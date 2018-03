George Soros, ou la stratégie du leurre.

Il ne devrait pas être nécessaire, sauf pour le troupeau obtus constituant le lectorat de la presse française, de revenir sur l’Histoire et la nature du C.F.R (Council on Foreign Relations), tête principale avec le R.I.I.A (Royal Institute for International Affairs) de l’hydre mondialiste, toutes deux enfantées après la Première Guerre mondiale par la très hermétique Round Table dont la genèse nous obligerait à remonter, via le Ruskin College et la Fabian Society ou autres détours transatlantiques vers l’Ordre de Yale (Skull and Bones) -sinon infiniment plus loin-, le fil sinueux d’une “supposée” conspiration dont tous nos spécialistes grassement appointés de l’“intelligentzia” occidentale nous affirment en ricanant qu’elle provient du cerveau délirant de quelques hurluberlus manipulés par le lobby crypto-pédophilo-lepeno-dieudonno-zapato-nostradamo-islamiste. Il est vrai que dans ce monde francophone “sérieux”, où aucune encyclopédie (nous disons bien aucune !) ne mentionne l’existence d’Edward Mandell House, à qui nous devons le venimeux Traité de Versailles en tant que ventriloque de la marionnette Wilson, ni à fortiori le fantomatique Joseph Retinger maître d’œuvre du Bilderberg, tous deux membres du cercle le plus intime dudit C.F.R, on sait se garder avec la pondération et la rigueur qui convient des dérives anecdotiques.Or, voici qu’à la fin de l’année 2007, un article de Libération (nul n’est à l’abri d’un accident bête) nous annonce avec enthousiasme la création de l’European Council on Foreign Relations (E.C.F.R), sous le haut patronage de Georges Soros, visant à “créer une politique étrangère véritablement commune” pour l’Europe. Dirigé par un jeune mondiolâtre qui-n’en-veut, du nom de Mark Leonard, la liste de ses 50 membres fondateurs recèle comme attendu une appétissante brochette d’adorateurs du nouvel ordre planétaire.Les administrés de l’insignifiante province française y retrouveront notamment Christine Ockrent (épouse du petit majordome impérial que nous savons et accessoirement ancienne “young leader” de la Fondation France Amérique -voir un de nos articles précédents http://www.alterinfo.net/Le-Diable-s-habille-en-Pravda_a20812.html , le corpusculaire Alain Minkowski (dit Minc), dérisoire intrigant essayant depuis des années de placer son escabeau près de la table des grandes personnes... ou plus sérieusement Dominique Strauss-Kahn, tête de gondole de la Fabian Society made in France (http://www.alterinfo.net/La-societe-fabienne_a21104.html). Parmi les “ralliés”, notons pour la gondolade la présence du comique de service Daniel Cohn-Bendit (se reporter là aussi à notre article signalé précédemment), d’un autre ex-bourgeon de la Fondation France Amérique : Pierre Moscovici, ou de l’improbable Lionel Jospin, animal politique craintif, déjà surpris il y a quelques années dans les phares du Bilderberg.Mais à la pointure infiniment supérieure, nous découvrons les noms du belge Étienne Davignon, qui présidait la dernière réunion des Bilderbergers début juin, de Dominique Moisi : conseiller spécial de l'Institut français des relations internationales (IFRI... qui n’est autre que le satellite du C.F.R en France, anciennement Centre d’études de politique étrangère créé avec les Fonds Carnegie), Pascal Lamy : directeur de l’O.M.C (no comment), l’inévitable Joschka Fischer, ex-ministre “vert” des Affaires étrangères du gouvernement Schröder (on ne stigmatisera jamais assez le rôle du mouvement écologiste, créature mondialiste et arme anti-tiers-monde par excellence), et autre Anthony Giddens (Fabian Society, comme son poulain Tony Blair) ou Giuliano Amato, ex-président du Conseil italien et de la branche transalpine de l’institut Aspen. On en passe et des pas moins folkloriques. Liste complète à déguster ici : http://www.ecfr.eu/content/entry/12 Quant à notre cher “philanthrope” George Soros, est-il besoin de revenir sur le parcours de ce ruffian de la finance, fils d’un obscur écrivain espérantiste juif hongrois (le détail n’est pas sans intérêt quand on sait l’imbrication étroite de la mouvance espérantiste depuis sa naissance dans cette toile d’araignée où nous nous perdons et qui nous perdra... mais Zamenhof, franc-maçon, n’était-il pas lui-même un “universaliste” passionné ?), dont l’ascension vertigineuse dans les sphères du grand capital demeure assez mystérieuse (sans doute, comme d’habitude, des rencontres “fortuites” avec quelques personnages d’influence très discrets...!), et qui se vante d’avoir commencé sa brillante carrière en participant durant la deuxième Guerre, en Hongrie, à la confiscation des biens de ses coreligionnaires pour le compte d’un ministre dont il était