« Jeunesse Brisée » de Sathavy Kim

Quand les eaux montent, les poissons mangent les fourmis et quand l'eau se retire les fourmis mangent les poissons.Chaque chapitre commence par un proverbe, riche et imagé. En quatre parties, Kim nous présente sa vie : Avant le 17 avril 1975, issue d'une famille de Siem Reap elle part faire ses études dans la capitale Phnom Penh. A cette époque peu de filles faisaient de longues études, Kim a conscience d'être privilégiées et de faire partie de la classe moyenne ; celle qui sera le plus persécutée par les Khmers rouges. Le fameux 17 avril 1975, jour où Phnom Penh et tout le pays tombe aux mains de Pol Pot et ses "amis", Sathavy Kim est donc dans la capitale. Toute la ville est vidée et ses habitants jetés sur les routes. Commence alors la survie, le travail forcé, la faim et la douleur de perdre ses proches un par un. Le témoignage de Kim est ici unique, peu de gens ont survécu à ces conditions et à ces 4 années de terreur génocidaire. En effet, la plupars des témoignages proviennent de cambodgiens réfugiés (en Thaïlande puis en France ou aux Etats-Unis) ou d'ex cadres du régime Khmer rouge. Avec beaucoup de chance et de solidarité, Sathavy Kim a ainsi pu nous transmettre son précieux témoignage. L'originalité de ce livre réside aussi dans la vision portée par cette adolescente sur le monde qui l'entoure, en effet, l'horreur n'est pas déballée devant l'oeil pervers occidental. Ici Kim nous raconte simplement sa vie sous la terreur rouge sans chercher à politiser celle-ci. Le lecteur peut ainsi se mettre dans la situation de ce peuple qui ne comprend pas ce qui lui arrive puisqu'il ne connait ni les raisons ni l'avenir de la situation. La partie suivante décrit l'organisation du camp de travail jusqu'à la disparition du jour au lendemain de tout les cadres khmers rouges lors de l'invasion ou de la libération du Cambodge par le Vietnam. Puis l'auteur raconte la vie après l'horreur. Aussitôt libres, les cambodgiens, privés de monnaie et d'institution ont paré au plus urgent : marier les jeunes. Puis Kim nous parle au présent. 25 ans après les blessures ne sont pas refermées et la période reste tabou…Par ce livre poignant et unique, Sathavy Kim partage avec nous la période la plus douloureuse de sa vie et de celle de son peuple. Sans revenir sur les détails elle nous rappelle que l'ONU a continué de ne reconnaitre que l'autorité des khmers rouges jusque dans les années 80 ce qui est certainement en soi, une sorte de reconnaissance de la légitimité des génocidaires.