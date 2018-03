LES JUIFS, CAUSE NATIONALE, SELON HOLLANDE... SURREALISTE, MAIS L'ON NE TOUCHE TOUJOURS PAS LE FOND... (+vidéo)

"Je veux aussi devant vous tous, familles, représentants, élus, vous aussi Monsieur le Premier ministre, rappeler la détermination de la République française, à combattre sans relâche, l'antisémitisme.

Il sera pourfendu dans toutes ses manifestations. Les actes, mais aussi les mots. Il sera pourchassé partout, y compris derrière toutes les causes qui lui servent de prétextes ou de masques. L'antisémitisme, sera poursuivi par tous les moyens, partout où il se diffuse, en particulier sur les réseaux sociaux qui accordent l'anonymat à la haine. Les juifs de France, doivent savoir que la République met tout en oeuvre pour les protéger. La garantie de leur sécurité est une cause nationale. Elle n'est pas celle des Juifs, mais celle de tous les Français."

Tel est la teneur du discours prononcé par François Hollande à Toulouse, devant Netanyaou, le premier novembre 2012.

J'aurais pensé que la pauvreté ou que le chomage serait une cause nationale, mais Holllande nous dit que c'est la sécurité des Juifs.

Vous avez bien entendu, pas même la sécurité de tous les Français, mais la sécurité des Juifs.

Je croyais qu'avec Sarkozy, nous touchions le fond, mais je constate qu'il y a encore plus pire avec Hollande/Valls...

Quelles seront les étapes suivantes ?

Le plus surréaliste encore, c'est l'absence de réaction des Français à ce sujet.

Aujourd'hui tous les Français se sont fait cracher une fois de plus, à la figure par Hollande et Netanyaou...

Il n'y a qu'une catégorie de citoyens qui compte dans ce pays, les institutions et l'Etat sont à sa botte...

Nous, les goys, nous ne sommes considérés et traités comme de la m...

Daniel Milan