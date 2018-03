Dictature mondiale sur la prochaine vaccination de masse contre la grippe porcine.

Les gens, et plus particulièrement les Américains, sont de plus en plus effrayés par la grippe porcine, non pas par la maladie, qui a jusqu'à présent été douce et a seulement coûté quelques 700 vies dans le monde - particulièrement des patients présentant des maladies chroniques - mais par la prochaine vaccination obligatoire qui se profile contre la maladie. J’ai pu voir cette tendance par les quelques 55,000 personnes qui jusqu’à présent ont lu mon article (http://euro-med.dk/?p=9152) sur la vaccination contre la grippe porcine depuis le 15 juin 2009. Et ils ont de bonnes raisons d'être effrayés.









Aux Etats-Unis, on n'autorisera aucune exemption aux vaccinations obligatoires - qui sont visiblement en cours.









The Daily Mail du 27 Juillet 2009: Le conseiller au Gouvernement Britannique en matière de Virus, le Professeur Sir Roy Anderson, a reçu 116 00 Livres Sterling du producteur du vaccin de la Grippe porcine, GlaxoKSmithKline.















Le 11 juin 2009, l'OMS a classé la grippe porcine parmi les pandémies. Ainsi, en tant qu'Américain vous pouvez signer cette pétition : « UNE DÉCLARATION UNIVERSELLE DE RÉSISTANCE AUX VACCINATIONS OBLIGATOIRES » http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-of-resistance-to-mandatory-vaccinations

Selon les règlements internationaux de l’OMS sur la santé, l'OMS peut seulement donner des recommandations. Ainsi, il semble que le danger des vaccinations de masse obligatoires se trouve plutôt au niveau des Etats nationaux - et leur engagement pour un Nouvel Ordre Mondial. Je n’ai rien pu trouver au sujet des représailles de l'ONU en cas d'insoumission.