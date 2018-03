Des Etats américains tentés par la sécession, en raison de la crise

Lassés de payer des impôts qui financent deux guerres lointaines et des plans de relance dont ils ne voient pas les retombées concrètes, un nombre croissant d'Américains poussent leurs Etats à mettre en cause les lois fédérales, voire les pressent de faire sécession.



Qu'ils défendent un pouvoir accru des Etats ou leur séparation pure et simple de l'Union, ces Américains s'entendent sur un point: ras-le-bol d'avoir l'Etat fédéral sur le dos.





"L'Etat fédéral a perdu son autorité morale, notre gouvernement est aux ordres de Wall Street", explique à l'AFP Thomas Naylor, ancien professeur d'économie, chef de file du mouvement pour la Seconde République du Vermont (nord-est).



"L'empire s'écroule, voulez-vous couler avec le Titanic ou trouver une autre solution tant que c'est encore possible ?", s'interroge-t-il.





Déjà active bien avant l'élection de Barack Obama président des Etats-Unis, la veine anti-Washington a vu ses rangs grossir avec la récession, l'intervention grandissante de l'Etat dans l'économie et l'explosion des dépenses nationales, affirme Jason Sorens, professeur à l'université de Buffalo à New York.





"On parle plus aujourd'hui d'invalider des lois fédérales au niveau des Etats et de faire sécession qu'on n'en parlait en 1865", détaille Kirckpatrick Sale, de l'Institut Middlebury, qui étudie la sécession, et l'auto-détermination.





Des groupes actifs de sécessionnistes existent actuellement dans au moins 10 Etats, dont le Texas (sud), le Vermont (nord-est), Hawaii (pacifique) et l'Alaska (nord-ouest).





Rick Perry, le gouverneur du Texas a récemment surpris en suggérant dans une réunion de conservateurs qu'il était favorable à la sécession.



"La sécession est notre seule réponse parce que l'Etat fédéral est en miette et ne peut plus être réparé tel que fonctionne le système politique actuel", déclare à l'AFP Dave Mundy, porte-parole du Mouvement nationaliste texan.





A l'origine, les Etats-Unis d'Amérique ont été conçus comme "une confédération d'Etats indépendants liés entre eux par une défense commune et des intérêts commerciaux", ajoute-t-il, en regrettant qu'années après années, l'Etat fédéral ait acquis un pouvoir, selon lui, excessif.



Mais, nuance J.R. Labbe, directrice éditoriale du Star-Telegram de Forth Worth (Texas), les sécessionnistes "ne sont qu'une minorité" et Dick Perry ne fait que céder à un groupe "petit mais bruyant".



Il reste malgré tout "peu probable" que les sécessionnistes prennent suffisamment de vigueur pour provoquer une séparation, estime Lyn Spillman, spécialiste du nationalisme.



AFP