devenu le filleul adoptif. Si par la suite, ses exploits de prédateur sur les places boursières internationales dans les années 90 ne peuvent prétendre qu’à figurer dans les annales de la simple crapulerie, ils lui permirent surtout de nous révéler le mécène désintéressé qui sommeillait en lui et la ferveur démocratique que son âme, en réalité candide, nous dissimulait sous la défroque trompeuse de la scélératesse la plus vulgaire. Ainsi le vit-on, au cours des quinze dernières années, déverser une partie de sa fortune aux quatre coins du globe pour tenter d’arracher à l’“axe du mal” de pauvres pays opprimés (“révolution” orange en Ukraine, rachat de la presse irakienne, tripatouillages divers avec ses petits collègues oligarques israëlo-russes, valises de dollars en renfort de la N.E.D et de l’U.S.A.I.D partout où les foules obscurantistes s’entêtent à refuser de voir briller chez eux l’incandescente lumière du Saint-Empire, etc.), et mettre sur pied sa fondation éponyme, façon Rockfeller, destinée à offrir gracieusement aux claquedents de la planète des élites manufacturées, garanties sang pour sang droit-de-l’hommistes et démocratiques, qui sauront œuvrer au bonheur de leurs populations d’ilotes et acheminer les matières premières dans la bonne direction. De même le découvre-t-on aujourd’hui en opposant féroce des Bush (dont il est pourtant l’associé par l’entremise du groupe Carlyle) et en principal argentier du pantin Obama, dont son Excellence Brzezinski (Grand Maître de la Trilatérale qui avait déjà fabriqué Carter) tire les ficelles avec, pour l’instant, un certain profit.Mais il se pourrait fort que ce ploutocrate tapageur, en tout cas un peu trop exhibitionniste pour en faire un conjuré crédible des derniers cercles, ne soit qu’un leurre et son European Council on Foreign Relations (qui vient de lancer un appel solennel à la communauté européenne l’invitant à s’asseoir sans scrupules sur les urnes irlandaises: http://www.alterinfo.net/Soros-The-City,-Carlyle-Sarkozy_a21251.html une fausse piste... en dépit des quelques indiscutables hiérarques qui le décorent de leur influente présence. Les organismes subordonnés au C.F.R existent dans toute l’Europe et une grande partie de l’Asie, Chine et Inde comprises, depuis plus de soixante ans... et plus encore pour certains. La nécessité d’un appendice européen centralisé ne semble donc pas présenter un intérêt majeur... du moins pour l’instant. Et la question n’étant pas de savoir ce que “fait” Soros, mais qui “l’a fait”... cette petite cour de récréation qui lui est consentie, ressemble plutôt à un défouloir susceptible de satisfaire son encombrant ego. Car n’en déplaise aux dénonciateurs d’un capitalisme aveugle, dont la myopie historique les a fait se contenter de prendre le train de la conspiration à Bretton Woods, Soros n’est qu’une pièce sur l’échiquier dont la conservation ou le sacrifice dépendent des choix stratégiques de quelques joueurs beaucoup moins enclins à étaler leur immodestie dans les magazines financiers.L’“inconnu” Edward Mandell House, que nous évoquions plus haut, avait commis en 1912 un roman d’anticipation prophétique (et pour cause !), intitulé : Philip Dru, administrator. Cette œuvre, où il confesse avoir mis toute sa foi politique, raconte comment un groupe d’individus parvient à faire abolir la constitution américaine, puis à instaurer un système économique global permettant d’aboutir à l’unification politique de l’occident jusqu’à l’émergence d’un gouvernement mondial établissant une forme de socialisme inédit... un International-Socialisme d’une perfection totalitaire sans précédent, apte à “délivrer” enfin l’humanité du fardeau tellement inutile que représente pour chacun la responsabilité d’une existence propre ou d’une conscience individuelle.Mais qu’on se rassure : si le piège de Philip Dru est bien, comme prévu, en train de se refermer sur nous... les rouages feutrés de son mécanisme nous laisseraient presque le sentiment d’une agonie confortable... seulement bercée par l’hypnotique ronron des journaux télévisés, les sortilèges technologiques de l’industrie de l’entertainment, ou les si distrayantes histoires d’empaleurs de petite fille ou d’éventreur de petit garçon qui savent si bien chatouiller les zones érogènes des foules audimatiques. Il est malheureusement regrettable que cette paisible somnolence doive s’interrompre... au moment où les premières contractions se font déjà sentir et où l’imminente “mise bas” du Nouveau Monde risque d’exiger l’intervention de bien méchants forceps...!Courage donc... toutes nos félicitations et vœux de bonheur (dans la servitude) accompagnant bien entendu une naissance qui récompense, comme elles le méritent, l’opiniâtre bêtise et l’héroïque indifférence à son propre sort de la “grande famille humaine”...!Marc Olmix