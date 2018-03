Festival 'Ombres sur la Françafrique'

Bonjour à tous, L'association O'rigines et ICTV Solferino vous proposent: - Le festival Ombre sur la Françafrique . - au cinéma Lucernaire : 53, rue Notre Dame des Champs -75006 Paris. M° Notre Dame des Champs - Les lundis 5, 12, 19 et 26 mai 2008 à partir de 19h00 - Tarifs: 10 € / 6 € (tarif réduit)

Au lendemain des « indépendances », l'Etat français, comme d'autres puissances impérialistes, s'est ingénié à maintenir sa domination sur ses anciennes colonies africaines par un ensemble de moyens occultes, souvent inavouables.

La Françafrique désigne cette nébuleuse d'acteurs économiques, politiques et militaires, en France et en Afrique qui accaparent les rentes des matières premières et l'aide publique au développement, au détriment des populations. La pérennité de ce système a un prix : la corruption, l'assassinat d'opposants, le trucage des élections, la manipulation et la guerre.

Mettant en lumière des crimes commis sur des personnalités politiques majeures, les documentaires de la collection « Ombres sur la Françafrique » nous amènent à mieux cerner ces « affaires » auxquelles la Justice Internationale tourne souvent le dos. Elles font pourtant partie intégrante de notre histoire contemporaine et occultent l'horizon d'une nouvelle Afrique, affranchie et prometteuse.