Gaffe ou Manque de Précision? 2 ONG dénoncent Kouchner

Médecins sans frontières et Médecins du Monde ont dénoncé mardi dans des communiqués des propos tenus dimanche à Jérusalem par le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner sur le rôle des ONG dans l'information des autorités françaises sur le Hamas.



Kouchner avait déclaré lors d'une conférence de presse au consulat de France à Jérusalem:



"Officiellement, nous n'avons aucun contact avec le Hamas mais officieusement, il y a des organisations internationales qui entrent dans la bande de Gaza, en particulier des ONG françaises qui nous donnent des informations", rappelle MSF dont M. Kouchner fut un des fondateurs avant de quitter l'organisation en 1979.



"Une fois de plus, les propos de M. Kouchner portent à confusion, nuisent à nos activités sur le terrain et à notre présence auprès de populations civiles palestiniennes déjà fortement éprouvées par des années de conflit", souligne l'ONG.

"Les propos du Ministre des Affaires étrangères sont non seulement inexacts mais dangereux", estime de son côté Médecins du Monde. "Ils jettent la suspicion sur les pratiques des ONG françaises" et "exposent surtout les équipes humanitaires dans les Territoires mais également au Moyen-Orient à d'éventuelles réactions et risquent de compromettre les activités en cours".



Mardi, le ministère des AE françaises assurait dans un communiqué que « le ministre Bernard Kouchner ne voulait pas parler des organisations non-gouvernementales (ONG) ».



Et le porte-parole du Quai d'Orsay, Eric Chevallier d’assurer : "En aucun cas nous n'attendons d'elles qu'elles nous fournissent des informations. Ce n'est pas leur vocation, nous le savons. Nous sommes respectueux de leur indépendance".