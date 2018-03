LE PEN DRAGUE LES ÉLECTEURS JUIFS JUSQU'EN ISRAËL.

Vendredi 14 avril, le site de Makor Rishon, hebdomadaire israélien engagé en faveur de la colonisation des territoires palestiniens, a publié une interview exclusive de Marine Le Pen { http://www.makorrishon.co.il/?p=4530 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/228101 }.La candidate à l'élection présidentielle s'y présente comme la meilleure garantie de protection des Français juifs contre "l'islam radical".De plus, Le Pen y dénonce les mesures de l'Union européenne relatives à l'étiquetage des produits israéliens issus des colonies (illégales selon le droit international).Enfin, la patronne du Front national laisse entendre qu'elle ne s'opposerait pas -comme Donald Trump- au transfert de l'ambassade française à Jérusalem, ville pourtant non reconnue par l'ONU comme capitale d'Israël.Pour en savoir plus sur l'opération-séduction du FN à destination des juifs les plus radicaux, consultez le dossier de Panamza { http://www.panamza.com/220416-fn-soumis-sion/ }.*SOUTENEZ L'INFO-PANAMZA ! http://www.panamza.com/urgent-panamza-a-besoin-de-vous/