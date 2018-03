L’Ukraine va fermer un tiers des mines de charbon et mettre à pied la moitié des mineurs

Fort RussDemchishin prévoit de licencier 20% des mineurs au cours de l’année.Le ministre Demchishin dans une interview à la revue "Focus" a déclaré que le ministère de l'Énergie et de l'industrie du charbon avait l'intention de fermer cinq mines d'Etat et d’en mettre sept en sommeil."Sur les 35 mines que nous contrôlons, nous allons en fermer 5, et 7 seront seulement mises en sommeil."Il a souligné que la main-d'œuvre des mines de charbon sera réduite de 20%. "Ce qui représente 10 000 mineurs sur 52 000," a précisé Demchishin.Les mineurs qui seront mis à pied seront principalement des retraités.«Il devrait rester environ 25 000 mineurs dans 2-3 ans", a ajouté le ministre.Le ministère avait d’abord prévu de privatiser 35 mines et d’en fermer 32, dans les cinq années à venir.(Traducteur du russe à l’anglais): Cela ne va pas se faire sans mal. Il s’agit là d’emplois pénibles mais bien rémunérés, et les mineurs sont une force de travail bien organisée qui, de plus, est concentrée dans quelques régions du pays. La fermeture des mines de charbon obligera l'Ukraine à se procurer du charbon à l'étranger. Chaque fois qu’elle a essayé de le faire, elle a dû payer très cher du charbon de mauvaise qualité. Ce qui laisse penser que la fermeture des mines de charbon a probablement moins à voir avec la politique énergétique de l'Ukraine qu’avec la nécessité de se plier aux directives strictes du FMI de réduire les dépenses publiques et la masse salariale.Traduction de l’anglais au français : Dominique Muselet