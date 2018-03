LA CRISE DE LA PSEUDO « DEMOCRATIE » OCCIDENTALE

# AFRIQUE MEDIA & EODE-TV/LUC MICHEL DANS ‘LE DEBAT PANAFRICAIN’ANALYSECe dimanche 13 novembre 2016Dans ‘LE DEBAT PANAFRICAIN’la grande émission dominicale de AFRIQUE MEDIA !Luc MICHEL, Géopoliticien et patron du Think Tank EODE, explique pourquoi la soi-disant « démocratie occidentale » est tout sauf la démocratie !LA CRISE DE LA PSEUDO « DEMOCRATIE » OCCIDENTALELE SYSTEME CONTESTE AUX USA ET EN FRANCE …Il analyse la crise du système – en fait un régime oligarchique, le « Parlementarisme petit-bourgeois » - dans l’Union Européenne et singulièrement en France, mais aussi aux USA ;* Trump qui parle de fraude et d’élections truquées … avant d’être élu ;* Les manifestations anti-Trump qui contestent sa victoire dans les rues des grandes villes US, mobilisées par le mentor de Hillary Clinton, Georges Söros, l’un des organisateurs des « révolutions de couleur » en Eurasie et en Afrique, ainsi que des mouvements « Occupy » (Wall-Street, Madrid, Brussels) ;* La demande de destitution du Président français Hollande par le parti de droite « Les Républicains » ;* L’absention en France, dans l’UE et aux USA : une minorité « élit » les oligarchies occidentales.Pour conclure, il dénonce l’imposture de la notion de « démocratie universelle ». Il prône en particulier pour l’Afrique une « démocratie africaine souveraine » (à l’instar de la « démocratie souveraine russe »).ALLER PLUS LOIN* Voir sur PANAFRICOM-TV/Luc Michel : pour une démocratie souveraine africaine(sur Afrique Media, « Le Bouquet Spécial », 23 janvier 2016)sur https://vimeo.com/152845576 DANS LA MEME EMISSIONLUC MICHEL ANALYSE LA VICTOIRE DE TRUMP …EODE-TV / EODE PRESS OFFICE___________________SUR AFRIQUE MEDIA/LUC MICHEL DANS ‘LE DEBAT PANAFRICAIN’LA GRANDE EMISSION DU DIMANCHECe dimanche 13 novembre 2016de 14h30 GMT à 19h30 GMT(Bruxelles-Paris-Berlin de 14h30 à 19h30)___________________________AFRIQUE MEDIA* en STREAMING sur http://lb.streamakaci.com/afm* sur SATELLITE sur http://www.lyngsat.com/Eutelsat-9B.html* WebTV sur http://www.afriquemedia-webtv.org