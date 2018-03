DÉMASQUAGE d’une FALSIFICATION MONSTRUEUSE

זצ"ל

écrit sur le verset 5 L.M., Kap.4, V.5 dans son Commentaire: écrit sur le verset 5 L.M., Kap.4, V.5 dans son Commentaire:

Comme on a pu le lire dans notre contribution ( www.bloggen.be/jesjoeroen de vendredi passé, péricope de la semainele Grand Rabbin

„Ihr seid das Gesetzvolk und Palästina ist das Gesetzland, nicht aber seid ihre das palästinensische Volk und Palästina ist nicht das jüdische Land.–“

« Vous êtes le Peuple de la Loi et la Palestine est le Pays de la Loi, mais vous n’êtes pas le peuple palestinien et la Palestine n’est pas le pays juif.- »

Dans l’édition The Pentateuch translated and explained by Samson Raphael HIRSCH Vol V. Deteuronomy, rendered into English by Isaac LEVY 2nd Edition (completely revised) Judaica Press New York 1971, ce commentaire a été “traduit” comme suit:

“You are the People of the Torah and Isra-l is the Land of the Torah, but you are not the People of xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /> Israel and Isra-l is not the Land of the Jews-.”!!! « Vous êtes le Peuple de la Torah et Isra-l est le Pays de la Torah, mais vous n’êtes pas le peuple d’Israël et Isra-l n’est pas le pays juif »

Circonstance aggravante! En première page du livre, on lit dans la préface du traducteur:

“From the Translator’s Foreword: I have completely revised and corrected this second edition, but have kept to the literal, almost word for word translation of the great work of my Grandfather זצ"ל Der Pentateuch übersetzt und erlautert which was first published in Francfort-on-the Main between 1867-1878). (J’ai complètement révisé et corrigé cette seconde édition, mais j’ai maintenu la traduction littérale, presque mot pour mot du grand ouvrage de mon Grand-père זצ"ל Der Pentateuch übersetzt und erlautert, qui fut publié en premier à Francfort sur le Main 1867-1878)

Une troisième édition “encore améliorée” de cette édition du Pentateuque en anglais est en voie de parution!!!

Ne vous posez pas trop de questions sur le POURQUOI évident de cette falsification, sans aucun doute, elle est d’inspiration agoudiste sioniste. Le Juif ashkénaze, qui ne se doute de rien, ne sachant et maîtrisant malheureusement plus l’allemand, ne doit pas savoir que nos autorités rabbiniques traduisaient de façon conséquente la Terre Sainte par son nom courant et légitime : la Palestine .

Il n’y a pas longtemps, nous attirions votre attention sur une falsification par omission intentionnée de passages antisionistes dans la traduction en hébreu de „Belehrung und Mahnung“ (Chochmo u Mussar/ Enseignement et Exhortation) du Rabbin Dr. Salomon BREUER. Sur base des mêmes sophismes futiles “juifs” nationalistes, d’autres Ecrits rabbiniques n’ont plus été réédités et non plus jamais été traduits de l’allemand.

C’est pourquoi, nous lançons avec insistance un appel à la vigilance, à ne pas acheter ces éditions falsifiées d’Ecrits du Rabbin S.R. HIRSCH et d’autres autorités rabbiniques, et tant qu’il n’y pas sur le marché des traductions fiables et reproductions authentiques disponibles, de ne faire uniquement confiance qu’aux éditions originales (d’époque, rares et chères).

La rédaction.