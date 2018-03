Des terroristes très discrets

Voilà un complot terroriste qui ne fait à peu près que les titres de la presse locale aux Etats Unis.



Pourtant, nous sommes devant des préparatifs tout à fait inquiétants ave des gens qui préparaient un arsenal constitué non seulement d’armes mais aussi d’explosifs et de substances toxiques.



Leurs cibles étaient des locaux de l’administration fédérale à Washington, Newark, Atlanta et la Nouvelle Orléans.



Mais bon, les auteurs potentiels n’étaient ni Arabes, ni Musulmans. Ils n’étaient pas non plus manipulés par le FBI.



Il n’y a donc pas de quoi en faire un fromage, d’où la discrétion de la presse.



C’est d’ailleurs pour ça que les journaux français n’en soufflent pas un mot.







Des mandats de perquisition révèlent les détails de raids au domicile de miliciens



Par Ken Stanford, Access North Georgia (USA) 5 novembre 2011 traduit de l’anglais par Djazaïri



ATLANTA – Des informations rendues publiques indiquent que les autorités ont découvert un stock d’armes, les ingrédients pour une toxine mortelle et de matériel explosif au domicile de deux habitants du nord de la Géorgie qui ont été inculpés de préparer des attaques terroristes [domestic terrorist attacks].

Le journal Atlanta Journal-Constitution affirme avoir consulté les mandats delivers contre Samuel J. Crump et Ray Adams, tous deux de Toccoa, mais n’avoir paspu avoir accès aux mandats de perquisition émis contre deux autres personnes, Dan Robers, aussi de Toccoa, et Frederick Thomas de Cleveland

Ces quatre hommes ont été inculpés par un grand jury fédéral et leur audition pour une éventuelle libération sous caution est programmée mercredi prochain au tribunal fédéral de Gainesville.



Le journal rapporte également que Dan Summer, un avocat de Gainesville, a été désigné pour représenter Crump.



