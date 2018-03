Erdogan: 58% de "oui" à la réduction du pouvoir des militaires

"Environ 58% des électeurs" turcs ont approuvé la révision de la Constitution soumise dimanche à référendum par le gouvernement, c’est ce qu’a annoncé le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan devant la presse.



La révision de la Constitution votée par les électeurs turcs comporte 26 amendements qui limiteront les pouvoirs de la hiérarchie judiciaire et de l'armée.



Pour M.Erdogan, "le 12 septembre sera un tournant dans l'histoire démocratique de la Turquie".



"Notre peuple a franchi une étape historique sur la voie de la démocratie et de la suprématie de l'Etat de droit. Quel bonheur d'avoir haussé le niveau des normes démocratiques" en Turquie, a-t-il encore lancé devant des militants de son parti en liesse au siège régional de l'AKP, à Istanbul.



"Les perdants, ce soir, sont les tenants d'une mentalité putschiste", a aussi lancé le Premier ministre, dont le Parti de la justice et du développement (AKP) avait fait adopter au Parlement en mai dernier cette série d'amendements à la loi fondamentale, rédigée par les militaires après le putsch de 1980.



Il a en outre assuré que la réforme "n'était pas un projet de l'AKP", mais une avancée pour davantage de droits démocratiques.



La participation au scrutin a été "de l'ordre de 77-78%", a précisé M. Erdogan.



Par ailleurs, l'opposition, qui avait fait campagne pour le "non", redoute que la réforme, qui redessine deux des hautes instances judiciaires du pays, aboutisse à menacer l'indépendance de la justice et remette en cause la séparation des pouvoirs.