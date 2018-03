« DÉPARTEMENTS FORTEMENT ISLAMISÉS » : L'EXPRESSION RACISTE DE ZEMMOUR NE DÉRANGE PAS COHEN.

Mardi 10 octobre, Éric Zemmour, polémiste islamophobe, admirateur déclaré d'Israël, ancien journaliste politique du Figaro et pseudo-patriote adulé par la droite radicale française était l'invité de C à vous, émission de la chaîne publique France 5.Interrogé par Patrick Cohen à propos de la déclaration de Mélenchon accusant Valls de proximité avec « l'extrême-droite israélienne », Zemmour a répondu que le chef de la France Insoumise voulait ainsi plaire à son électorat de Seine-Saint-Denis et d'autres « départements fortement islamisés ».Cohen n'a pas bronché.Selon le dictionnaire Larousse, "islamiser" un territoire consiste à le "convertir à l'islam" ou y "appliquer la Loi islamique dans divers secteurs de la vie publique et sociale".L'équivalent du verbe "islamiser" pour la communauté juive : "judaïser" ou (à connotation injurieuse) "enjuiver".Tandis que le premier mot signifie "peupler un territoire de colons juifs", le dernier terme était autrefois communément utilisé dans le discours antijuif.{SOURCES :*SOUTENEZ L'INFO-PANAMZA : ABONNEZ-VOUS !