"Pourquoi dit-on de sang froid ?"

"c’est une formule... une tournure linguistique... une image... une métaphore"

"que signifie-t-elle ?"

"elle exprime l’état de l’âme lorsqu’elle est calme, lorsqu’elle se maîtrise"

"ah oui... c’est quand cette âme n’a rien à se reprocher"

"pas tout à fait"

"quoi alors ?"

"c’est quand elle n’a a aucun ressentiment"

"comment est-ce possible ?"

"quand des soldats israéliens tirent de sang froid sur des civils Palestiniens avançant vers eux et brandissant un chiffon banc"

"effectivement, il faut une grande maîtrise"

"normal... ce sont des professionnels"

"tu veux dire dépourvus d’âmes ?"

"... !?"





Al Faraby

Vendredi, 14 août 2009





Plus de six mois après, les agissements de l’armée israélienne pendant "Plomb durci" continuent de faire l’objet de vives critiques. L’ONG de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW) a accusé l’armée israélienne, dans un rapport publié jeudi 13 août, d’avoir tué 11 civils palestiniens, dont cinq femmes et quatre enfants, alors qu’ils brandissaient un drapeau blanc. Huit autres personnes auraient été blessées dans les mêmes circonstances. Ces civils étaient en groupes et agitaient un tee-shirt ou un foulard. Il n’y avait aucun combattant palestinien dans les parages à ce moment-là, précise l’organisation, qui s’est basée sur des témoignages recoupés, mais aussi des examens médicaux et balistiques.