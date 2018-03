Gilbert Collard soutient Gérard Longuet, un autre bras d'honneur contre l'ALGERIE

Le député FN Gilbert Collard a affiché sans scrupule son soutien ce jeudi sur LCI en reproduisant le même geste grossier, lui qui représentait des milliers militants du FN.



« Il a bien fait, il a enfin un peu d'honneur au bout du bras. Moi j'ajoute mon bras à celui de Monsieur Longuet et puis passons à des choses sérieuses. Il ne savait pas qu'il était filmé, alors il faudrait un peu de correction des journalistes. Ensuite, il a bien fait de le faire et j'espère que ce bras d'honneur a été tellement amplifié par les médias que ceux qui nous demandent de nous repentir l'ont reçu en pleine figure », a déclaré jeudi Gilbert Collard.



Ce député FN s’est opposé à toutes démarches de reconnaissance de la France de ses crimes commis pendant la colonisation, à l’instar de la reconnaissance de François Hollande des massacres du 17 octobre 1961.



Gérard Longuet a fait savoir aujourd'hui qu'il assumait sa réaction. « je confirme mon hostilité de principe à une telle repentance». «C'est un sujet sensible pour moi», «L'Algérie ravive une plaie non pas tellement avec l'Algérie, mais aussi entre nos compatriotes, nos compatriotes pieds-noirs, qui ont l'impression d'être collectivement jugés et condamnés, et nos compatriotes métropolitains qui se disent: qu'est-ce que c'est que ces gens qui étaient au fond des criminels», a t'il déclaré sur les ondes d'une radio nationale.