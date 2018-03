DJERRAD Amar



L’A.N.A.A.F, le FN, la doxa française et les autres….

_______



Suite à l’intervention de l’A.N.A.A.F par l’article intitulé « Karim BENZEMA, Myriam El KHOMRI et tous les autres » , nous relevons la conclusion suivante : « Encore une fois, et suite à ce constat, on ne peut que s’interroger sur les buts politiques poursuivis sur l’instrumentalisation d’une « affaire de droit commun » pour BENZEMA et d’une « bourde » pour la ministre du travail. Une seule hypothèse : favoriser la montée de forces politiques extrémistes françaises ? » ; Le Secrétariat Général de l’A.N.A.A.F.



Par cette conclusion, l’Alliance met en garde le pouvoir actuel de la France sur le risque de favoriser, sans oser le préciser, le Front National, qu’elle qualifie « d’extrémiste », dans la course au pouvoir ! Nous ne pensons pas que ce parti soit aussi diabolique que ne le cri la doxa française qui dispose de la presque totalité des médias !

Les "forces extrémistes" et discriminatoires sont plutôt celles de Sarkozy et de Hollande appuyées par les lobbies sionistes qui dominent la France !

La France ne semble plus maitresse de son destin, de ses valeurs, de son Histoire ; surtout depuis le départ de De Gaule, voire de Chirac ! Elle est devenue une République ‘bananière’.

Presque tous les journaux en France sont incapables d'écrire librement sans s'assurer qu'ils ne touchent pas à Israël et aux sionistes qui les dominent aux risques de se faire stigmatiser, licencier ou ‘lyncher’ !

La France est malade de ses institutions gangrénées par l'ingérence américaine et sioniste ainsi que par son nombrilisme et sa fausse arrogance.

Tout est mensonge et bluff. La France "sionisée" ne voudra jamais du bien à certaines catégories caricaturées. Avec elle, comme on dit, c’est comme tirer « du miel du derrière d’une guêpe ».

N’oublions pas l’attentat de Charlie Hebdo qui a mis à nu cette France hypocrite et cupide. Elle a fait preuve d’une stupidité sans égale pour un Etat qui s’est toujours targué de défendre des valeurs ! Pour ce coup, elle a montré sa faiblesse et son incapacité à décider en toute indépendance malgré son arrogance et son impénitence apparente. Les décideurs auraient pu, au moins, défendre honnêtement et politiquement les intérêts de leur pays, leur culture et leurs principes. Ni l’un ni l’autre, mais celui d’un autre pays dont elle n’a aucune attache historique ou culturelle. Un micro pays factice, raciste et colonialiste ! Mais dévoiler cela est interdit, criminel chez eux ! Ils préfèrent spéculer et manipuler sur le dos d’une communauté musulmane française, majoritaire et pacifique, pour répondre aux besoins tactiques et stratégiques d’une autre communauté très minoritaire et violente qui s’affiche plus israélienne que française au détriment des valeurs républicaines française chèrement acquises ! C'est pour le moins avilissant, aliénant, de l’autodestruction.

Les manipulateurs sionistes et pro sionistes, se déclarant français, qui dominent la France affichent sans gêne et au grand jour, dans les médias, leurs objectifs et leurs intérêts qui ne sont pas du tout ceux de la France tout en disposant, de surcroit, des moyens français ! L’argent pour eux prime sur l’honneur et les principes qu’ils ont fait perdre à ce pays en l’atrophiant. C’est de la traitrise. Ils savent qu’avec le temps les traîtres paient toujours leur traîtrise ; d’où leurs tactiques à laisser les choses troubles durer en suscitant des évènements de façon récurrente pour mieux nager et se perpétuer !

Cependant, tous les événements opposant le bien et le mal, finissent par engendrer toujours de salutaires décantations - permettant de les distinguer en faisant paraitre la vérité et le mensonge - qui peuvent venir de là où l'on s'y attend le moins !

Quant au Front National, qui demeure néanmoins encore lié à son créateur, il nous semble bien que c’est le seul parti important qui reste non concerné par les bourdes et la mauvaise gouvernance de la France, car n’ayant jamais gouverné ! Monsieur le Pen, quant à lui, il nous semble un vrai patriote Français qui défend bien mieux que quiconque les valeurs et les intérêts de son pays ! Rares sont ceux qui peuvent l'égaler parmi ses compatriotes. Il sait ce qu'il dit et ce qu'il fait sans cachoteries ou hypocrisie. C’est bien lui, le seul, qui a pris le parti des arabes et des musulmans victimes du complot occidentalo-monarco-islamo-sionistes ; de l’Irak à la Syrie en passant par l’Iran, la Libye, le Mali dénonçant et fustigeant avec courage tous les va-t’en guerre de son pays dont les sionistes ! C'est bien lui le pourfendeur des Daech/ Ennosra et autres islamo-fascistes que défend et soutient Hollande et son abruti de Fabius qui pense que les mercenaires terroristes takfiristes d’Ennosra « font du bon boulot » ! (On ne connait pas la position politique de l’A.N.A.A.F sur cette question et sur la politique de la France à propos de ce « printemps arabe » en général).

Ceux qui l'abhorrent sont bien les sionistes de France ! Les français le savent, le monde le sait. Ce sont bien les sionistes qui dominent les médias qui leurs polluent l’existence à longueur d’années et de décennies !

Le FN sait mieux que quiconque comment jouer et déjouer. Avec le sionisme il n'y a que de la manipulation et de la tromperie ! Le FN est un parti patriote qui sait défendre sa patrie et les principes. Ne vous laissez pas distraire !

Les français doivent êtres catégoriques et comprendre, une fois pour toute, que le sionisme gangrène leur pays. Ce ne sont plus eux qui décident. Même leurs valeurs et leur Histoire ont été falsifiées. Ils sont bien « colonisés ».

Il leur faudra un virage à 180° pour s’en sortir en boycottant tous les partis et personnalités qui ont gouverné ou dirigé au moins une fois la France !

Comment se fait-il que quel que soit le parti au pouvoir (gauche ou droite), dont les politiques sont souvent diamétralement opposés, il adopte la même politique qui sied au sionisme !

La seule issue est d’élire le parti dont-on ne cesse de diaboliser par les médias pro-sionistes.