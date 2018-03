En Afrique, les soutiens à Mugabe se multiplient

Qui donc prétendait qu'il ne reste plus personne en ‎Afrique pour soutenir Mugabe ? C'est plutôt le contraire ‎que l'on a tendance à croire, à entendre toutes ces voix ‎discordantes qui osent s'élever contre la mugabophobie ‎ambiante. On admirera pour commencer la remarquable ‎sortie du président gambien, Yahya Jammeh, pour qui le ‎dissident zimbabwéen, Morgan Tsvangirai n'est qu'une ‎simple marionnette dont les ficelles sont tirées par ‎l'Occident. Et M. Jameh ne croit pas si bien dire! Il appelle ‎ses pairs africains à faire bloc face à l'instinct de prédateur ‎de l'Europe et de l'Amérique qui s'abat avec une voracité ‎inouïe sur le régime politique zimbabwéen. Un régime ‎politique qui, rappelons-le, n'a toujours pas été aussi mal ‎aimé. La rupture Mugabe-Occident remonte très ‎exactement à la fin des années 90, lorsque l'homme fort de ‎Harare a pris la courageuse décision de mettre à la porte ‎tous ces fermiers blancs d'origine anglaise qui occupaient ‎les exploitations agricoles de son pays, aux dépends de ‎cette couche défavorisée de paysans noirs. Pour l'arrogante ‎Grande Bretagne, ancienne puissance coloniale, la pilule a ‎été évidemment trop dure à avaler. Il s'ensuit dès lors ‎l'expulsion du Zimbabwe du Commonwealth, des sanctions ‎économiques de petites et grandes tailles et une campagne ‎de sape médiatique sans précédent, dépeignant le vieux ‎dirigeant en un dictateur sanguinaire et sans âme. Le récent ‎épisode électoral a parfaitement illustré cette disgrâce. En ‎qualité de candidat pro occidentaux, Tsvangirai a participé ‎d'abord au premier tour du vote qui a consacré sa légère ‎avance avant de se rétracter, à coup de déclarations ‎enflammées, lors d'un second tour d'où, faute de challenger, ‎est sorti vainqueur le président sortant. Tout au long de ‎cette saga, les médias occidentaux n'ont jamais été trop loin ‎‎: "simulacre de démocratie", "parodie de scrutin", ils n'ont ‎pas manqué d'expressions ni de termes pour qualifier cette ‎présidentielle qui, chose étrange, a mobilisé près de 90% ‎des votants. Alors la crainte d'être persécuté par l' « ogre ‎Mugabe » ou un réel culture civique, lequel des deux a ‎conduit ces centaines de milliers de zimbabwéens aux ‎urnes? Au regard d'un M. Tsvangirai jetant du leste, c'est ‎plutôt pour le second cas de figure que nous optons, tout en ‎souhaitant qu'une future médiation africaine puisse faire ‎émerger de ce climat anxiogène, un gouvernement d'Union ‎nationale. Car face au complot d'envergure, rien ne peut ‎offrir à un pays la force de résister, si ce ne sont l'unité et la ‎solidarité