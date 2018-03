Côte d'Ivoire: Gbagbo refuse toute reddition

Par la voix des négociations, Paris espère persuader le président ivoirien sortant Laurent Gbagbo de partir, a déclaré le chef de la diplomatie française Alain Juppé sur l'antenne de France Info.

"Cet entêtement est absurde, Gbagbo n'a désormais plus aucune perspective, tout le monde l'a lâché. Il est bunkerisé dans sa résidence. Nous allons poursuivre les pressions pour qu'il accepte de reconnaître la réalité - Alassane Ouattara est le seul président légitime", a insisté M. Juppé.

"J'espère que la persuasion va finir par l'emporter et qu'on évitera de reprendre des opérations militaires", a souligné le ministre français des Affaires étrangères, avant d'ajouter qu'il avait demandé à l'Onu de garantir l'intégrité physique de M. Gbagbo et celle de sa famille.

Mardi Laurent Gbagbo a démenti les rumeurs concernant sa reddition.