimes de l’esclavage, de la

colonisation se réveillent les premiers à leur mal parce qu’ils en étaient les

victimes… Voilà pourquoi il est normal que les Palestiniens soient aujourd’hui à

la pointe des luttes d’idées pour la solidarité humaine, pour l’égalité entre

tous les êtres humains.

Si vous étiez un tant soit peu intelligents, vous comprendriez que les

Palestiniens sont vos compatriotes : oui, on ne refait pas l’histoire en en ses

inverse. Personne ne jettera les Juifs à la mer. On n’est plus aux temps sombre

de la Reconquista où les bateaux espagnols chrétiens coulaient au large les

émigrants vers l’Afrique du Nord, Musulmans et Juifs, et s’accaparaient leurs

richesses.



Ils le sont déjà aujourd’hui. Ils le seront demain.



Quant au rêve d’ « un foyer nationale juif », c’est de la foutaise ! Il faut

oublier cette erreur. Beaucoup l’ont commise de bonne foi.

Déjà dans les années trente, l’URSS avait créé le Birobidjan, région autonome

juive de l’URSS. Mais l’essentiel des Juifs d’URSS est resté vivre là où ils se

trouvaient. Une décade plus tard, cette même idée qui avait échoué en URSS a été

utilisée par le pouvoir soviétique pour essaimer le marxisme au Moyen-Orient. Le

léninisme a cédé devant la pression du dollar : on n’invente pas les luttes de

classes à partir de rien, sans tissu industriel, sans traditions ouvrières. Mais

le mal – la création d’Israël – était fait bien que c’était une erreur aux

résultats connus d’avance.

La preuve, c’est qu’en soixante ans d’existence, les Juifs vivent encore

majoritairement dans les pays qui sont les leur depuis des siècles : les USA, la

France, l’Angleterre, etc. Les plus grandes villes juives du monde ne se

trouvent pas en israël. Autre preuve, c’est que l’État d’Israël, malgré les

milliards de milliards qu’il a reçu en aides diverses sur une période de

soixante années, de la part de ses soutiens intéressés n’est jamais devenu un

État économiquement viable : si demain, les aides cessent, il déclare sa

banqueroute le surlendemain.



De plus en plus de Juifs du monde entier sont revenus et reviennent du mythe du

sionisme. Qu’ils vivent en Israël ou dans d’autres pays. Ils veulent être

normaux. Ils veulent aimer, être aimés, grandir dans l’amitié, l’amour et le

respect de soi et des autres. Les enfants de l’élite israélienne part faire ses

études et s’installer aux USA ou en Europe ; c’est un fait sociologique connu.



Les Français, surtout les jeunes, sont désormais guéris de ce péché mortel

d’orgueil, le colonialisme, l’impérialisme. Aujourd’hui, les mauvais Français,

ce sont ceux qui sont encore pour le colonialisme. Et vous, chers « ON », vous

vivez en France, vous profitez des bienfaits matériels d’un pays construit avec

des valeurs républicaines qui sont « Liberté, égalité, fraternité » et vous

venez tenter de nous convaincre qu’il faut haïr les Palestiniens, qu’il faut

leur piquer leurs terres, les tuer s’ils résistent et s’ils refusent de partir

mendier ailleurs ?



Vous nous dites qu’on peut agir comme cela avec des être humains « parce qu’ils

sont arabes » : c’est du racisme.

Vous nous dites qu’on peut agir comme cela avec des être humains « parce qu’ils

sont Musulmans » : c’est du théocentrisme.

Vous nous dites qu’on peut agir comme cela avec des être humains « parce que le

Dieu des Juifs a donné cette terre aux Juifs » : ah, bon ? Il appelé quelqu’un

sur son téléphone portable pour le lui dire ? Que vaut cette affirmation

théocratique pour les Chrétiens, pour les Musulmans, pour les Bouddhistes, pour

les Agnostiques et les Athées ? – Rien, bien sûr.

