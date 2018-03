FLOP ROYAL!

« Esprit es-tu là ? »C’est pas croyable, mais il me faut toujours des exemples pour me fairecomprendre et puis c’est un peu à la mode… de vouloir être commode.Oui, je suis une mauvaise langue…« Esprit es-tu là ? »Parce que nous l’avons tous sous la langue, juré craché…et recraché !Ça va encore me retomber dessus, mais je peux maintenant vous l’avouer :pour être mauvaise langue, il ne faut pas être bonne, ni mauvaise… maistrès mauvaise.Une méchante langue de vipère qui n’est pas là pour détendrel’atmosphère, mais pour créer le MALAISE.La mauvaise langue vous dit merde quand elle a envie de vous dire merde !Et merde et merde quand elle s’aperçoit que ça vous emmerde.Vous l’avez remarqué, ou peut-être pas mais je fais exprès de fairetourner 7 fois ma langue dans la bouche, non pour ne pas dire une connerie maispour être sûre de dire une saloperie.Je sais que ça ne tombe pas sous le sens mais la mauvaise langue ne salitpas… elle salive, donc elle nettoie !Elle embarrasse… mais c’est pour débarrasser le plancher ! Faire placenette.Mauvaise langue n’aime pas les généralités… le genre animal,l’espèce humaine… ne l’intéressent pas… c’est l’individu seul, quien prend plein la gueule.C’est sa spécialité que d’en découdre avec tel ou un tel en révélantles défauts ou en bricolant les maux. C’est comme si, non c’est commeça… la mauvaise langue ne roulera jamais de pelle à personne… elle ne saitpas le faire et ne le fera jamais…Parce qu’elle ne se contente pas de la critique des âmes MADAME ! Mais ellese fait passer pour l’AME de la critique. L’humilité, elle ne sait pas ceque c’est.La présomption de culpabilité… c’est son sujet préféré !Son premier et dernier présupposé.Deux exemples à se mettre sous la langue :Qu’est-ce qui a pu pousser Fadella Amara qui n’est ni pute ni soumise àfaire partie du gouvernement Fillon ?L’opportunisme ? Non… l’arrivisme ? Peut-être.Ce serait plutôt un défaut de composition… très haut niveau deprostitution qui consiste à ne pas vendre son corps mais à sous louer sonâme…La voilà Kaput et casse-croute, avec ses contradictions dans ses valises, ilne lui reste plus qu’à prendre l’avion du Royal air baroque pour seremettre en état de navigation.Parce que Ségolène elle, est plus réelle que Royale… elle vient de faireun pied de nez à la rose schizo-parano en s’autoproclamant scélérate…. Jeveux dire candidate à sa propre récession.Elle a perdu une fois… pourquoi pas deux ?Quand on peut venir à bout de l’adversaire, il faut prendre les choses parle bon bout en écrasant ses propres alliés…Parce que Madame n’est ni pute ni soumise, elle devance l’appel… qui nelui a jamais été adressé et rassure le peuple… qui ne lui a rien demandé.Je suis mauvaise… c’est fou ce que je suis mauvaise langue… mais quandje pense à la sienne, à son « adverbitude », je me dis que certains oucertaines vous ôtent à jamais l’envie d’avoir des certitudes…Si je me présentais moi, la mauvaise langue. J’aurais encore plus dechance… de faire avaler la pilule… silence ! ça se retourne !