Justice et vérité pour ADAMA TRAORÉ, Paris gare du nord

Justice et vérité pour #ADAMATRAORÉ , Paris gare du nord, le 30 juillet 2016.La famille, des proches et des centaines de personnes se réunissent pour rendre hommage à ADAMA TRAORÉ.Exiger que lumière soit faite sur sa mort dans des circonstances ambigües survenue le 19 juillet dans les locaux de la gendarmerie du Val d'Oise.Une marche arrêtée par les CRS ceci malgré une déclaration en préfecture. Les témoignages et instants forts de ce rassemblement dans ce reportage.