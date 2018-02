LE MOSSAD ESPIONNE LA FRANCE : LES MÉDIAS ÉTOUFFENT L'AFFAIRE

Le 7 juin 2017, le site Intelligence Online révélait qu'une information judiciaire ouverte pour “trahison par intelligence avec une puissance étrangère, recueil d’informations en vue de leur livraison à une puissance étrangère et provocation directe au crime de trahison" concernait les liens d'un fonctionnaire de la Défense avec Israël.En clair : un citoyen français haut-placé ayant accès à des documents sensibles et confidentiels est soupçonné d'avoir travaillé secrètement pour le compte du régime colonial de Tel Aviv -un prétendu "allié" de la France.Trois mois plus tard, hormis un bref billet paru uniquement sur le site Yahoo en plein coeur de l'été et un article récapitulatif de l'affaire sur le site confidentiel d'une revue de la gendarmerie, aucun écho retentissant dans la presse écrite et audiovisuelle de l'Hexagone.Le 7 février 2018, rebelote.Le Canard enchaîné à consacré un billet succint à l'affaire et révélé 3 éléments d'information inédits :* L'espionnage israélien est mené par une prétendue "consultante" en stratégie.* Celle-ci a réussi à se lier étroitement avec trois autres haut-fonctionnaires affectés à des domaines ultra-sensibles (diplomatie, Matignon, Intérieur).* Le "précédent gouvernement" (Cazeneuve? Valls?) a épargné/protégé Israël en empêchant la judiciarisation de l'affaire.Depuis mercredi : aucun relais chez les innombrables éditorialistes de Radio France ou de France Télévisions pour en débattre.Pas une seule dépêche pondue et diffusée par la "vache sacrée" prétendument respectable de l'info : l'agence France-Presse.Ni reportage sur TF1/France2/BFM TV, ni enquête dans Le Monde, Mediapart ou l'émission Cash Investigation.La corporation médiatique française, qui se targue pourtant d'être libre et déliée de tout allégeance politique, applique sur ce sujet -l'infiltration d'Israël dans l'appareil d'État- la loi du silence.RAPPEL : pour un journalisme d'investigation sans tabou, soutenez l'info-Panamza { http://www.panamza.com/18153 }.{SOURCES : https://www.intelligenceonline.fr/…/des-juges-nommes-sur-l-… …}*SOUTENEZ L'INFO-PANAMZA : ABONNEZ-VOUS !