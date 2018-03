Des animaux clonés dans vos assiettes

Sans le savoir, on mange régulièrement de la viande issue du clonage. Malgré

la volonté des députés d’informer les consommateurs sur l’origine de

cette alimentation, le Conseil européen a refusé d’imposer un étiquetage

des produits dérivés du clonage.



Les députés européens entendaient interdire l'utilisation d'animaux

clonés, et de leurs descendants, dans l'alimentation. Au pire, ils

réclamaient un étiquetage particulier des aliments concernés. Mais après

quatre ans de négociations, faute de position commune, le vide réglementaire

subsistera : les aliments issus du clonage ne se distingueront pas des autres.



Mais le Parlement Européen, Commission européenne et Conseil européen

n'ont pas réussi à s'entendre sur la question du clonage animal, au terme

d'une conciliation aussi tendue que vaine. "Nous voulions que le citoyen sache

quelle viande il mange tandis que d'autres ont préféré ne pas fâcher les

Américains. Ce status quo est clairement une défaite pour le consommateur",

déclare Marc Tarabella, député européen, en charge de la protection des

consommateurs.



Le Parlement exigeait une traçabilité très poussée pour informer les

consommateurs de toute trace de viande issue de bêtes clonées en remontant à

plusieurs générations. La Commission avait accepté la plupart des

amendements, cependant le Conseil européen a fait capoter le dossier. Il n'y

aura donc pas de texte sur ce sujet précis du clonage, et ce sont les textes

précédents qui datent de 1997, et ne font pas mention du clonage qui

continueront de s'appliquer.



Les députés s'inquiètent toutefois des implications éthiques et des

conséquences possibles de la réduction de la diversité génétique des

animaux d'élevage, « notamment en termes de résistance face à l'émergence

d'une maladie ». C'est aussi une question de bien-être animal,

expliquent-ils, « puisqu'une proportion élevée d'animaux clonés souffrent

de maladies ou de malformations, ou meurent prématurément. »



Dans ce débat, ce sont, avant tout, des considérations commerciales qui ont

dicté la position des gouvernements et de la Commission.



Chaque année sont importées entre 300.000 et 500.000 tonnes de viande bovine

destinées à la consommation. La majeur partie de ces viandes proviennent des

Etats-Unis et d'Argentine, pays qui, eux, ont autorisé le clonage à des fins

commerciales, mais n'ont aucun système de traçabilité!" s'offusque Marc

Tarabella. "Le Conseil aurait dû privilégier la protection du consommateur

européen plutôt que de tout faire pour éviter de fâcher les Américains qui

n'auraient sûrement pas accueilli cette obligation de traçabilité avec le

sourire".



En effet, l'étiquetage exigé par le Parlement européen aurait obligé

l'UE à bloquer les importations. Au risque de nous entraîner dans une guerre

commerciale totale. Une situation "impossible à défendre devant l'OMC et qui

aurait pour conséquence des mesures de rétorsion", précise le communiqué du

Conseil.



Marc Tarabella, en charge de la protection du consommateur, estime que ne pas

avertir le consommateur, c’est lui mentir : "Alors que nous nous battons pour

plus de traçabilité des aliments, on lui refuse une réelle transparence sur

ce qu’il mange. C'est scandaleux! " .