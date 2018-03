L'Islam, le Christianisme et le Tango

A quand les reformes de l’Islam ? Voilà une question fréquemment posée par les amis de l’Islam ainsi que par certains musulmans plus souvent en Orient d’ailleurs qu’en Occident.

C’est une question qui sous-entend donc une certaine comparaison dans l’évolution historique de la religion dominante en Occident à savoir le christianisme et celle majoritaire dans le reste du monde : l‘islam.

Il est vrai que cette similitude dans l’évolution est plus perceptible maintenant que jamais dans ces temps où les ordres combattants musulmans succèdent, certes à un niveau moindre, aux ordres combattants chrétiens.

Ces ordres qui sont dans les deux cas le fruit du même arbre, celui de l’ignorance, l’injustice et l’humiliation réelle ou supposée.

Jusqu’ici tout est rassurant dans cette approche qui permet plus ou moins de comprendre, avec des exemples occidentaux, ce qui se passe dans le monde musulman faute de pouvoir bien le saisir et surtout de le prévoir.

Malheureusement cette approche est beaucoup plus pessimiste qu’elle n’en a l’air. Autrement dit : la réponse à la question "a quand la reforme?" serait alors : pas aujourd’hui, ni demain.

En effet le parcours de la reforme chrétienne est passé par deux étapes importantes : celle de l’échec incarné par Wyclif (1320-1384) et Jan Hus (1369-1415) et celle de la réussite incarnée, elle, par Luther (1483-1546) et Calvin (1509-1564).



Malgré que les deux derniers se revendiquent volontiers des premiers et de leurs enseignements, il n’empêche que les premiers ont lamentablement échoué avec la fin tragique que l’on connaît de Hus (brûlé) et Wyclif (exhumé et brûlé) et ce, avec toute la bénédiction de l’église catholique durant notamment son concile de Constance qui s’est déroulé quatre ans d‘affilés, de 1414 à 1418 dans la ville allemande de même nom.

Il nous semble dès lors légitime de se questionner sur l’origine de cette différence radicale de résultat malgré le "laps" du temps relativement court.

En vérité tout s’explique par le changement radical qui s’est produit en Europe avec la fin du 15eme siècle et le début du 16eme siècle. Et les deux événements majeurs qui se sont produits en cette période sont : la découverte de l’Amérique et la chute de Grenade de 1492.

En fait c’est le second qui fut propice à cette "sérénité" permettant la réussite de ces réformes vu, d’une part, son éradication de l’"ennemi" envahissant et, de l’autre, la récupération de la terre qui, jadis, fut conquise.

Et, sans simplification aucune, c’est cette sérénité qui, aujourd’hui encore, fait défaut dans le monde musulman tout en rendant du moins pour le moment toute reforme impossible.

Pire encore, les futurs réformateurs musulmans connaîtraient probablement, du moins je le crains, un sort analogue aux sorts de Hus et Wyclif que ceux de Calvin et Luther.

Pour éviter cela, il est donc plus qu’impératif que les musulmans récupèrent leur Andalousie, à savoir la Palestine. Et pour cela, il faudra d’abord que le conflit du Moyen-Orient soit résolu d’une manière satisfaisante pour les Musulmans, ce qui aura pour résultat immédiat de changer considérablement l’image de l’Occident dans l’imaginaire musulman.

Ce même imaginaire qui, justement, fait de lui une partie prenante de ce conflit, parfois comme origine pour les uns, ou, pour les autres, comme continuation de cette guerre qui a amputé le monde musulman de son éden réel ou fantasmé, l’Andalousie, en 1492.



Autrement l’impossibilité sera de mise dans la mesure où ces dites réformes seraient plus ou moins inspirées de l’expérience occidentale. Par exemple : les rapports entre la religion et l’Etat, vont être très probablement influencés de ceux qui sont d’usage dans cet occident "hostile", d’où l’état schizophrénique dans lequel se trouve maintenant ce monde et qui n'est en aucun cas propice à une critique constructive et une mise en cause indispensables pour une telle entreprise.

Sans vouloir verser dans un uchronisme à outrance, il me semble évident que si la chute de Grenade eut lieu plus tard, voire pas du tout, les reformes chrétiennes auraient pris de retard ou même elles n’auraient pas eu lieu du tout.

Preuve de plus que pour comprendre l’Islam et son évolution, il faut tout simplement comprendre le christianisme et sa marche, car les deux religions se succèdent inexorablement tels les pas de deux danseurs de tango, autour d’une méditerranée cyniquement calme et patiente. Pour notre bonheur comme pour notre malheur aussi.