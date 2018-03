De l'État en Orient islamique : Le sabre, le goupillon et le casque.

Dans le monde musulman, trois dominants modèles étatiques rivalisent depuis toujours. A savoir l'arabe, le turc et le persan. Et bien qu'ils aient tous l'islam en commun, il n’empêche que chacun de ces trois modèles a son propre référent culturel déterminant.





Et pour cause. La prérogative de l'État à « détenir le monopole de la violence légitime »[1] incite tout pouvoir à élaborer une dualité propre entre la force et le droit.



Or c'est justement le rapport des uns et des autres à ces deux concepts qui s'est révélé décisif quant à l’édification et la conservation de l'État dans tout l'Orient musulman.





l’État Persan, héritier d'une longue tradition impériale, régna en effet sur un peuple casanier et discipliné, de surcroît assez inspiré en matière de loi et d'ordre. On rapporte même que, juste avant d'incendier Persépolis, les Grecs se sont emparés d'un inestimable trésor d’écrits et livres sur la gestion de l'empire.



Ce qui explique aussi que bon nombre de mots arabes relatifs à l’État sont d'origine persane : دستور (constitution) , ديوان diwan (bureau) ou عسكر lashker (militaire).





Normal en effet si l'on sait que le trône achéménide fut le réceptacle juridique premier de l'Assyrie et les deux empires babyloniens qui, en matière de loi humaine, ont donné corps aux premières constituions écrites de toute l'histoire de l’humanité.



Toujours est-il que, sujets du plus grand empire de son époque, les Perses ont fini par se sédentariser et délaisser le penchant guerrier de leurs redoutables ancêtres aryens. Optant de ce fait pour le droit et ses dépendances civiques au détriment de la force et ses périlleuses gloires. Dès lors pas surprenant que le Shâh Nâmeh du grand poète Ferdawsi devient à juste titre l'acte (re)fondateur du nationalisme et de l’État persans, du moins tels que nous les connaissons aujourd’hui. Le goupillon persan a pris en somme le-dessus sur son sabre.





Tout l'inverse donc de l’État arabe qui, contrairement à la doxa dominante, est beaucoup plus ancien que les autres. C'est simplement que la révélation islamique donna aux tribus arabes du Sud [2] la prédominance qui, historiquement, revenait à celles du Nord, dites yéménites. Ces dernières, héritières de fait des royaumes de Saba et Himyar, se sont toujours considérées effectivement lésées dans leur magistère historique. Raison pour laquelle elles ne tardaient pas à imposer la royauté en Islam, car derrière les Ommeyades se dressaient en réalité ces mêmes tribus yéménites, par le truchement de leur alliance matrimoniale avec Maawiya [3].



En fait par le biais de la diffusion de l'islam, le modèle chevaleresque anarchique est devenu la norme suprême de l’élite arabe. Modèle qui forcement accorde à l’épée un rôle d'arbitre indiscutable, s'arrangeant souvent à volonté avec le goupillon islamique mis sous tutelle depuis la bataille de Siffin. Attitude d'ailleurs que résuma si bien le poète abbasside : « la vérité de l’épée est meilleure que celle du livre par sa lame elle tranche entre le sérieux et le futile »[4].



Puis est venu un autre peuple nomade. Armé de son bon sens, il a su tracer sa voie propre entre la fougue sabreuse arabe et le goupillon casanier persan. Et c'est ainsi que, dans le nouveau campement de Suleyman Chah, on entendit, un bon matin, les roulements des tambours du mehter : boum, boum, boum. Au lever du jour, une armée dont les casques brillaient sous le soleil comme des rangées de tulipes dans un champ anatolien s'est dressée. L’État turc est né et, sur ce rythme-ci, ces casques-là tiendront le monde en respect pour les mille ans à venir.





( A suivre)



[1]« un État est une communauté humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force physique sur un territoire donné » Max Weber.



[2] La tribu du Prophète Mohamed est des Arabes du Sud.



[3] La mère de Yezid, Maysoun Bin Bahdal al-Kalbi, est la fille du chef des tribus yéménites en Syrie.



[4]السَّيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ, في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