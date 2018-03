L’arrogance et l’hégémonie des « Néoconservateurs » impérialistes et sionistes veulent mettre fin à la vie dans ce monde

La situation actuelle dans ce monde est trop préoccupante, elle est due à cause de quelques déjantés et foldingues mal abreuvés d’une idéologie raciste déconnectée de la réalité. Le nouveau locataire des Amériques, un véritable Yankees démoniaque ne croyant qu’a sa force traduite en nucléaire, une nouvelle posture d’armes nucléaire qui cherche les prétextes de trouver la date exacte de son emploi.

Hier dans un passé composé, on considérait comme non utilisables les armes nucléaires sauf dans les cas les plus extrêmes c'est-à-dire en représailles d’une attaque nucléaire venue d’ailleurs. Aujourd’hui, de simples missiles balistiques sans têtes nucléaires font réagir le premier D.Trump pour actionner le bouton rouge du nucléaire .Pendant la guerre froide entre USA-URSS, il y a eu de faux avertissements qui faisaient penser en premier lieu à des milliers de morts suivis de destruction en masse, personne n’a osé ;mais une fois la guerre froide à cesser, le cauchemar nucléaire avait disparue des rêves politiques de la grande puissance en conventionnelle .La venue de D.Trump vient de faire ressusciter la vieille chanson de la guerre froide en mettant en posture le bouton rouge du diable nucléaire. Cette nouvelle posture nucléaire de D.Trump est une dérive très imprudente, irresponsable et déstabilisatrice elle est différente de l'attitude antérieure à l'égard des armes nucléaires il va falloir faire face aux imprévus qui risquent d’emmener ce monde vers la grande catastrophe.



L'usage ne serait-ce que d'une infime partie de l'arsenal nucléaire des Yankees suffirait à mettre fin à la vie sur Terre.



Cependant devant la situation politique du participe présent, cet état de fait politique préconise davantage d'armes, nucléaires plus sophistiqués pour une mort subite et pourrait être utilisé sans aucune justification lors des premières frappes, même contre des pays qui n'en possèdent pas.

le Président Américain D.Trump croit fermement à la première frappe nucléaire contre tous les pays non vassaux sans distinction surtout face à la menace de la Russie, de la Chine et surtout de la Corée du nord D.Trump incite à entamer une nouvelle course sans fin à l’armement nucléaire pour mieux exhiber ses biceps.

La plupart des néoconservateurs sont des juifs alliés à Israël.



D. Trump est poussé par de dangereux lobbies qui sont des « néoconservateurs » ces lobbies conspirateurs du mal et de leur arrogance dominent le parti républicain, et mènent à leur guise en tant que chef têtu, la politique de communauté internationale qui représente l’oligarchie mondialiste contre toute nation, contre la civilisation occidentale (avec évidemment la complicité de l’Europe). C’est une nouvelle structure de pouvoir mondialisé qui se met en place , elle est responsable de ces décisions économiques et financières qui ont volé la classe des travailleurs, dépouillé les peuples de tout pays de sa richesse, et placé l’argent dans les poches d’une poignée de grands trusts et lobbies politiques et militaire

Le monde sous l’ONU devrait par principe morale blâmé les actions de ce maudit président pour son attitude trop agressive et arrogante. Ces lobbies représentent, l’impérialisme et le sionisme international qui roulent sur une idéologie de l’hégémonie mondiale dit américaine et qui consiste à barrer la route à tout autres pays refusant la vassalité qui font face à sa suprématie militaire ,financière, économique et politique c’est une nouvelle politique dite d’unilatéralisme de D.Trump.

Se sont ces « néoconservateurs » qui ont la main mise sur la politique étrangère, militaire , financière et économique par conséquent ils font en sorte de pousser l'hostilité des États-Unis envers la Russie et la Chine pour les neutraliser et enfin mettre par voie de la guerre soft fin aux gouvernements du Moyen-Orient considérés par Israël comme des obstacles à l'expansion israélienne géopolitique et géostratégique . Depuis bien longtemps, les États-Unis mènent des guerres pour Israël au Moyen-Orient. Ce fait prouve que le pouvoir et l'influence du Satan « néoconservateurs ».Le printemps arabe n’était qu’une opération pour vassaliser les pays non encore mis sous leur joug.

Il est très probable que les « néoconservateurs » pourraient lancer sans prendre en considération les retombée de l’usage de cette action, une attaque nucléaire contre la Corée du nord contre la Russie, la Chine et surtout l’Iran La résistance qui a éliminé Daech et mis en difficulté la politique d’arrogance des USA , est en mesure de mettre Israël et les pays vassaux à genoux ,c’est cette unique raison que les Amériques ressortent le nucléaire comme le joker de sa méchante politique

Les idéologues qui font partie des « néoconservateurs » ne se basent pas sur des faits. Ils préfèrent poursuivre la voie la plus dangereuse pour réaliser leur rêve d'hégémonie et d’arrogance mondiale. La Russie et la Chine font obstacle à cette hégémonie. Ayant appris les limites de la puissance militaire conventionnelle américaine, la « superpuissance » américaine n'a pas été en mesure de vaincre les talibans, ni la résistance de l’Irak, du Liban encore moins ce de la somalie. Le gouvernement de D Trump prend douloureusement conscience que les armées conventionnelles ne peuvent gagner contre des peuples soutenant leur résistance ou guérillas. Surtout si les combattants US sont toujours aussi indéterminés et médiocres. Depuis le Vietnam cela a été vérifié en passant par l’Afghanistan et enfin la grande fessée en Irak.

Et Israël sait aussi que le temps des campagnes militaires triomphales, sans pratiquement de pertes en hommes, c’est terminé le Hizb Allah est la devant pour faire face aux éventualités d’une folie guerrière. Impossible ainsi d’envahir la Corée du Nord avec une armée conventionnelle.

Alors il reste l’arme nucléaire qui coûte bien cher et ne donne plus la suprématie sur les autres pays. Ont-ils conscience ces YANKEES que la Russie LA Corée du Nord et la Chine parviendraient à atteindre les USA en représailles (rien qu’avec les sous- marins) et les rayer de la carte .Ont-ils conscience ces arrogants que même s’ils n’étaient pas en mesure de la faire les retombées radioactives tueraient beaucoup de monde de cette planète



Ils vont obtenir la mort. Pour nous tous.



. Les « néoconservateurs » savent que les invasions conventionnelles de la Russie de l’Iran ou de la Chine mèneraient à la défaite totale des forces américaines, Cette rage de vaincre aux moindres couts à permis aux USA de mettre en pratique la guerre par procuration « softwar » ou les pays vassaux s’en chargent de l’exécution avec les moyens propres dont disposent ces larbins. Par conséquent, les néoconservateurs ont élevé les armes nucléaires au rang d’arsenal de première frappe, utilisable, qui dans le rêve « néoconservateur » de l'hégémonie et l’arrogance mondiale peut être utilisé pour détruire la Russie et la Chine et encore même cette planète terre. Contre D. Trump , Un Etat qui menace la paix dans le monde ; Il me semblait pourtant que c’était Donald Trump qui faisait un bras de fer avec Kim !?

BENALLAL MOHAMED