Vous nous dites que le peuple juif a droit à une compensation après la Seconde

Guerre Mondiale et que cette compensation ne peut être que le malheur du peuple

palestinien : c’est quoi ce charabia moral ? Donc, vous m’avez frappé, alors, je

dois frapper quelqu’un d’autre de plus faible que vous et que moi. Et vous devez

m’en donner les moyens. C’est cela, cet argument ? Vous connaissez beaucoup de

tribunaux nationaux ou internationaux qui fonctionnent sur ce principe ? Et puis

pour conclure sur ce point, je crois savoir que les Juifs de France par exemple

ont reçu en France beaucoup d’argent en réparation des malheurs qui furent les

leurs. Beaucoup de milliards de francs ! Je reconnais que dans les crimes

antisémites, il y avait une dimension éthique particulières, cependant, sans

être particulièrement méchant, je dois remarquer que beaucoup, de victimes de la

Seconde Guerre Mondiale, beaucoup de résistants et de fils et de filles de

résistants en ont touché beaucoup moins, eux qui ont donné leur vie ou qui ont

été torturés pour défendre tous les Français, Juifs ou pas. En fait, personne ne

peut jamais être tout à fait remboursé des conséquences d’une guerre ; elle

comporte beaucoup de choses irrémédiablement perdues et surtout les personnes

qui nous sont chères.



Notre histoire humaine fut une sombre histoire de lumières et d’obscurités

nauséabondes. C’est difficile à admettre pour le passé récent. Cela est

inadmissible pour le présent : l’État d’Israël pratique aujourd’hui du racisme,

de l’ethnocratie, l’Islamophobie contre les pauvres et malheureux Palestiniens.



Vous rendez-vous compte de l’énormité des contradictions que véhicule le

sionisme ?

Vous rendez-vous compte que le sionisme est aujourd’hui coupable de crime contre

l’humanité, tels que définis par la Cour de Nuremberg ? De crimes dénoncés

mainte fois par l’Assemblé Générale de l’ONU ?



Très chers « ON »,

Je pense vous avoir démontré que je suis mû par plus d’amour pour les Juifs du

monde entier que vous-mêmes. Moi j’offre même à ceux qui ont été trompé par le

sionisme la voie de la réconciliation avec le reste de l’humanité. Vous, vous

les enfoncez dans la haine et vous les isolez. Vous leur faites commettre en

plein XXIème siècle, des crimes des sombres siècles du Moyen-âge européen.



Marx, Trotsky, Einstein et bein d’autres sont de grands Juifs. Respectés et

honorés par tous ; ils ont refusé le mythe, la chimère de l’État d’Israël.



5°/

Il ressort de votre texte que vous êtes (« ON ») des sionistes, que vous suivez

régulièrement les écrits concernant Israël dans la presse qui ne porte pas le

sionisme dans son cœur. Et aussi, il ressort que vous notez les noms des auteurs

des articles qui paraissent dans la blogosphère d’information alternative.

Je suis en droit de penser que vous fichez vos ennemis idéologiques, en

infraction avec la loi française sur la création, la maintenance et

l’utilisation des fichiers informatiques.

Je suis en droit de comprendre votre message laconique comme une menace formulée

sous une forme juridiquement habile.



Ma réponse à ce qui est une menace : Vous pensiez que j’allais avoir peur, «

faire dans mon pantalon » et me taire définitivement ? Hé ben, NON. Je vous

emmerde.



Je suis Français. Je vis en France. J’attends de la république qu’elle défende,

comme pour tous les citoyens, tous mes droits, y compris ma liberté

d’expression, même lorsque mes opinions ne sont pas exactement celles du

gouvernement ou celle d’une minorité agissante.



Et si l’État devait faillir à ce devoir sacré, alors, faites ce que vous voulez

et faites ce que vous pouvez : je vois ce qui se passe tous les jours en

Palestine. Je sais que le sionisme a déjà fait assassiner des anti-sionistes à

Paris, notamment un à la rue des Écoles, face à un hôtel, où étudiant, je

travaillais à la réception… impunément. Je sais qu’un sioniste a poignardé un

commissaire de police Français, place de la République et je sais que jamais le

gouvernement français n’a réclamé en échange de son aide à Israël l’extradition

de l’agresseur qui vit actuellement en Israël. Tant pis pour moi, je porterai le

poids de ma liberté de penser et de ma liberté d’expression.



Cependant, j’envoie copie de ce courrier aux médias alternatifs sur Internet qui

ont diffusé l’article qui vous fait mal.

J’envoie copie de ce courrier au Procureur de la République J’envoie copie de ce

courrier à des ambassadeurs étrangers à Paris et au sein de l’UNESCO, intéressés

par ce problème.

J’envoie copie de ce courrier aux instances internationales de défense des

droits de l’homme : UE, ONU, OSCE.



À bon entendeur salut !



