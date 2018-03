Grand Collisionneur de Hadrons: le premier quark beauté intercepté

GENEVE, 30 mars - RIA Novosti

Les premières collisions de protons à une énergie record de 7 téraélectronvolts (TeV), soit trois fois plus que le précédent record, ont été enregistrées mardi dans le Grand collisionneur de hadrons (LHC), le plus puissant accélérateur de particules du monde, a annoncé à Genève l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN).

Ces collisions marquent le début du fonctionnement "normal" du collisionneur où les faisceaux de protons circuleront à 3,5 TeV (3.500 milliards d'électronvolts), l'énergie la plus élevée jamais atteinte dans un accélérateur de particules, pendant une période allant de 18 à 24 mois, avec un court arrêt technique à la fin de 2010.

Les chercheurs comptent mettre en évidence des particules dites +super-symétriques+ (dans le cadre du modèle standard de la physique des particules), de nouveaux bosons et d'autres particules exotiques", a déclaré mardi Guido Tonelli, porte-parole de l'expérience CMS au CERN.

Le collisionneur construit à 100 m sous terre, sur la frontière franco-suisse et dont la construction a coûté plus de 6 milliards d'euros, a démarré pour la première fois en septembre 2008. Toutefois il a été arrêté le 19 septembre 2008 à la suite d'un accident dans le secteur 3-4. La période d'exploitation actuelle du LHC a commencé le 20 novembre 2009, avec un premier faisceau en circulation à 0,45 TeV. Après un court arrêt technique en décembre, les faisceaux ont circulé de nouveau le 28 février 2010, et la première accélération jusqu'à 3,5 TeV a eu lieu le 19 mars.