L’homme chargé de mettre en place l’état d’urgence est un proche de la mouvance sioniste

INFO PANAMZA. Qui est le haut-fonctionnaire du ministère de l'Intérieur en charge de la mise en place de l'état d'urgence voulu par François Hollande? Le membre d'une famille engagée en faveur d'Israël. Révélations.



Le 02.12.2015 à 22h21



Le lundi 30 novembre, une agence de presse dénommé AEF et dirigée par Raymond Soubie (un conseiller du milliardaire israélien Patrick Drahi) a mis en ligne l'interview d'un personnage-clé mais méconnu du gouvernement : Thomas Andrieu, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’Intérieur.







Le lendemain, le site de France Télévisions a rapporté l'information principale de l'entretien sous ce titre : "Attentats : les décrets sur l'état d'urgence adoptés avant même l'assaut du Bataclan". Extraits :



"C'est la loi la plus rapide de la Ve République."

Dans un entretien accordé à l'agence de presse AEF, mardi 1er décembre, Thomas Andrieu, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’Intérieur, revient sur la mise en place de l'état d'urgence, vendredi 13 novembre après les attentats de Paris et Saint-Denis, dont la prolongation pour trois mois commence à faire débat en France.

"J’ai été saisi, vendredi 13 novembre à 22h30, de la décision du président de la République de déclarer l’état d’urgence", explique-t-il. Soit immédiatement après l'évacuation de François Hollande du Stade de France, où il assistait à France-Allemagne.

"Notre première mission a donc été de rédiger les décrets, qui ont été adoptés en Conseil des ministres à minuit." Le gouvernement a validé cette option en moins de deux heures, sans même attendre le dénouement de l'assaut lancé au Bataclan, une vingtaine de minutes plus tard.









Le site du groupe public audiovisuel ne s'attarde pas, en revanche, sur le profil singulier de l'interviewé.



L'homme est à la tête de la DLPAJ depuis l'arrivée de Manuel Valls à Matignon. Auparavant, il était son directeur de cabinet adjoint durant les deux années de Valls à l'Intérieur.



Issu d'une famille de haut-fonctionnaires (fils et petit-fils de préfet), Thomas Andrieu est également «lié, par sa femme, à la communauté juive et à Israël» pour paraphraser une célèbre phrase (révélée par l'auteur de ces lignes) de Manuel Valls. Il est l'époux de Marguerite Bérard-Andrieu , une ex-conseillère technique de Nicolas Sarkozy qui provient également d'une famille de haut-fonctionnaires.







Sa belle-mère, dénommée Marie-Hélène Bérard, fut la conseillère aux Affaires sociales de Jacques Chirac.



En 2011, l'auteur de ces lignes avait incidemment évoqué son patronyme en dévoilant la liste confidentielle des membres d'un association élitiste dénommée Le Siècle.



Promue au grade de commandeur de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy (une décoration saluée par la revue Judaïsme et Liberté), Marie-Hélène Bérard, impliquée dans des oeuvres philantrophiques à destination des communatés juives en Ukraine et en Estonie, dispose également d'une double casquette pour le moins particulière: membre du comité directeur du Crif et trésorière de la chambre de commerce France-Israël.







Précision importante : le Conseil représentatif des institutions juives de France et la Chambre de commerce France-Israël sont actuellement présidés par la famille Cukierman (Roger au Crif, Henri à la CCFI). Une famille décidément très investie dans l'idéologie sioniste puisque le fils de Roger Cukierman, prénommé Édouard, exerce -entre autres fonctions - la mission de porte-parole de l'armée israélienne.



Rappel : Thomas Andrieu fut également celui censé superviser la prétendue dissolution de la Ligue de défense juive, groupuscule ultra-sioniste, raciste et violent.



Extraits du papier paru le 30 juillet 2014 dans Libération :



La dissolution de la Ligue de défense juive (LDJ) est aujourd’hui, selon nos informations, sérieusement envisagée par le ministère de l’Intérieur.

«La DLPAJ [Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur] travaille à temps plein pour étudier la possibilité d’une interdiction de la LDJ, confie une source policière haut placée. Nous menons l’analyse la plus fine possible pour être certains que c’est faisable.»



HICHAM HAMZA



Cet article vous a intéressé?



Soutenez le journalisme d'investigation de Panamza, la gazette de l'info subversive !



Rejoignez les followers de Facebook / Twitter / Youtube