= = = = = =



Pièce jointe :



Une dépêche de l’agence de presse russe RIA-Novosti (fil en français) est venue

confirmer et accentuer en les précisant les affirmations contenues dans mon

article :





International



Ossétie du Sud: les instructeurs israéliens étaient partis juste avant les

hostilités (presse)

13:40 | 12/ 08/ 2008







TEL-AVIV, 12 août - RIA Novosti. Les instructeurs israéliens, qui avaient formé

les soldats géorgiens pendant un an, ont regagné leur pays peu avant la reprise

des hostilités en Ossétie du Sud, a rapporté lundi le quotidien israélien

Haaretz.

Selon le journal qui cite des sociétés privées qui ont travaillé en Géorgie, les

inspecteurs estiment que le niveau de formation de l'armée géorgienne est

faible.

La société Defensive Shield, qui appartient au général de réserve Gal Hirsch, a

déclaré avoir rempli ses obligations envers Tbilissi, assurant qu'aucun de ses

employés ne se trouvait en Géorgie. Une autre société israélienne chargée de

former les soldats géorgiens, Global CST, a affirmé avoir terminé ses activités

en Géorgie à la fin du mois de juillet. Cette société est dirigée par le général

de réserve Israel Ziv qui, comme Gal Hirsch, a dû quitter Tsahal après l'échec

de la guerre israélo-libanaise de 2006. Les deux sociétés ont travaillé en

Géorgie avec le feu vert du ministère israélien de la Défense.

L'armée géorgienne est intervenue dans la nuit du 7 au 8 août dernier en Ossétie

du Sud, une des deux républiques sécessionnistes qui revendiquent leur

indépendance par rapport à la Géorgie. Elle a pilonné Tskhinvali, la capitale,

tuant au moins 2.000 civils selon les estimations russes. L'envoi de renforts

russes ajouté aux raids aériens réguliers a permis de renverser la situation.

Haaretz cite les propos d'un instructeur israélien qui qualifie "d'aventure" le

comportement de ses disciples géorgiens et évalue défavorablement les chances de

réussite d'une riposte géorgienne face à la Russie.

"Ils se sont lancés dans une aventure que je ne me serais jamais permise vu le

niveau de formation des troupes géorgiennes", raconte cet instructeur, qui

occupait un poste élevé au sein de Tsahal.

"Aujourd'hui, l'armée géorgienne ne peut en aucun cas être considérée comme un

adversaire sérieux des Russes. Les Géorgiens ont une petite armée qui ressemble

fortement à celles de la plupart des pays du tiers-monde", a-t-il confié.

Mais Israël n'a pas seulement participé à la formation des troupes géorgiennes.

Depuis au moins sept ans, c'est un fournisseur d'armes régulier de Tbilissi.

Le quotidien Maariv, qui a mené sa propre enquête, a évalué les exportations

militaires israéliennes vers la Géorgie à 300 millions de dollars. Selon le

journal, l'Etat hébreu a livré à Tbilissi un lot de drones, dont au moins un a

été abattu au-dessus de l'Abkhazie séparatiste, et des lance-roquettes multiples

étalés lors d'un défilé militaire à Tbilissi.

Parmi les responsables politiques qui "profitent" de la coopération avec la

Géorgie, Maariv cite l'ex-ministre de l'Intérieur Roni Milo, qui représenterait

les intérêts des entreprises d'armement israéliennes.

Le quotidien Yediot Aharonot constate également la participation d'Israël au

renforcement du potentiel militaire géorgien, soulignant le rôle de Juifs

géorgiens dans l'établissement de contacts militaires, dont le ministre de la

Défense David Kezerachvili, "un ancien Israélien qui parle couramment l'hébreu".

"Ses portes étaient ouvertes à tout Israélien qui venait et proposait à son pays

des armes fabriquées en Israël. Contrairement à d'autres pays d'Europe de l'Est,

ces transactions étaient rapides, essentiellement grâce à l'engagement personnel

du ministre de la Défense", a déclaré une source proche des vendeurs d'armes

citée par le journal.

Après la reprise des hostilités en Ossétie du Sud, le ministère israélien des

Affaires étrangères a proposé d'interdire complètement les livraisons d'armes à

la Géorgie, proposition qui n'a jusqu'à présent pas trouvé de soutien au

ministère de la Défense, selon les médias israéliens.









________________________________________

De : OHAMI17@aol.com [mailto:OHAMI17@aol.com] Envoyé : mercredi 13 août 2008

23:16 À : abdellah.ouahhabi@online.fr Objet : ON COMPREND MAINTENANT



ON N'A PAS COMPRIS VOTRE TEXTE AU DEBUT , MAIS EN VOYANT LE NOM DE L'AUTEUR ON

COMPREND MIEUX D'OU VIENT CETTE HAINE D'ISRAEL.

MR ABDELLAH OUAHHABI









