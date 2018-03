Des laboratoires occidentaux financent l'invasion de criquets au Sahel et au Maghreb guidés par des puces RFID ?

Depuis les années 80 les pays du Maghreb subissent de temps à autre des invasions de sauterelles et criquets pélerins ce qui n'existait pas auparavant! Certes cela fait penser aux dix plaies d'Egypte et donc les nuées de sauterelles ! En fait ces invasions de criquets pélerins ne sont en rien une malédiction car les criquets sont comestibles et les poulets domestiques en raffolent!







Autrefois les criquets pélerins venaient en été par exemple en Algérie mais la nuit ils volaient en direction des lampes des éclairages public donc les lampadaires et mourraient brûlés au pieds de ces lampadaires ou ils se jetaient dans des feux nocturnes, il était possible au petit matin pour les poulets de se régaler de tous ces criquets suicidaires grillés à point !



Mais les nouvelles générations de criquets ne sont plus trop attirés par les lampes ou le feu et donc ne sont plus suicidaires ce qui indique soit une mutation soit une manipulation génétique des laboratoires occidentaux !







Une fois l'Algérie a été envahie par des nuées de sauterelles en fait ces sauterelles avaient des puces rfid pour les téléguidér sur leur abdomen près de leurs têtes et sur leur pattes certaines portaient des étiquettes avec des nombres comme 6 666 pour les identifier elles avaient en fait 9 chiffres ou 13 chiffres comme certains code barres sur ces sauterelles. Certains laboratoires occidentaux ont avoué avoir marqué les insectes pour suivre leur déplacement mais des milliers d'individus portaient des étiquettes avec des numéros donc presque 20 pourcent des criquets étaient marqués ! Après le gouvernement pour combattre ces sauterelles il a pulvérisé la population avec des insecticides soit disant sans danger pour la population cela en 1991 quand il y avait les massacres des gia groupes israélos américains le gouvernment des terroristes sanguinaires Nezzar et Toufik des criminels contre l"humanité et terroristes des milices de Papon et de l'oas ont vaporisé ces insecticides pendant des mois ! Cela rendait impossible le fait de récupérer ces sauterelles pour nourrir des poulets car les corps de ces sauterelles étaient devenus toxiques ! Dans le même temps la même opération a eu lieu en californie ! Donc cette invasion de criquets pélerin a été préparé peut être par la France et les USA et israel donc le mossad et le Maroc et aussi des généraux en Algérie!







Pour contrôler un essaim de criquets pélerins il suffit d'équiper certains insectes meneurs pour que toute la colonie les suit ce sont des insectes grégaires !



Depuis 2006, l'Agence américaine des programmes de recherches avancée de défense (Darpa) étudie le contrôle électronique d'insectes vivants. En collaboration avec des chercheurs de l'université de Caroline du Nord, l'agence a présenté fin 2012 l'avancement de ses travaux sur un cafard de Madagascar: l'insecte a pu être "piloté" grâce à des impulsions électroniques sur ses antennes et ses cerques.















La prolifération d’armes au-delà des frontières de la Libye n’est plus la seule conséquence de la chute de Kadhafi. Un autre legs de la guerre, pas des moins étonnants, est l’afflux en masse de criquets pèlerins dans les pays du Sahel.



Dans un communiqué daté du 5 juin, la FAO, l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, tire la sonnette d’alarme. Malgré les tentatives entreprises depuis la mi-mai par l’Algérie et la Libye, où des infestations acridiennes ont été signalées en janvier, les criquets pèlerins sont bel et bien en train d’arriver au Mali et au Niger, menaçant les cultures de la région qu’ils déciment sur leur passage. Comme l’explique "Jeune Afrique" dans son édition du 10 juin, la Libye de Kadhafi disposait d’un dispositif d’éradication d’essaims très en pointe. Mais la révolution a réduit à néant le parc des véhicules pulvérisateurs et la chasse aux criquets n’a pas été inscrite au rang des priorités par les nouvelles autorités libyennes.



Consciente de cette difficulté, la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO, un comité interrégional de la FAO créé en 2002 regroupant 11 pays du Maghreb et du Sahel) entend mettre les bouchées doubles pour contrecarrer l’invasion. Des essaims ont été signalés fin mai dans le nord du Niger, notamment dans les régions d’Arlit et d’Agadez. Immédiatement, les équipes nigériennes de lutte antiacridienne ont été dépêchées pour empêcher la reproduction des insectes, déjà favorisée par des pluies prématurées cette année. Une zone de 700 hectares a déjà été traitée. Mais les nuages d’insectes feraient désormais cap vers le sud où se concentre l’essentiel des terres agricoles. Quelque 500 000 hectares de cultures sont en péril.





Photo d'un criquet pèlerin en Mauritanie en 2004, publiée sur Flickr par la Sopfcim (Société de protection des forêts contre les insectes et maladies).



Pour autant, ces efforts n’auront pas d’impact si le Mali, membre de la CLCPRO, n’anticipe pas rapidement l’invasion sur son territoire. Or, au nord du Mali, zone de reproduction des criquets, la présence de groupes armés indépendantistes et islamistes prive les autorités et les équipes de la FAO de tout accès à la zone.



La dernière invasion de criquets dans la région remonte aux années 2003-2005. Doublée d’une sécheresse sans précédent, elle avait, en 2005, plongé le Niger dans la pire famine de la décennie, touchant près de 3 millions de personnes, dont 800 000 enfants. Ce pays étant à nouveau confronté à une crise alimentaire due aux mauvaises récoltes céréalières de 2011, une invasion de criquets pourrait avoir des conséquences dramatiques.